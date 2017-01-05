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Все про:мигранты (451) нелегалы (173) Россия (64519) СБУ (12942) ФСБ (947) миграция (140)

 СБУ задержала россиянина, который с помощью ФСБ переправлял нелегалов через украинскую границу

Решается вопрос об открытии уголовного производства

Как передает Цензор.НЕТ, гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины, задержала Служба безопасности Украины совместно с пограничниками в Краснопольском районе Сумской обл., сообщает пресс-служба СБУ.

"Россиянин переправлял нелегалов в обоих направлениях при содействии пограничной службы ФСБ РФ. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке незаконного перемещения в Россию гражданки одной из стран Закавказья. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", - говорится в сообщении.

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ну и пусть -раз они дурбэцалы,блин их как шпионв там гребут-нехай кыздують
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Прокурор Крыма ‏@ProkyrorCrimea 3 янв.
Всё как надо:Тула. Переход. Георгиевская ленточка и американские самолеты на тихоокеанском театре военных действий


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Думаю, що Пєся Вальцман, не залишить такий бізнес без уваги..... Таки возглавит...
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Больше похоже на твоё рыло, которое ты у себя в "Фисбуке" разместил.
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Внукиваивали!

Внук подпольщицы ‏@ShlomoSledopit 25 мин.25 минут назад
Крым.Бухое быдло орет на растерянного мальчика-полицейского -У меня пять пулевых!Я в Сирии был!Ты кто такой! ...Ох и натерпятся они с ними
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Так это просто высер какого то подростка!Он же даже не в Крыму находится
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Разница на лицо! На правой фотке, вяликие на покрашенном БТРе!
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Надо вводить визовый режим с государством-агрессором Россией и чем быстрее, тем лучше!
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Гуманно накачать химией и допросить. Нет химии?, - тогда тяжелый наркотик. А под ломку сдаст всех и вся. Чего там с кацапом церемониться - чем больше "подсаженых", тем лучше для нас в перспективе.
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что на украинской границе фсб с обеих сторон ? или как понимать?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ задержала россиянина, который с помощью ФСБ переправлял нелегалов через украинскую границу
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