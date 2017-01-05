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Все про:земля (1394) мораторий (117) продажа (391) Гройсман (1935)

 Я не дам скупить всю землю в Украине за 3 месяца, - Гройсман о создании рынка земли

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал дискуссионным вопрос об открытии рынка земли в Украине и заявил, что не даст скупить всю землю в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер заявил в интервью "Укринформ".

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"Многие спорят: нужен рынок земель или нет. Это дискуссионный вопрос. Давайте обсудим, я готов. Но кто-то объяснил, каким должен быть тот рынок земли? Нет, никто не объяснил. Поэтому давайте мы, во-первых, выработаем модель, широко обсудим ее, проконсультируемся с украинскими гражданами, с владельцами паев, а потом примем согласованное решение. Вот ход моих мыслей. Если же кто-то хочет снять мораторий, скупить за три месяца всю землю в стране, я категорически против. Так не будет. И пока я премьер-министр, я не дам этого сделать", - заявил Гройсман.

При этом на вопрос, следует ли его слова понимать как готовность правительства инициировать и серьезно работать над законом об обороте земель, Гройсман ответил:

"Абсолютно. Мы работаем, мы найдем модель, тогда будем выходить на обсуждение и принимать сбалансированное решение".

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Не дам вам скупить мою землю за три месяца, - сказал Гройсман и громко стукнул рукой по столу или ботинком (нужное выбрать)!
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Та не даст скупить, не даст. Пацан сказал - пацан сделал. Просто раздаст правильным посонам по-свойски.
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Я никому не дам скупить землю...я куплю все сам сказал гнося....
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Гройсмана нужно воспринимать наоборот . Что не скажет , сбывается с точностью до наоборот ..
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Воны работают, так шо тише шоб не мешать
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Не даст. Украдет с подельниками за две недели.
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ну да пока сам не нажрёться, ни кому ложку не отдаст)))
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что же так? гнойный ося сам решил ее скупить в означеный термин?
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Я не дам скупить всю землю в Украине за 3 месяца, - Гройсман.... Ми вкрадемо її за місяць...- Порошенко...
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"Я вам покажу, що таке управління державою" Гнойсман 14 квітня 2016 р.
Не пройшло і року. Гнойсман обіцяє не розпродати всю землю за 3-и місяці.
Далі буде....
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Спроси у свеого шоколадного босса, сколько земельки украинской оно уже себе накопило? додик-рыхворматор - новый винницкий анекдот.
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Всю землю за бесценок скупили еще в 90е "паевыми сертификатами", когда за 20-30гектаров давали по 1000баксов, народ в охере от такой сумы на те времена все и продал! Так что рынок земли это такая же манипуляция как руськый язык! Которая комуто очень выгодна!
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Что-то сегодня на Цензоре много этой свыни гнуссмана..
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в нищей стране начать продажу земли--в стране где нет закона-суда- и по сути вообще власти-это могут сделать только воры.
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такое как ты могут писать только те кто не в теме! Уже давно все скуплено и продано!
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я как раз в теме. Крупные агрохолдинги прибили землю в аренду на 50 лет. а когда будет продажа-они будут уже собственниками за копейки купят и всё. А будут этот такие как Бахматюк и укрлэндфарминг. которые как саранча уничтожают село-тупо выкачивают соки- ни какой соц. нагрузки -ни тебе ремонта штол,ни садов..ни дорог.
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Если цель продажа земли то какая разница за какой период времени она будет скуплена за 3 дня или 3 месяца или 3 года каким образом это меняет суть мне не понятно
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Я не дам скупить всю землю в Украине за 3 месяца, это очень долго)
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грозная заява РАБссии и ГрязьПрома : Если Украина начнёт несанкционированный отбор газа,РАБссия прекратит подачу газа в ЕС...,
болваны.кого вы лечите? от Уренгоя до франзузского города Брест сидят ГрязьПромовские операторы-контролёры и отбор газа любой страной Европы практически и теоретически ИСКЛЮЧЕН в принципе..
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Я не дам скупить всю землю в Украине за 3 месяца... Я дам ее скупить за 6 месяцев...
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Треба нам українцям уважно спостерігати за ручками цього талановитого хлопчика зі славетної Вінниці..
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На самом деле рынок земли не открывают, потому что агрохолдинги только от этого в выгоде, если вы увидите арендную цену на землю то упадете со смеху. Им выгодней как есть сейчас.
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Вчорашня інформація про пів тони золота в одному з агрохолдингів вот вам і покупці.
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какой надо быть лошарой что бы тобой манипулировали такими заявлениями! ВСЯ ЗЕМЛЯ УЖЕ ДАВНО СКУПЛЕНА И КТО ХОТЕЛ УЖЕ ДАВНО ЕЕ ПРОДАЛ!
Лошье прекратите думать что вы в СССР!
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Ну это и понятно. Для организации процесса продажи земли, так чтобы получить больше прибыли в личный карман, нужно больше времени, чем три месяца.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ не дам скупить всю землю в Украине за 3 месяца, - Гройсман о создании рынка земли
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