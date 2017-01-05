 Уголовное производство в отношении ВиЭйБи Банка и его владельца Бахматюка закрыто

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом информирует пресс-служба "Укрлэндфарминга".
"Досудебным расследованием факты расхищения средств не установлены. В то же время доказано совершение должностными лицами действий, направленных на выполнение взятых банком обязательств относительно своевременного возвращения их депозитных вкладов", - цитируется в сообщении постановление следователя.
Пресс-служба уточнила, что письмо с копией постановления направил бывшему руководителю ВиЭйБи Банка следователь Нацполиции, которой прокуратура поручила расследовать это производство, Виталий Сыченко.
Согласно этому документу, как отмечается в пресс-релизе, НБУ выделял ВиЭйБи Банку рефинансирование в соответствии с действовавшим на то время законодательством, а также под залог, оценочная стоимость которого более чем вдвое превышала сумму рефинансирования. Средства были направлены по целевому назначению - на погашение вкладов физлиц и поддержку финансовой стабильности учреждения, говорится в сообщении.
В "Укрлэндфарминге" добавляют, что факты злоупотреблений, расхищения средств, сговора с должностными лицами НБУ, списания кредитной задолженности связанных лиц в банке в период до введения временной администрации в течение 2014 года не выявлены.
"Хотя об этом деле я узнал из сообщения на сайте Нацбанка. Я предполагал, что этим все и завершится, так как таких поручений со стороны прокуратуры и проверок полицией и СБУ было много - накоплено десятки томов", - прокомментировал Бахматюк закрытие уголовного производства.
По его мнению, регулярные необоснованные обвинения в его адрес со стороны главы Нацбанка Валерии Гонтаревой при снисходительном отношении к владельцам других неплатежеспособных банков свидетельствует об отсутствия реального желания решить проблему использования служебного положения для нанесения ущерба агрохолдингам "Укрлэндфарминг" и "Авангард", их акционерам и кредиторам.
Бизнесмен отметил, что вменяемая ему главой Нацбанка сумма долга в 38 млрд грн полностью не соответствует действительности, так как реальная задолженность банков ВиЭйБи и "Финансовая инициатива" перед Фондом гарантирования вкладов физлиц и НБУ составляет 18 млрд грн.
"Глава Нацбанка зациклилась на мне. Ее цель - привести созданный мной крупнейший в Евразии агрохолдинг к дефолту. Такие заявления и юридические действия Нацбанка в отношении акционеров и менеджмента ВиЭйБи Банка я расцениваю как попытку рейдерского захвата", - заявил Бахматюк.
Он полагает, что новая серия обвинений может быть связана со стремлением создать "Укрлэндфармингу" сложности в подготовке к проведению посевной.
Бизнесмен подчеркнул, что по-прежнему готов идти на компромисс с Нацбанком по вопросу поручительств и предлагает мировое соглашение для выплаты всей суммы долга с рассрочкой на семь лет и возможностью увеличить залог перед центробанком.
Как сообщалось, ВиЭйБи Банк работал на финансовом рынке Украины с 1992 года. Крупнейшим его акционером с конца 2011 года опосредованно являлся О.Бахматюк (86,778%), который также контролировал 100% акций банка "Финансовая инициатива".
НБУ 20 марта 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВиЭйБи Банка, а в июне того же года признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива".
Затем Нацбанк подал в суд пять исков на Бахматюка о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно задолжавших НБУ по рефинансированию 10,9 млрд грн. После затягивания судебных разбирательств центробанк и его глава регулярно выбирают Бахматюка в качестве одной из основных мишеней в кампании против владельцев и менеджеров среди около 90 банков, которые были признаны неплатежеспособными в 2014-2016 гг. В частности, НБУ в сентябре 2016 года опубликовал инфографику с портретом бизнесмена, в которой утверждал, что "Бахматюк должен государству, гражданам и бизнесу 37,9 млрд грн". В эту сумму регулятор включил уже указанную ранее задолженность по рефинансированию, а также 5,3 млрд грн долга компаний бизнесмена перед госбанками и 21,7 млрд грн задолженности двух его банков перед кредиторами на дату признания их неплатежеспособными.
В первой половине декабря 2016 года НБУ сообщил, что прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье "хищение в особо крупных размерах" в отношении возможных неправомерных действий служебных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка и Бахматюка
В свою очередь, бизнесмен возложил ответственность за ухудшение ситуации в банках на НБУ. По его словам, все переговоры с Нацбанком по вопросу поручительств завершались безуспешно. Бизнесмен также заявил, что его компании достигли договоренности с госбанками о долгах и с внешними кредиторами о реструктуризации еврооблигаций на $1 млрд. Он подчеркнул: несмотря на эти успехи, PR-кампания НБУ персонально против него значительно ухудшает перспективы "Укрлэндфарминга" и "Авангарда", поэтому бизнесмен готов уступить контроль над ними.
По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,973 млрд грн), среди 166 действовавших в стране банков. Спустя квартал его активы упали до 11,426 млрд грн.
