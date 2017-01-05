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 Киевские новости
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Все про:КГГА (1824) отопление (503)

 В Киеве с 6 января из-за похолодания повысят температуру отопления, - КГГА

Если коммунальщики не будут выполнять свои обязанности – обещают служебные проверки с последующими выводами и кадровыми решениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Киеве теплопоставщики должны повысить температуру батарей, чтобы в помещении было не менее 18 градусов. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

"С 6 января в Киеве ожидается резкое снижение температуры. Так, 7-8 января температура наружного воздуха ночью снизится до 17-19 градусов мороза. В связи с этим теплоснабжающие предприятия столицы должны увеличить температуру теплоносителя в соответствии с погодными условиями и обеспечить надлежащую температуру отопления в домах", - заявил Пантелеев.

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Он подчеркнул, что жилищные организации должны постоянно контролировать состояние домов и оперативное исправление возможных технических неполадок, которые влияют на качество отопления. Температура в домах киевлян не должна быть ниже 18 градусов.
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Ну и цена тоже станет больше. А вот Ахметов доволен.
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Расслабьтесь. Смотрел прогноз погоды. Сильные холода отменяются.
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Немного улучшили прогноз, но все равно холодно.
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У нас 15 км от Киева за центр отопление 42 квадрата 1600 грн тепло или холодно -одна цена.
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56 -- 1100.
В квартире --- 17-18 градусов..... Выше -- только с электрогрелкой.
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Везунчики. А мне уже 2 часа как- не смешно. Электричество вырубили. Ну, соответственно- обогреватель... И стало холодно, в квартире.
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Есть! Но у нас тут фишка идиотская: как тока температура чуток выше ноля- прикручивают до минималки. Щас батареи- считай комнатные. Коты- в панике! Я- тоже.
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Это можно! Тем более- у меня полы- паркет. На первое время- хватит.
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Ну правильно! Зачем нужно отопление в южном городе?!
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Так ото ж! И че-то мне это нравится... Ране-- бывало, что вырубали, но вот именно сегодня- не нравится. Наверное потому, что у нас тут, на Новый Год- все побывали! Даже Савченко!
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Включай самогонный аппарат. И самогону нагонишь и квартиру обогреешь.
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Когда люди сожгут всю нефть ,газ и уголь , то они снова покроются шерстью .
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве с 6 января из-за похолодания повысят температуру отопления, - КГГА
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