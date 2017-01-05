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Все про:дети (2848) Киевская область (1310) Нацполиция (5342) новорожденные (21)

 Женщина на Киевщине выбросила новорожденного мальчика на свалку

Сейчас полиция выясняет, как погиб младенец.

В Киевской области женщина выбросила новорожденного мальчика на свалку, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Тело мальчика без признаков жизни нашли на свалке, которая расположено вблизи села Рожны Броварского района, 28 декабря 2016 года.

"О находке правоохранителей проинформировал охранник свалки. Сейчас тело ребенка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Полицейские проводят ряд оперативно-розыскных и следственных действий, чтобы установить личность женщины, которая выбросила на помойку своего малыша и другие обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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Да что же єто такое?!!!!
Кто оплодотворяет этих существ?!
Надо создавать бебибоксы, , что то надо делать с детоубийцами!
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Ппц...как так можно!
Одни годами пытаются завести ребенка, тратят на это прорву здоровья, времени и денег, а другие могут своего младенца...выбросить!
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Состоятельные жонки бызнесменов, родня депутатов едут рожать за бугор. А те у кого бабла нема - на мусорку.
Были времена и хуже. И ЭТО - виновно в смерти своего ребенка, но пузатые воры в В.Р. виновны в том что довели баб до безвыхода не меньше.
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читала новость, что в Индии на законодательном уроне дельфинов признали личностями и запретили дельфинарии...я думаю, что-то подобное, но наоборот нужно сделать у нас - признавать некоторых типо людей - нелюдями и показывать в недолюдинариях...
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Бывает. Психи живут среди нас, и никуда от них не деться, и их тоже девать некуда.
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