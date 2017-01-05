 Минздрав объявил конкурс на замещение 43 должностей

"Мы нуждаемся в новых, профессиональных кадрах для работы в Министерстве здравоохранения Украины, и словом, и делом готовы вместе возрождать украинскую медицину! - сказано в сообщении - На сегодня в министерстве есть 43 вакантные должности от ведущего специалиста до директора департамента. Поэтому каждый из вас, кто готов присоединиться к большим изменениям в медицине, кто чувствует в себе силы для работы на благо Украины и может зажечь своей энергией всех работников - приглашаем в команду".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Минздрава Украины, в ведомстве объявлен конкурс для замещения вакантных должностей.Минздрав просит полавать локументы для участия в конкурсе до 13 января.