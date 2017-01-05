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Все про:НАБУ (1280) беспилотник (482) разведка (1438) суд (19804) уголовное дело (2175) Луценко Игорь (103)

 Суд уже в пятый раз признает бездействия НАБУ противоправными. Деятельность Бюро все больше напоминает сознательный саботаж, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ

Соломенский районный суд города Киев признал незаконным отказ Национального антикоррупционного бюро зарегистрировать уголовное правонарушение по обращению народного депутата Игоря Луценко по поводу закупки для ВСУ беспилотников, которые не предназначены для боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил на своей странице в Фейсбуке.

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"Это - уже пятое известное мне решение суда, где нереагирование НАБУ на обращение нардепов признано судом противоправным... Мне кажется, пора думать, как регистрировать уголовные производства в отношении самих нынешних руководителей НАБУ. Их деятельность теперь все больше напоминает сознательный саботаж, аналогичный тому, что мы видим в оборонном комплексе.

Очевидно, что НАБУ нужны изменения. Вновь созданный орган так и не заработал, как того требует украинское законодательство, зато живо бросился в водоворот разборок между криминально-олигархическими бандами, копируя их методы и подходы", - отметил Луценко.


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По его словам, НАБУ отказало ему в возбуждении дела незаконно.

"Несколько месяцев назад я обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины по заявлению о преступлении. По критериям, данное дело, дело о закупке ненадлежащих беспилотников, вполне попадает в его подследственность. Сумма закупки превышает 500 необлагаемых минимумов. Более того, я считаю, что орган, который получает огромное, многосоттмилионное финансирование из бюджета, должен был ухватиться за подобное дело, и расследовать его. Даже сам факт активной работы следователей НАБУ в этом направлении помог бы изменить ситуацию с политикой закупок в этой сфере, напугал бы коррупционеров. И, возможно, помог бы спасти жизни на фронте".

В своей обычной манере, в нарушение статьи 214 УПК, НАБУ отказалось регистрировать уголовное производство по моему заявлению. Почему в привычной? Потому что только среди депутатского корпуса я знаю 4 судебные решения, подтверждающие факт незаконного отказа НАБУ регистрировать уголовные производства и обязывают следователей этого органа все-таки производство зарегистрировать, и расследовать. Вдумайтесь: это народные депутаты. А что уж говорить об обычных гражданах - как далеко их пошлют в НАБУ, когда те обратятся в отношении коррупционных преступлений в этот новосозданный орган?", - напомнил он.

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Луценко уверяет, что деньги, которые выделяются на обеспечение войск средствами аэроразведки, зачастую тратятся бездумно.

"Один из классических случаев глупой траты - это когда в войска впаривают непригодное оборудование, которое предназначено для мирного использования. "Прикормленные" отечественные производители якобы создают украинский продукт, и позиционируют его как военный. Но он по сути военным не есть! В частности, каналы управления и передачи информации у беспилотного летательного аппарата открыты. Любой, имея соответствующее оборудование (а такого оборудования у россиян достаточно), может видеть то же, что и оператор беспилотника, определять его координаты и местоположение базовой станции и тому подобное.

Если бы кто-то взял и расстрелял тех, кто принимает решения о закупке за государственный счет такого псевдовоенного оборудования - я бы не смог бы осудить такой поступок. Потому что открытость каналов - это жизнь оператора, а это, как правило, группа людей, плюс команда, которая осуществляет прикрытие. Когда каналы открыты, противник легко может вычислить, где находится группа аеророзвидчиков, и накрыть их артогнем", - отметил нардеп.

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При этом, как считает эксперт, "псевдовоенную технику" покупают втридорога. Использование не защещенных БПЛ Луценко считает диверсией.

