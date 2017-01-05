 Суд уже в пятый раз признает бездействия НАБУ противоправными. Деятельность Бюро все больше напоминает сознательный саботаж, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил на своей странице в Фейсбуке.
"Это - уже пятое известное мне решение суда, где нереагирование НАБУ на обращение нардепов признано судом противоправным... Мне кажется, пора думать, как регистрировать уголовные производства в отношении самих нынешних руководителей НАБУ. Их деятельность теперь все больше напоминает сознательный саботаж, аналогичный тому, что мы видим в оборонном комплексе.
Очевидно, что НАБУ нужны изменения. Вновь созданный орган так и не заработал, как того требует украинское законодательство, зато живо бросился в водоворот разборок между криминально-олигархическими бандами, копируя их методы и подходы", - отметил Луценко.
По его словам, НАБУ отказало ему в возбуждении дела незаконно.
"Несколько месяцев назад я обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины по заявлению о преступлении. По критериям, данное дело, дело о закупке ненадлежащих беспилотников, вполне попадает в его подследственность. Сумма закупки превышает 500 необлагаемых минимумов. Более того, я считаю, что орган, который получает огромное, многосоттмилионное финансирование из бюджета, должен был ухватиться за подобное дело, и расследовать его. Даже сам факт активной работы следователей НАБУ в этом направлении помог бы изменить ситуацию с политикой закупок в этой сфере, напугал бы коррупционеров. И, возможно, помог бы спасти жизни на фронте".
В своей обычной манере, в нарушение статьи 214 УПК, НАБУ отказалось регистрировать уголовное производство по моему заявлению. Почему в привычной? Потому что только среди депутатского корпуса я знаю 4 судебные решения, подтверждающие факт незаконного отказа НАБУ регистрировать уголовные производства и обязывают следователей этого органа все-таки производство зарегистрировать, и расследовать. Вдумайтесь: это народные депутаты. А что уж говорить об обычных гражданах - как далеко их пошлют в НАБУ, когда те обратятся в отношении коррупционных преступлений в этот новосозданный орган?", - напомнил он.
Луценко уверяет, что деньги, которые выделяются на обеспечение войск средствами аэроразведки, зачастую тратятся бездумно.
"Один из классических случаев глупой траты - это когда в войска впаривают непригодное оборудование, которое предназначено для мирного использования. "Прикормленные" отечественные производители якобы создают украинский продукт, и позиционируют его как военный. Но он по сути военным не есть! В частности, каналы управления и передачи информации у беспилотного летательного аппарата открыты. Любой, имея соответствующее оборудование (а такого оборудования у россиян достаточно), может видеть то же, что и оператор беспилотника, определять его координаты и местоположение базовой станции и тому подобное.
Если бы кто-то взял и расстрелял тех, кто принимает решения о закупке за государственный счет такого псевдовоенного оборудования - я бы не смог бы осудить такой поступок. Потому что открытость каналов - это жизнь оператора, а это, как правило, группа людей, плюс команда, которая осуществляет прикрытие. Когда каналы открыты, противник легко может вычислить, где находится группа аеророзвидчиков, и накрыть их артогнем", - отметил нардеп.
При этом, как считает эксперт, "псевдовоенную технику" покупают втридорога. Использование не защещенных БПЛ Луценко считает диверсией.
"Одно дело, когда при отсутствии других вариантов "мирным" оборудованием пользуются военные или волонтеры в частном порядке. Другое дело - когда такие комплексы покупают в рамках военного бюджета, когда их позиционируют как военное оборудование. Это, по моему мнению, то же самое, что диверсия", - добавил он.
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Есть бесправное Население! И вертухаи!
Фсе!
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Или руки отсохнут вслед за ватным мозгом?
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Да впрочем все так делается. Все реформы.
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Слава Украине! Слава Киевской Руси!
Сдохни Мордор! Сдохните вонючие предатели "миротворцы"!!!
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Слава Украине! слава Киевской Руси!
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транши под этот цирк на конной тяге получили, распилили и успешно вывели.
меня умиляет радостное повизгивание порохоботни и лохов при упоминании "возможности очередного транша"...
можно подумать, им с этого что-то достанется.
никто не осмеливается задуматься, что чем больше траншей эта маланская власть получает, тем больше вывод денег из страны
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и по помощнику каждому.
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имхо при нем НАБУ бы заработало, у него точно нет украинских корней?
ФБР нам надо на год запустить, а не НАБУ
ждём , что по этому поводу скажет Трамп
и Михо чего то затаился(
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двух лигитимных боливар не увезет, или уже везёт?
Онищенко уже начал в фбр показания давать сколько и кому башлял за луцика генпрокурора
недели через две будет весело
если шо война будет недолгой(
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вчера вяло набросили по ящику пару каналов
но судя по тому что на цензоре тема развития не получила
идут переговоры
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разве что из гуантанамо
чтобы подельники не смогли достать
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реальность: суд пятый раз признает бездействие набу.((
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