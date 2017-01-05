 В результате стрельбы в центре Киева иностранец получил ранение обеих ног, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте полиции Киева.
Нападавший трижды выстрелил в 25-летнего иностранца. Свидетелем происшествия оказался прохожий, который сразу же вызвал полицию. По его словам, иностранец и нападавший сначала разговаривали возле подъезда дома, однако неожиданно мужчина произвел три выстрела в своего собеседника.
Полиция сможет опросить пострадавшего иностранца, только когда получит разрешение от врачей. Правоохранители разыскивают стрелявшего, устанавливают его личность.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений" Уголовного кодекса.
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"Всем стоять, лежать! Достает это ху##, короче с пистолетом в упор. У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО(596)
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Авакув !Забери в Пашинского наградной !
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в Бразилииу Пашинского наград.
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Запомните!
Оглушенный чем либо пашинский! Намного опаснее всего Укроборонпрома!
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Alex boy @old_alex_boy 33 мин.33 минуты назад
И имена их не разглашаются. http://zbroya.info/uk/blog/11746_georgii-uchaikin-v-ukrayini-40-50-tisiach-chinovnikiv-nagorodzheni-zaboronenoiu-zbroieiu/ … а ты ходи и дальше с бутылкой.
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- Сейчас я буду бить тебя больно и ногами - пригрозил гость из засрашки своему собеседнику...
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