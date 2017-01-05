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Все про:Киев (15762) стрельба (2079)

 В результате стрельбы в центре Киева иностранец получил ранение обеих ног, - Нацполиция

Вечером 4 января в центре Киева на бульваре Л. Украинки мужчина стрелял в иностранца. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением обеих ног.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте полиции Киева.

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Нападавший трижды выстрелил в 25-летнего иностранца. Свидетелем происшествия оказался прохожий, который сразу же вызвал полицию. По его словам, иностранец и нападавший сначала разговаривали возле подъезда дома, однако неожиданно мужчина произвел три выстрела в своего собеседника.

Полиция сможет опросить пострадавшего иностранца, только когда получит разрешение от врачей. Правоохранители разыскивают стрелявшего, устанавливают его личность.

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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений" Уголовного кодекса.
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Нее, скорее пашинский- младший "испытывал" новое вооружение?
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Пашинский открыл Ящик Пандоры,начинают постреливать как в Турции,вот только шести обойм Пашинскому не хватит и 180 пуль не смогут успокоить его обидчиков???
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З язика зняв.... Слизняк набирає популярності... Скоро в ВЕРХОВНІ можна....
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иностранец- я так понял,кацапстанец? чего опять ссыкливо скрывают? СМИ как при януковоще
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Нє, просто хоплофіл-виживальник. Їх зараз багато таких розвелося. Ніяк не дочекаються легалізації короткоствола, щоб негайно вийти на вулицю і перемочити всіх кривдників.
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круче, "а вот если бы у обоих было оружие", они бы не разговаривая задуэлились.
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ну если Пашинского не ищут и не берут под арест то смысл искать этого стрелка?
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а точно в Киеве это было не в Чикаго времен бутлегерства?!
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Що за "іностранець"? Пишіть громадянство. Чи може кацап? Тоді не шкода.
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А кто иностранец, если кацап то стрелка наградить !
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ну , если иностранец из за попебрика - то все нормально
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Шо Апять ?

Авакув !Забери в Пашинского наградной !
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Глок для Пашинского - детская Забава,такому и Стингер мало будет??
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и подари калаш. эта скотина все одно не уймется
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а что п_здота затихла по поводу шепелявого шныря пашинского-если он альпы посещает .то .что -теперь все?делюгу похерили?жирный антоша -растолкуй -воно сядет?бля нарываетесь на бунт
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Во время войны с мордором выстрел в безоружного человека должен расцениватся как покушение на убийство, и не важно куда стрелял, от болевого шока можно тоже умереть.
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Граждане Украины!
Запомните!
Оглушенный чем либо пашинский! Намного опаснее всего Укроборонпрома!
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Если иностранец-кацап, то стрелка понять и простить)
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Так это он сейчас нервы в Альпах с Ляшко вместе успокаивают шнапсом австрийским да с шимейл из элитного гейстрип-бара .
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Во идиоты-стреляют по дури чоль накурившы или колесик а может марафет в жилу...
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А кто мне мешает волыну иметь при себе-эт ишо лучше шмальнуть в элитного козла в лабешник да пушку в болото или в мусор и пускай ищут тогдыа главное шоб отпечатков не оставлять.
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Двое горячо беседовали возле подъезда киевского дома :
- Сейчас я буду бить тебя больно и ногами - пригрозил гость из засрашки своему собеседнику...
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може іноземець теж перешкоджав проїзду транспорту та нецензурно висловлювався? На бул.Лесі Українки постійно затори перед Бесарабкою..не проїхати. Які підстави шукати стрілка? Пашінського ж ніхто не шукає. Яка між ними відміність?
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Нічого скоро лохи звикнуть до того що їх відстрілюють А вони без зброї Оюорончятись Нічим Геращенко і його патрон Їм скажуть; У нас іноземцям копита відстрілюють І нічого А ви лохи хочете щоб з вами цяцькались
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате стрельбы в центре Киева иностранец получил ранение обеих ног, - Нацполиция
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