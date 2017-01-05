 Я не дам скупить всю землю в Украине за 3 месяца, - Гройсман о создании рынка земли

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер заявил в интервью "Укринформ".
"Многие спорят: нужен рынок земель или нет. Это дискуссионный вопрос. Давайте обсудим, я готов. Но кто-то объяснил, каким должен быть тот рынок земли? Нет, никто не объяснил. Поэтому давайте мы, во-первых, выработаем модель, широко обсудим ее, проконсультируемся с украинскими гражданами, с владельцами паев, а потом примем согласованное решение. Вот ход моих мыслей. Если же кто-то хочет снять мораторий, скупить за три месяца всю землю в стране, я категорически против. Так не будет. И пока я премьер-министр, я не дам этого сделать", - заявил Гройсман.
При этом на вопрос, следует ли его слова понимать как готовность правительства инициировать и серьезно работать над законом об обороте земель, Гройсман ответил:
"Абсолютно. Мы работаем, мы найдем модель, тогда будем выходить на обсуждение и принимать сбалансированное решение".
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Не пройшло і року. Гнойсман обіцяє не розпродати всю землю за 3-и місяці.
Далі буде....
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болваны.кого вы лечите? от Уренгоя до франзузского города Брест сидят ГрязьПромовские операторы-контролёры и отбор газа любой страной Европы практически и теоретически ИСКЛЮЧЕН в принципе..
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Лошье прекратите думать что вы в СССР!
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