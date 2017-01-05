 Женщина на Киевщине выбросила новорожденного мальчика на свалку

В Киевской области женщина выбросила новорожденного мальчика на свалку, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Тело мальчика без признаков жизни нашли на свалке, которая расположено вблизи села Рожны Броварского района, 28 декабря 2016 года.
"О находке правоохранителей проинформировал охранник свалки. Сейчас тело ребенка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Полицейские проводят ряд оперативно-розыскных и следственных действий, чтобы установить личность женщины, которая выбросила на помойку своего малыша и другие обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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Кто оплодотворяет этих существ?!
Надо создавать бебибоксы, , что то надо делать с детоубийцами!
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к чему такие эпитеты?!
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Одни годами пытаются завести ребенка, тратят на это прорву здоровья, времени и денег, а другие могут своего младенца...выбросить!
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Были времена и хуже. И ЭТО - виновно в смерти своего ребенка, но пузатые воры в В.Р. виновны в том что довели баб до безвыхода не меньше.
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