"Одно дело, когда при отсутствии других вариантов "мирным" оборудованием пользуются военные или волонтеры в частном порядке. Другое дело - когда такие комплексы покупают в рамках военного бюджета, когда их позиционируют как военное оборудование. Это, по моему мнению, то же самое, что диверсия", - добавил он.
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не может быть! НАеБУ независимый орган. так соевый крендель сказал.
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Соевый крендель много чего говорил... Уже томов 20 его невыполненных "говорилок" собрать можно.
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еще одно доказательство что клептократическая система сама себя реформировать не может только человек со стороны должен заниматься реформой
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У нас независимых органов нет, это всем прекрасно известно.
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В этой стране НЕТ ни закона-ни суда!
Есть бесправное Население! И вертухаи!
Фсе!
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конкретно - ни НАБУ, ни другие недореформированные структуры не работают, а активно делают вид. что идет борьба с коррупцией. Им это удавалось почти год, сейчас же отсутствие результатов всплыло окончательно.
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НАеБУ, создавался не как орган борьбы, а как и любой чиновничий орган, для контроля закоррупцией. Но даже это он делать не хочет. Вообще ничего не хочет делать. И нет на него управы т.к. у нас независимость подразумевает отсутствие управы.
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Что с расследованием убийства Шеремета, что с расследованием расстрела в Княжичах? Что с расследованием оффшоров президента? Что там по поводу липецкой фабрики?
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кацап, хотя бы, научись писать Майдан с заглавной.
Или руки отсохнут вслед за ватным мозгом?
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то же, что и с "бриллиантовыми" прокурворами. все хорошо!
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Повністю згоден з оцінкою НАБУ паном Луценко..Віддачі від новостворених антикоррупційних органів на сьогодні - не бачу ніякої.. Це випадковість, чи так і було задумано?
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Задумано было хорошо. Выполнили под Офшоренко. Те кто выполнял- саботажники.
Да впрочем все так делается. Все реформы.
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Чему удивляться? Маразм в духе совка, как и все "реформы".
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власть под видом борьбы с коррупцией борется с политическими оппонентами и бизнес-конкурентами, для того это НАБУ и содержат за нищ с вами счет.
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это ж не мифические шатуны, так можно и на кого из небожителей выйти...оно набушникам надо?
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можно было бы и по-старому, но по-новому, видимо, гешефт больше...
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А шо Вы хотели? Потешные войска. Жаль только на шее налогоплательщика...
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Пусть НАБУ и САП займутся газовыми договорами 2009г.! По которым Украина переплачавала более 5 млрд долл США Ху..йлостану!!!
Слава Украине! Слава Киевской Руси!
Сдохни Мордор! Сдохните вонючие предатели "миротворцы"!!!
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Это та, у которой бизнесок на расеюшке и канхветные заводики? И та шпионка, которая перед президентскими выборами вместо теледебатов сиганула на Венский сговор, где с прорасейским олигархатом согласовывала, как они её запихнут мошенническим путём в президентское кресло?
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Я не сторонник Пети, но откуда такие сведения? Не от ФСБ? А Григян Юля, Савченко Надя, Рабинович Вадим, Мураев Женя, Медведчук Вытя, Ефремов Сашко и пр. ФСБшная агентура должна быть или в тюрьме или в земле! Где покоятся их друзья Бузина, Чечетов и пр.
Слава Украине! слава Киевской Руси!
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дальше всем сидеть тихо, ато шатун будет и сразу путин нападёт.
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Вспомните как соевый барыжка пиарил запуск НАБУ прям побьеда, и теперь конец корупции. Ничего не будет ребятки, воры и взяточники, назначают воров и взяточников - результат заведомо известен. Это одна банда.
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ну для того и запускал, что бы бюро своих отмазывало, и помогало в перераспределении схем, и срыве приватизаций. Угадайте, кому сейчас ОПЗ достанется?)
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А что кто то от набу что-то ждал?.Если бы антикорупционные органы действительно создавались бы для борьбы с ней и работали как полагается,то барыга со своим окружением ,первые по этапу поехали.А так прлсто протянули время в замыливании перед западом.
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ну, не просто...
транши под этот цирк на конной тяге получили, распилили и успешно вывели.
меня умиляет радостное повизгивание порохоботни и лохов при упоминании "возможности очередного транша"...
можно подумать, им с этого что-то достанется.
никто не осмеливается задуматься, что чем больше траншей эта маланская власть получает, тем больше вывод денег из страны
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ну да, правда в том, что з/п маленькая - надо повысить, угадал?
и по помощнику каждому.
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Дуже шкода... Я думав, що хоч принаймі НАБУ буде нейтральне і сажатиме усіх підряд... А воно в сферу відповідальності гаранта ( міноборони, сбу інше) сцить влазити.
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имхо при нем НАБУ бы заработало, у него точно нет украинских корней?
ФБР нам надо на год запустить, а не НАБУ
ждём , что по этому поводу скажет Трамп
и Михо чего то затаился(
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а шо ему отсвечивать ждет когда Трамп в кресло сядет и умоет нашего барыгу
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интересно куда бежать то будет?
двух лигитимных боливар не увезет, или уже везёт?
Онищенко уже начал в фбр показания давать сколько и кому башлял за луцика генпрокурора
недели через две будет весело
если шо война будет недолгой(
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а тебе уже не терпится за две недели анонсируешь папки фбр
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это ни я
вчера вяло набросили по ящику пару каналов
но судя по тому что на цензоре тема развития не получила
идут переговоры
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да не будет он бежать Трамп ему растолкует где у него бабло и что с ним будет если он не будет реформировать страну
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будет реформировать???
разве что из гуантанамо
чтобы подельники не смогли достать
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может и так но думаю что для сохранения своих бабосов он продаст что угодно он же барыга а у барыги его бабло это святое
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Ну че за лажа? Нахрена такие новости? Все просто, нынешний, депильный КПК требует вносить в ЕРДР все, и расследовать даже громкое гавканье соседской собаки. Вот и пытаются наши правоохранительные органы, когда видят что это маразм и бред, не вносить под разными предлогами. Кстати есть судебная практика которая признает это законным. Но в большинстве случаев суды заставляют вносить. Им то что, они расследовать не будут. Вот выиграет такой идиот, как этот, подобное дело и носится с решением, да еще и бред несет...
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ну может и заставляют, но в некоторых случаях Сытнику довольно успешно удается этому сопротивляться) как ни бились - и САПУ с Холодницком, кстати, в том числе - по Лещенко и Залищук так и не были дела туда внесены.
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В действиях Лещенко нет состава преступления, че вносить то?
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ожидание:


