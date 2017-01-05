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Все про:боевик (17675) обмен (503) терроризм (19617) Тандит (242) Пушилин (18) пленные (35)

 Главарь террористов "ДНР" Пушилин заявил об изменении в формуле обмена пленными

Один из главарей террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил об изменении в формуле обмена заложниками в минском процессе. Условия уточнили с формулы "всех на всех" до "всех подтвержденных на всех подтвержденных".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом передает информационный ресурс боевиков.

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"На последних встречах было предложено новое уточнение: "всех подтвержденных на всех подтвержденных". И цифры переговорщиками были определены. Но проблема не только в цифрах", - сказал Пушилин.

Ранее советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что на данный момент прорабатываются разные варианты освобождения заложников. В частности, Украина предлагает беспрецедентную формулу освобождения украинских заложников - 228 на 48 человек.

По словам Тандита, официально украинскими заложниками считаются 110 человек, известно о местонахождении 58 человек.

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А не подтвержденных? Это у нас все открыто, а той банде, наверное, немного по другому - торговля рабами на первом месте.
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Знову хочуть обманути Україну і влада порошенки активно допомагає путіну! Скільки вже разів ми міняли всіх на всіх і після цього в полоні терористів лишались сотні наших полонених солдат та офіцерів! Досить вже знущатись над українським народом! Тільки наступ та звільнення української землі! Якщо не хочуть віддавати наших Героїв, ми відберемо їх силою зброї і повісимо пушиліних та захарченків в центрі Донецька та Луганська!
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из окопа пишите???
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С террористами должна быть одна формула-Пашинского....
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Если бы народ Украины выбирал кого отдать на обмен, интересные фамилии появились бы.
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Я серая мышка, никому не интересный, а есть люди поинтереснее.
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именно поэтому будеш в списке как никому нах не нужный...
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выкрадите пиздуна мммщика -шо воно такэ?тандит тебе не стыдно с мразью говорить .?
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а я пропоную по ним цим денероїдам влупить!
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Як не крути, у шахрая, крім піраміди, нічого не виходить... треба бути обережними...
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И кто теперь откажется от ядерного оружия ? Раха это источник зла на Земле, сатанинская вотчина а кацапы это его черти.
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а чо с них взять?у них сцарь сменился-они уже за прошлое не в ответе...
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Предлагаю посадить Рубана в тюрьму.
Посмотрим чё будет "крякать" пушылин после посадки своего агента из банды мертветчука и кучмы.
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есть клиенты1)-анна ахметова.2)-каманча краснолицая ефремка.3)-добкин-уебок.4)-добкин-наркот .5 гепа на колеснице.6-большеротая бандаренка.7)алеша гончаренко(якобы не гей).)))))).8)кроль недоделаный со своими решалами. 9)КОНОНЕНКО ,И ЕЩЕ 50 ПРОЦЕНТОВ БППП.10)ПОСМОТРЕТЬ ЕСЛИ ПИТРО НЕ СОГЛАСИТСЯ -ТО НА КОЙ ОН ЛЮДЯМ СДАЛСИ-РАДИ КОГО ОН ВСЕ ДЕЛАИТЬ ЭНТО РАДИ КАЦАПОВ-А НУ КАНЕШ гадя ГАДЯ НАМБА ВАН!!!
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да кто ж сомневался,шо оно будет указания хуйла выполнять?
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Пока мертвячуков, кучма, ахметка не будут в качестве заложников, ничего не изменится.Но то- Низзя, а то хуйло нападет! Гешефт, он такой гешефт!!! Кто не согласен- на фронт.( Шатун по Черкасской области).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлаварь террористов "ДНР" Пушилин заявил об изменении в формуле обмена пленными
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