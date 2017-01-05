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Все про:дети (2848) суд (19801) Харьковщина (961)

 Суд посадил на 2,5 года мать, которая на две недели бросила полуторагодовалых дочерей-близнецов

Трагедия закончилась госпитализацией одного ребенка и смертью второго.

Чугуевский городской суд Харьковской области приговорил к 2,5 годам лишения свободы мать, которая на две недели бросила детей, в результате чего одного ребенка забрали в больницу, другого убил отец, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Трагедия произошла в поселке Эсхар в апреле прошлого года. Женщина после ссоры с мужем ушла из дома, оставив на него полуторагодичных дочерей-близнецов.

Около недели она не возвращалась и никоим образом не интересовалась судьбой своих детей, а отец пьянствовал. Напившись в очередной раз, он "успокоил" одну из дочерей, которая плакала, и лег спать. Утром малыш не проснулся. Фельдшер, которого вызвали соседи, констатировал смерть ребенка.

Вторую девочку госпитализировали с многочисленными заболеваниями.

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В октябре Чугуевский городской суд признал виновным отца в убийстве по неосторожности и злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком и назначил наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы. Однако прокуратура не согласилась со слишком мягким приговором и обратилась с жалобой в апелляционный суд с требованием назначить мужчине более суровое наказание. Сейчас апелляционная жалоба находится на рассмотрении суда.


По требованию прокуратуры пару лишили родительских прав. Приговор суда еще не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
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уже читали , про это чмо - внук барона Мюнхаузена
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Как беларус, желаю сдохнуть этой недобеларусской пачваре самой страшной смертью в этой жизни, ну а уж в ад - само собой! сирожа - мать его ёп!
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А де наш СБУшний "мосад" ! Чи грошей не вистачае !
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не "посадив", а засудив на 2,5 роки ув'язнення
годі вже просувати термінологію гомо совєтікус
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Ага, исчо везде, и на ТВ и пишут: милиция, полиция, СБУ, відпустила, хотя правильно писать звільнила, И не задержала, а заарештувала , так и хочется Лаврова процитировать.Силовики не удерживают и не захвачивают, они только, в соответствии с законом, лишают волі і звільнюють
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Людей, издевающихся над детьми , надо стерилизовать по закону.
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Умышленное убийство и 2.5 года, как то не вяжутся со справедливостью. Наказание должно быть симметричным и равноценным. Сперва на две недели на подвал без воды и пищи, а потом срок. Лошадку запрягают впереди телеги а не сзади.
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почему мало?? Судья дурак по твоему?? Всё он знает. Она попадёт на женскую колонию и максимум там протянет месяц, или два. Дальше либо сама повесица, либо добьют. Кто знает шо такое женская колония тот поймёт Намного хуже и более жестокая чем мужская,а уж тех кто так обращаеца с детьми там на женской зоне, ох как любят..живьём на кусочки резать. Так что нормально ей дали. Там бы и пол года за глаза хватило.
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Во, история! Обалдеть! Не... Гройсмана - повеселее было слушать.
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Забить кроху до смерти - убийство по неосторожности?! Бухать мешал? Плакал?..И самку и самца- на пожизненное!
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Так и кукушка определит птенца , а эта мразь убивает.
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По всей видимости, ввиду количества подобных новостей в нашей стране необходимо проводить алкотестирование новоиспеченных родителей по заявкам педиатра. Кто не в курсе, педиатр по закону обязан(а) прийти и познакомиться с условиями жизни малыша, и именно на основании отсутствия её жалоб матерям продолжают начислять социальные выплаты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд посадил на 2,5 года мать, которая на две недели бросила полуторагодовалых дочерей-близнецов
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