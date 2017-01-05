 СБУ задержала россиянина, который с помощью ФСБ переправлял нелегалов через украинскую границу

Как передает Цензор.НЕТ, гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины, задержала Служба безопасности Украины совместно с пограничниками в Краснопольском районе Сумской обл., сообщает пресс-служба СБУ.
"Россиянин переправлял нелегалов в обоих направлениях при содействии пограничной службы ФСБ РФ. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке незаконного перемещения в Россию гражданки одной из стран Закавказья. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", - говорится в сообщении.
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