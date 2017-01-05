 Главарь террористов "ДНР" Пушилин заявил об изменении в формуле обмена пленными

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом передает информационный ресурс боевиков.
"На последних встречах было предложено новое уточнение: "всех подтвержденных на всех подтвержденных". И цифры переговорщиками были определены. Но проблема не только в цифрах", - сказал Пушилин.
Ранее советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что на данный момент прорабатываются разные варианты освобождения заложников. В частности, Украина предлагает беспрецедентную формулу освобождения украинских заложников - 228 на 48 человек.
По словам Тандита, официально украинскими заложниками считаются 110 человек, известно о местонахождении 58 человек.
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"Встречающие были раздражены", - Тандит о передаче боевикам 15 сепаратистов в знак доброй воли(141)
У СБУ есть исчерпывающая информация о двух украинских воинах, взятых в заложники у КПВВ "Золотое", - Тандит(10)
Процесс передачи боевикам 15 человек находится на финишной прямой, - Тандит(115)
В заложниках в Донецке и Луганске находятся 110 украинцев, еще 10 - в России, - Тандит(82)
Сегодня в Минске пройдет заседание контактной группы по Донбассу – Тандит(0)
"Мы будем бороться за парня", - Тандит об освобождении попавшего в плен к боевикам бойца во время боев под Светлодарском(28)
Украина передаст боевикам 15 больных и женщин, которые совершили преступления против государства, - Тандит(65)
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Посмотрим чё будет "крякать" пушылин после посадки своего агента из банды мертветчука и кучмы.
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