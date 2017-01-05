 Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Ефремова на 17 января

"Суд перенесли на 17 января в связи с неполным составом коллегии суда. Сегодня должны были рассматривать жалобу защиты Ефремова на решение Печерского суда о продлении его ареста до 22 января", - сообщила корреспондент.

Напомним, что в конце ноября срок содержания под стражей для экс-руководителя фракции Партии регионов продлен на два месяца, до 22 января 2017 года.

Вчера, 4 января, Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).