реальность: суд пятый раз признает бездействие набу.((
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Не буде толку з НАБУ - тільки дарма стільки бабла в них вгрохали
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Уже почти 2 года , как создано НАБУ и полтора года как создана САП . Всем известно , что сотрудники этих структур получают, по украинским меркам, очень неплохие зарплаты. Уважаемый господин Луценко И. , представьте " широкому загалу " информацию о том , сколько чиновников - коррупционеров получили срок за свою противозаконную деятельность , в следствие работы этих двух органов . Мы хотим знать , на что тратятся наши деньги от налогов. Холодницкий сказал , что он отрабатывает свой миллион зарплаты в год. Какие результаты его работы ? Кто сидит в тюрьме , ведь наша страна полностью утонула в коррупции .
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очень неплохие - это очень мягко сказано - больше 120 тыс у Сытника и до 40 тыс у рядовых сотрудников - это огромные з\п, и в общем на НАБ потрачено полмиллиарда, а они отчитываются о каких-то копейках, которые вернули в бюджет.
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НАБУ - это такой же карманный орган Банковой , как и ГПУ с СБУ . Уже одно то , что его руководителем назначен бывший прокурор , о многом говорит . В украинской прокуратуре , честных и порядочных людей не было , нет , и не будет до тех пор , пока рулит барыга .
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Я до сих пор понять не могу за что мы им такие ЗП платим и тем более бюджет на 2017 увеличили?!
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Треба створити ще одне альтернативне НАБУ - спеціально для боротьби із "антикорупціонерами"
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а кто у нас участвовал в конкурсе на руководителя НАБУ?
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Корупція росте по мірі збільшення тих, хто називає себе антикорупціонерами
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А носки уже все подзабыли? Тоже очень показательная ситуация была
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Доборолись "борцуни" з корупцією: мабуть, корупція досягла свого апогею
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а кого они побороли? Назовите хоть одну фамилию коррупционера из высшего эшелона дело по которому НАБУ передало бы в суд?
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Цікаво, хто має понести відповідальність за те, що проект "НАБУ" накрився мідним тазом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд уже в пятый раз признает бездействия НАБУ противоправными. Деятельность Бюро все больше напоминает сознательный саботаж, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ
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