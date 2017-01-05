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Все про:армия (7207) Генштаб ВС (742) призыв (397)

 В 2017-м в ВСУ могут призвать около 4 тысяч офицеров запаса, - Генштаб

В 2017 году в ВСУ будут призваны офицеры запаса, закончившие военные кафедры ВУЗов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на InfoResist, об этом сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк.

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"Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка четырех тысяч", - отметил Андрусяк.

Под призыв подпадают те, кто закончил военные кафедры, но не служил в вооруженных силах.

"Согласно руководящим документам, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в вооруженных силах", - добавил полковник Генштаба.

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То есть создавать условия что бы они добровольно пришли вы не собираетесь? Ну призывайте, призывайте. Силой притянете, как всегда "лучших из лучших", если такие вообще есть среди пиджаков...
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А может быть пора закончить войну ? : перестать торговать с Донбассом и оставить молодёжь в покое ?
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на переподготовку пойдут! это нужное дело, а так им грош цена
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где в тексте написано на 18!!!! я своё давно отмотал и забыл. У каждого своё время
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Отмотал ... Правильно сказал . Я тоже "отмотал" . Чем гордишься ? ЧИТАЙ :https://strana.ua/news/48741-v-ukrainskoj-armii-sobralis-vernut-prizyv-oficerov-zapasa-do-43-let.html
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причём здесь гордость? на кафедре тупо получить офицерское звание, нах такие офицеры на случай хороший войны если они не обкатываются на периодических сборах. Я чётко помню как при союзе переодически собирали эту братию, это было правильно
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У меня есть дети, и я служил ради того,чтоб мои дети не хлебали того горя которого хлебанули донецкие.Донецкие (луганские)дети мучаются из- за отсутствия ума взрослых.
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Ну да давайте пацанами после универов дыры закрывать.....вы лучше по силовикам на пенсии и отставке пройдитесь пусть послужат...
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Силовики не вояки и военных званий не имеют, ну кроме СБУшников
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Ох и дура эта гадя

Савченко заявила, что понимает действия "Беркута" на Майдане
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/savchenko-zayavila-ponimaet-deystviya-berkuta-1483612143.html
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Так это этих палитруков наберут из педагогических где были кафедры военные будут пороха в войсках прославлять
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Ради восстановления мира Украина не будет "торговать" своими территориями - ни Донбассом, ни Крымом.
Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает пресс-служба главы государства.
"Эти территории (Донбасс и Крым, - ред.) не могут быть частью торгов для мира. Они - это Украина, и это подтверждается на международном уровне - в том числе Резолюцией ГА ООН по Крыму, которая была принята в прошлом месяце, и в отчете прокурора Международного уголовного суда в ноябре прошлого года. Украина никогда не покинет на произвол украинцев, попавших в ловушку за железный занавес российского военного вторжения в Крыму и на Донбассе", - подчеркнул он.
Елисеев считает, компромиссы на российских условиях являются неправильной политикой для достижения мира в Украине.
http://newsone.ua/ru/eliseev-schitaet-chto-mir-ne-stoit-togo-chtoby-torgovat-donbassom-i-krymom/
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Бюджет прийняли... А попиляти як хочеться... тема "мертвих душ" в гешефті у верховного, а навіщо стільки в АТО ??? Ну бо ТООООО...
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Чергова мобілізація. Тілька по іншому називається.
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Пиджачный призыв. Вот это будет геморрой нереальный, просто фантастический. Главное, чтоб они пацанов не погробили там, бо я уже пообщался с пиджаками в АТО.
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У меня волосы дыбом просто. Их самих учить нужно долго и упорно, причем только тех, кто хочет учиться, остальных нахер. Причем все знают, что молодняк офицерский всегда борзый, что пиджаки, что нет. И считают себя стратегами, его мордой в боевой устав тычишь, сколько ночью не спать должно, а он рассказывает, что "бойцам легче будет, если только на одном узле наблюдатели будут". И тебя насмех еще поднимает, что ты за устав цепляешься. А то, что у каждого узла свои углы обзора и ночью при таких раскладах наблюдение снять элементарно будет ниипет. А если у него еще и маза среди начальства, то вообще пиздец. Хоть бы их в АТО не направляли, положат пацанов ни за грош.
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"Офицеы"из кафедр?Выходит то что создали добробаты и народ страны хотят окончательно и сознательно уничтожить.
Думаю что читателям цензора есть что сказать об эти кафедральных "офицерах" которым вверят защиту нашей Родины.
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в більшості частин некомплект офіцерів сягає 50-70 %.
і про піджаків- вони в основному інженери. на передок їх не кидають. і серед них дуже великий відсоток професіоналів свого діла.
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Треба брати добровольців з офіцерів запасу, бо раб не воїн.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2017-м в ВСУ могут призвать около 4 тысяч офицеров запаса, - Генштаб
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