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"Коалиция, су#а, сажай Пашинского, пока не поздно. А то не просто сама сядешь - В ЗЕМЛЮ ЛЯЖЕШЬ, бл#дина ох#евшая!!!", - пише Поярков.
Минулий рік у нас закінчився майже казково символічною історією. Це більше, ніж бувальщина. Це гірше, ніж правда, і страшніше, ніж реальність. Про новорічний інцидент з козлом Пашинським написали майже ВСІ. Але НІХТО, схоже, не написав про головне: чим ми з вами відрізняємося від Пашинського? Так пише у своєму блозі український художник Сергій Поярков.
"Итак, идет по дороге украинский народ. Собственно, почему идет? Потому что он не богат, иногда даже на маршрутку не хватает. Заглох микроавтобус у одного представителя народа, и, слава Богу, другой представитель народа, или, если хотите, Майдана, слегка "теплый" перед Новым Годом, решил-таки помочь и подтолкнуть. Собственно, мы с вами поступили бы точно так же. Мы же не пашинские и не януковичи. Для нас естественно помочь человеку в беде, а не поиздеваться над ним.
И вот идет этот украинский народ в лице водителя и пешехода, помогающего толкать заглохший микроавтобус и, естественно, рассуждает о том, что именно из-за этих пидорасов из Кабмина, из-за этих подонков из Верховной Рады, из-за этих мерзавцев-чиновников их жизнь (наша жизнь) так далека от Евросоюза. И что в следующий раз за эту свору негодяев мы уже точно не проголосуем. Что не хватает денег на коммуналку, ни на нормальную машину, ни на аккумулятор, "сдохший" в самый неподходящий момент - и, собственно, кроме как на бутылочку "Шейка" в кармане денег ни на что не осталось. И вся сегодняшняя нескладуха - благодаря именно тем феерическим мудакам, которые руководят нашей страной. И тут, то ли Дед Мороз, то ли сама Судьба посылает им именно ту скотину, из-за которой их жизнь давно превратилась в кошмар совсем не европейского толка. Зажравшееся чмо Пашинский и его чмиха, отпустив охрану, после киношки, лихо, с ветерком возвращаются домой. Хочу напомнить, Пашинский - это именно то чмо, которое слямзило и продало мимо бюджета нефтепродукты Курченко, и проиграло суды Добродомову. Это именно то чмо, которое украло житомирскую фабрику у американского инвестора и проиграло ему все суды в Украине. Это именно то чмо, благодаря которому украинские минометы разрываются в руках у украинских солдат. Это чмо, обогатившееся на "Укроборонпроме" и пристроившее свое чмятко на теплую должность - именно это чмо возвращается к себе домой. На новеньком "мерсе". И это чмо настолько уверено в своей чванливой безнаказанности, что оно катится по жизни уже даже не как сыр в масле, а как говно в шоколаде. Именно чмо, живущее за счет тех, чей микроавтобус заглох и который они толкают по дороге, проклиная именно то конкретное чмо, которое решило проехать мимо них - волею Судьбы и Деда Мороза.
Чму, живущему за счет украинского народа, очень не понравился запах украинского народа и то, что аккумулятор у них сел - по причине того, что чмо обокрало этот украинский народ. А на новый аккумулятор тупо нет денег. И чмиха этого чма выглядывает из машины и начинает, собственно, тем, за чей счет эта чмиха едет на "Мерседесе", высказывать свое чмошное "фе!". Понятно, что народ, который вышел на Майдан и благодаря которому это чмо прорвалось во власть, послал чмо и его чмиху матом. А разве мы с вами поступили иначе, выйдя на Майдан?
Будь чмо не чмом, оно бы не материлось. Оно бы стало, припарковалось на обочине, включило аварийку, вышло бы - не будь оно чмом - и спросило бы: мужики, во-первых, с Новым Годом и не ругайтесь! Я же не чмо, а нормальный человек. И поэтому, во-вторых, может вам помочь? Может чего-то надо? Может, на буксир? А то Новый Год, так захотелось поработать добрым Дедом Морозом! Но такая мысль может прийти в голову вам или мне. Это вы или я можем великодушно простить мужика, слегка выпившего. Это так просто, просто простить и просто помочь. Но то, что легко и без подсказки можем мы с вами, чмо звероподобно-пашино-образное не может генетически. Пашинская падаль физиологически не в состоянии сказать: да хрен с вами - нате вам сто долларов на аккумулятор, я ж за ваш счет, собственно, живу и купило этот "Мерседес", вас обокрав персонально. На Новый Год дарю вам на аккумулятор 100 долларов! И от жены, типа Снегурочки - еще 100.
Но чмо не было бы чмом, если бы оно чмом не было. Сочувствие, милосердие, сострадание - для чма это признаки лоховства. За то, что мы с вами не чмы, чмо считает нас лохами. Чмо решило не просто обматерить в ответ. Чмо решило "самообороняться" с боевым и очень недешевым пистолетом марки "Глок". Ну, как же - на него же вышли с матом наперевес и оно, чмо, резко забздело. Мне кажется вполне естественным, что если в ответ на ваше крепкое словцо достают пистолет, и досылают патрон в патронник, то это - вполне уместно: зарядить бутылкой по голове доставшему, дославшему и по совместительству - охреневшему чму. Именно это конкретное чмо прострелило ногу и именно тому народу, за счет которого это чмо попало во власть. В голову этого животного - Пашинского - в принципе даже не могла прийти мысль помочь людям подтолкнуть заглохший микроавтобус. Быть Пашинским и остро не вонять говном - это так же невозможно, как быть щенком и не пить из унитаза.
