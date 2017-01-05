 За минувшие сутки зафиксировано рекордное количество обстрелов со стороны боевиков в 2017 году, - сводка АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на традиционном брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
По его словам, количество обстрелов возросло до пятидесяти двух, что является рекордным показателем в новом 2017-м году.
Основные боевые действия на Луганском направлении велись на участке фронта Новозвановка - Троицкое, где противник активизировался сразу после полуночи и успокоился только поздно вечером.
" Несмотря на то, что обстрелы были кратковременными, за сутки на этих рубежах бандформирования выпустили по нашим позициям почти 50 минометных мин и 4 артиллерийских снаряда. Параллельно с тяжелым вооружением на этом участке фронта противник широко применял гранатометы различных систем и пулеметы. Дважды режим тишины враг нарушал в Станице Луганской. Там боевики открывали огонь с полуночи до трех утра, используя при этом гранатометы и стрелковое оружие. В районе Славяносербска, на Бахмутский трассе и в Попасной было спокойно", - отметил спикер АТО.
Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 16 вражеских обстрелов, из них половина - из тяжелого вооружения.
На Донецком направлении с амое боевое присутствие врага сохраняется на Светлодарск дуге, на которую приходится половина всех вчерашних случаев нарушения перемирия на этом направлении:
"Каждый из семи вражеских обстрелов наших позиций вблизи Луганского продолжался в среднем один час. Наравне с легким вооружением, противник широко применял минометы и вооружения на БМП. Две мощные перестрелки продолжительностью 2:00 каждая состоялись в Авдеевский промзоне сразу после захода солнца. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Также дважды враг нарушил режим прекращения огня в соседней с Авдеевка Крутой Балке. Неспокойно было и на северной Горловки - в Зайцево, где враг днем провел ряд вооруженных провокаций, а ближе к вечеру обстрелял украинском рубеже обороны из минометов. Тихо прошедшие сутки разве что в районе Донецкого аэропорта".
Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 15 вражеских обстрелов, в том числе 6 - с применением минометов.
На Мариупольском направленим а бсолютно спокойно было только на участке фронта Марьинка - Красногоровка.
"Зато боевые действия в полном объеме переместились на юг направлении - линия фронта Павлополь - Гнутово - Талаковка - Лебединский - Водяное - Широкино. Впрочем, горячее все так же было на крайнем юге - в приморских Водяное и Широкино. Там вчера противник применял минометы и бронетехнику", - отметил Мотузяник.
Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 21 вражеский обстрел, в том числе 4 - с применением тяжелого вооружения.
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иначе там минимум с год уже стена была бы
и не декоративная от арсения, а реально плача, как у них на исторической родине
и ни одних ворот в ней
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Думаю,как там у них? В холоде,без света и газа,блокированные.
Не хрена подобного.
Очереди на КППВ бесподобные. Все прутся за пенсиями и пособиями к хунте,а потом назад,радуясь,что надурили хохлов с регистрацией как переселенцы.
У них там тепло и уютненько.
Ну и чего не стрелять? Хохлы же платят!!! За свет и воду,за тепло и газ.
Отогрелись сволочи и опять по хунте ....огонь.
И вой матерей убитых украинцев! Украинцев!!!
Вам самим то,лицедействовать не надоело?! Ах да! Там же наши?!
А вот наши(!?!) это как? Они вот пишут,что кирдык хохлам,путлер их скоро признает и крмить будет. А пока мол,пусть хунта хохляцкая их кормит. Зайдите к ним,пообщайтесь.
Ненависть к Украине зашкаливает.
Ну хорошо,освободите их выкинув оккупантов и,что?! Они Украину любить будут?
От мозгов то вы их никогда не освободите,тем более мозгами там и не пахнет!
Господа! Вам самим то,не надоело? Ведь на фронте гибнут лучшие.
Гибнут УКРАИНЦЫ!!! А эта шваль живет. И продолжает она обстрелы,благодаря каждому из нас.
А чего им не стрелять то? Обогревают,воду дают,свет,газ,пенсии и пособия.
Продуктишки можно в Украине покупать по дешевке.
Вам точно все это не надоело?
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Порошенко призвал Россию обеспечить соблюдение режима перемирия в Донбассе в новогодние и рождественские праздники.
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Пс. Пока наш Харант и Ко честно не признают что даже памперс привезенный красным крестом в луганДон стреляет по нам автоматным патроном, будут гибнуть наши бойцы-патриоты и гражданские Украинцы.
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Хватит гробить пацанов!
Сволочи!
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