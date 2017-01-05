 В 2017-м в ВСУ могут призвать около 4 тысяч офицеров запаса, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на InfoResist, об этом сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк.
"Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка четырех тысяч", - отметил Андрусяк.
Под призыв подпадают те, кто закончил военные кафедры, но не служил в вооруженных силах.
"Согласно руководящим документам, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в вооруженных силах", - добавил полковник Генштаба.
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Савченко заявила, что понимает действия "Беркута" на Майдане
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/savchenko-zayavila-ponimaet-deystviya-berkuta-1483612143.html
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Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает пресс-служба главы государства.
"Эти территории (Донбасс и Крым, - ред.) не могут быть частью торгов для мира. Они - это Украина, и это подтверждается на международном уровне - в том числе Резолюцией ГА ООН по Крыму, которая была принята в прошлом месяце, и в отчете прокурора Международного уголовного суда в ноябре прошлого года. Украина никогда не покинет на произвол украинцев, попавших в ловушку за железный занавес российского военного вторжения в Крыму и на Донбассе", - подчеркнул он.
Елисеев считает, компромиссы на российских условиях являются неправильной политикой для достижения мира в Украине.
http://newsone.ua/ru/eliseev-schitaet-chto-mir-ne-stoit-togo-chtoby-torgovat-donbassom-i-krymom/
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Думаю что читателям цензора есть что сказать об эти кафедральных "офицерах" которым вверят защиту нашей Родины.
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і про піджаків- вони в основному інженери. на передок їх не кидають. і серед них дуже великий відсоток професіоналів свого діла.
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