Я надеюсь, что вы, читающие эти строки, вполне отдаете себе отчет, что это НАШУ С ВАМИ НОГУ прострелил гнидный петух, вор и чмо высшего разряда Пашинский? Пуля Пашинского попала в каждого, кто выходил на Майдан, в каждого, кто был на фронте. И, кстати, в каждого, кто сдуру голосовал за политическую скотобазу, больше известную как "Народный фронт".
Я очень надеюсь, что Дед Мороз и сама Судьба не перестанут являть нам чудеса и в дальнейшем. Я уверен, что этот народ обязательно обстреляет кортеж чма, когда оно будет убегать от своего народа. Я уверен, что народ обязательно в этот кортеж попадет. И я думаю, что народ должен обязательно вытащить это чмо, достать его, выколупать наружу - и показать чму, что судьба Каддафи - это ландыш майский по сравнению с тем, что ожидает это чмо из "Народного фронта" . Народ именно поэтому и дает нулевой рейтинг "Народному фронту" по всем соцопросам, потому что чмошность этой политической шайки символизирует лично господин Пашинский, который в предновогоднюю ночь, вместо того, чтобы покаяться и помочь представителям того народа, за счет которого эта чмошная гнида и жирует, он достал личный именной пистолетик и выстрелил своему народу в ногу. Не обижайся, падла конченная, когда тебе, козлу, будут лепить ответку!
Звание заслуженного или народного пид*ра пусть присваивает Пашинскому посмертно справедливый трибунал.
И когда "наступник" Пашинского будет вешать своего "папередника", я гарантирую овации всей аудитории. И мне очень-очень жаль, что у тех, в кого стрелял Пашинский, было нечем отстреливаться. Поэтому закон о владении короткоствольным оружием крайне необходим в нашем государстве. Если бы он был принят и работал, то уже на следующей неделе мы бы жизнерадостно отпраздновали всей страной 9 дней по дохлому смрадному псу Пашинскому.
Я хочу озвучить тебе, пид*р "Народного фронта", мечту миллионов украинцев: у нас есть острое желание засунуть тебе твой сраный пистолет в ж*пу - и стрелять, пока не закончатся патроны в обойме. А потом взять запасную - и повторить! А как правило, желания миллионов в нашей стране рано или поздно осуществляются! И я категорически соглашаюсь с мыслью, которую высказали очень многие украинские патриоты, что Пашинского принципиально нужно посадить. Отдельно хочу отметить блог Мирослава Гая - красава!
Но кто меня отдельной строкой взбесил - так это народный депутат Емец. Леня, я голосовал за тебя на своем округе. И это взваливает на меня личную ответственность за то, что ты стал народным депутатом. Если ты как депутат не увидел в действиях Пашинского ничего возмутительного и искренне бросился его защищать - поверь мне, дорогой, что я свою меру ответственности за то, что ты стал депутатом, буду нести по полной программе. На следующих выборах я обойду весь твой мажоритарный округ, где, кстати, я живу, и лично буду просить за тебя не голосовать. Я позвоню всем своим друзьям и знакомым - и Мочанову, и Мухарскому, и Лыжичко, и еще сотням уважаемых и известных в Украине людей. Уверен, 90% мне посочувствуют и помогут.
Если ты не видишь в действиях Пашинского ничего предосудительного - ты становишься его соучастником. Категорически прошу тебя иначе оценить действия Пашинского. В противном случае - поверь мне, что на нашем Печерске я организую тебе личный Автомайдан, который не даст тебе возможности на грядущих выборах стать народным депутатом Украины, отдохнешь, поразмыслишь. Уверен, тебе пойдет на пользу. Если ты не видишь ничего противозаконного в действиях Пашинского и будешь настаивать на своем мнении - я сделаю все, чтобы ты никогда больше не попал в Верховную Раду. Это - моя ответственность - как избирателя и как гражданина. Если мой депутат защищает Пашинского, а не его жертву - это моя обязанность перед страной: сделать так, чтобы этот депутат больше никогда не был народным депутатом. И это касается каждого из нас, ходившего на выборы. Мы в ответе за тех, кого мы привели в Верховную Раду. Тут дело даже не в Пашинском и не в Емце. Наш с вами общий гражданский долг - любую ох*евшую власть сажать на жопу ровно. А если мы этого делать не будем, она, с*ка, будет стрелять нам в ногу или бить наших детей на Майдане. Потому что Пашинский, простреливший ногу человеку, ничем не отличается от "беркутовца", стрелявшего в Майдан.
Дорогие депутаты, собирающиеся лепить горбатого и отмазывать Пашинского: ваша политическая карьера закончится нахрен в самой жесткой форме. Мне вплоть до воору
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