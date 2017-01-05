 В Киеве с 6 января из-за похолодания повысят температуру отопления, - КГГА

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Киеве теплопоставщики должны повысить температуру батарей, чтобы в помещении было не менее 18 градусов. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.
"С 6 января в Киеве ожидается резкое снижение температуры. Так, 7-8 января температура наружного воздуха ночью снизится до 17-19 градусов мороза. В связи с этим теплоснабжающие предприятия столицы должны увеличить температуру теплоносителя в соответствии с погодными условиями и обеспечить надлежащую температуру отопления в домах", - заявил Пантелеев.
Он подчеркнул, что жилищные организации должны постоянно контролировать состояние домов и оперативное исправление возможных технических неполадок, которые влияют на качество отопления. Температура в домах киевлян не должна быть ниже 18 градусов.
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В квартире --- 17-18 градусов..... Выше -- только с электрогрелкой.
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МОЖЕ КРАЩЕ НЕ ТРЕБА?
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