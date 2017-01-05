EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  1270  24
Все про:конкурс (557) Минздрав (1227) должность (73)

 Минздрав объявил конкурс на замещение 43 должностей

Ознакомится со списком вакансий можно на сайте веломства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Минздрава Украины, в ведомстве объявлен конкурс для замещения вакантных должностей.

"Мы нуждаемся в новых, профессиональных кадрах для работы в Министерстве здравоохранения Украины, и словом, и делом готовы вместе возрождать украинскую медицину! - сказано в сообщении - На сегодня в министерстве есть 43 вакантные должности от ведущего специалиста до директора департамента. Поэтому каждый из вас, кто готов присоединиться к большим изменениям в медицине, кто чувствует в себе силы для работы на благо Украины и может зажечь своей энергией всех работников - приглашаем в команду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав опровергает обвинения директора Центра сердца Тодурова: "Почти все тендеры проведены"

Минздрав просит полавать локументы для участия в конкурсе до 13 января.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тодуров еще не высрался зрадой по этому поводу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
иди рекламируй свой блошек в другое место, ок?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Татарстан недоволен налоговой политикой Кремля
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У ваты сейчас эйфория, мол рублик укрепляется. А в итоге один фонд они просрут в 2017 году, второй с такими темпами в 2018. Не понимают, что бюджетную дыру закрывают фондами, которые нажрали, когда нефть была по 120 баксов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вона - прошлое украинской политики, изгой и маргинал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а кроме раскрутки медведчуковского сайта ты что хотел сказать этим комментом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Минздрав предупреждал : курение опасно для жизни . 43 сотрудника курили , теперь их места свободны .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Що, переділ фармакологічного ринку... ?? Чи й справді реформи... ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а реформы-это и есть передел .по другому не бывает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Реформы - это когда всё всем бесплатно,
а Вана на троне !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ровно в полночь бабло с тумбОчки пойдет со счета на счет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Европе в аптеках продаются лекарства как традиционной медицины так и народной , можно купить любое лечебное растение , но требование к качеству высокое .
 показать весь комментарий
Ответить
 
льоню черновецького на анастезіолога візьміть...ви ж каманда прахвєсіоналів
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, еще сказал что не под каким предлогом не будет переводить работников на 0.5 ставки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто из выдающихся икспердов этого форума подал документы на участие в конкурсе?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинздрав объявил конкурс на замещение 43 должностей
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боеприпасы взятка Военная прокуратура ГПУ Гройсман ГСЧС ГФС Донбасс Донецкая область Кабмин Киев Крым Нацполиция НБУ обстрел оккупация Олесь_Александр перезахоронение прокуратура расследование Россия СБУ смерть снегопад суд теракт чиновник электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти