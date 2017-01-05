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 За минувшие сутки зафиксировано рекордное количество обстрелов со стороны боевиков в 2017 году, - сводка АТО

За прошедшие сутки выросла боевая активность российско-террористических войск. Тяжелое вооружение, которое запрещено минского договоренностям, враг применял вчера на всех трех направлениях. А на Луганском впервые за последние две недели силы оккупанты использовали артиллерию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на традиционном брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

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По его словам, количество обстрелов возросло до пятидесяти двух, что является рекордным показателем в новом 2017-м году.

Основные боевые действия на Луганском направлении велись на участке фронта Новозвановка - Троицкое, где противник активизировался сразу после полуночи и успокоился только поздно вечером.

" Несмотря на то, что обстрелы были кратковременными, за сутки на этих рубежах бандформирования выпустили по нашим позициям почти 50 минометных мин и 4 артиллерийских снаряда. Параллельно с тяжелым вооружением на этом участке фронта противник широко применял гранатометы различных систем и пулеметы. Дважды режим тишины враг нарушал в Станице Луганской. Там боевики открывали огонь с полуночи до трех утра, используя при этом гранатометы и стрелковое оружие. В районе Славяносербска, на Бахмутский трассе и в Попасной было спокойно", - отметил спикер АТО.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 16 вражеских обстрелов, из них половина - из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении с амое боевое присутствие врага сохраняется на Светлодарск дуге, на которую приходится половина всех вчерашних случаев нарушения перемирия на этом направлении:

"Каждый из семи вражеских обстрелов наших позиций вблизи Луганского продолжался в среднем один час. Наравне с легким вооружением, противник широко применял минометы и вооружения на БМП. Две мощные перестрелки продолжительностью 2:00 каждая состоялись в Авдеевский промзоне сразу после захода солнца. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Также дважды враг нарушил режим прекращения огня в соседней с Авдеевка Крутой Балке. Неспокойно было и на северной Горловки - в Зайцево, где враг днем ​​провел ряд вооруженных провокаций, а ближе к вечеру обстрелял украинском рубеже обороны из минометов. Тихо прошедшие сутки разве что в районе Донецкого аэропорта".

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Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 15 вражеских обстрелов, в том числе 6 - с применением минометов.

На Мариупольском направленим а бсолютно спокойно было только на участке фронта Марьинка - Красногоровка.

"Зато боевые действия в полном объеме переместились на юг направлении - линия фронта Павлополь - Гнутово - Талаковка - Лебединский - Водяное - Широкино. Впрочем, горячее все так же было на крайнем юге - в приморских Водяное и Широкино. Там вчера противник применял минометы и бронетехнику", - отметил Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 21 вражеский обстрел, в том числе 4 - с применением тяжелого вооружения.
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интересно что по этому поводу думает Гройсман
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это врядли
иначе там минимум с год уже стена была бы
и не декоративная от арсения, а реально плача, как у них на исторической родине
и ни одних ворот в ней
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Еперный балет, мне вот тут как раз пол часа назад свет включили. Так я сразу поинтересоваться хочу - будем сепаратистам свет отключать или как? Или тут можно, а там нельзя? С кем наше правительство все-таки борется, а?
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Они будут рекорды фиксировать, или что-то делать? Или все заняты гавкатнёй на Ле Пен?
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Ну шановні, якщо рекордне, запрошуйте представників книги рекордів... задовбали статисти хренові...
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Зашел к сепарам на сайт Горловская правда.
Думаю,как там у них? В холоде,без света и газа,блокированные.
Не хрена подобного.
Очереди на КППВ бесподобные. Все прутся за пенсиями и пособиями к хунте,а потом назад,радуясь,что надурили хохлов с регистрацией как переселенцы.
У них там тепло и уютненько.
Ну и чего не стрелять? Хохлы же платят!!! За свет и воду,за тепло и газ.
Отогрелись сволочи и опять по хунте ....огонь.
И вой матерей убитых украинцев! Украинцев!!!
Вам самим то,лицедействовать не надоело?! Ах да! Там же наши?!
А вот наши(!?!) это как? Они вот пишут,что кирдык хохлам,путлер их скоро признает и крмить будет. А пока мол,пусть хунта хохляцкая их кормит. Зайдите к ним,пообщайтесь.
Ненависть к Украине зашкаливает.
Ну хорошо,освободите их выкинув оккупантов и,что?! Они Украину любить будут?
От мозгов то вы их никогда не освободите,тем более мозгами там и не пахнет!
Господа! Вам самим то,не надоело? Ведь на фронте гибнут лучшие.
Гибнут УКРАИНЦЫ!!! А эта шваль живет. И продолжает она обстрелы,благодаря каждому из нас.
А чего им не стрелять то? Обогревают,воду дают,свет,газ,пенсии и пособия.
Продуктишки можно в Украине покупать по дешевке.
Вам точно все это не надоело?
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Українцям - набридло. Владі барижній - ні, бариги на цій "війні" бабло косять.
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Нельзя отказываться не от одного сантиметра Украинской земли, Необходимо: 1. Выкинуть на помойку минские договорняки ( тем более юридически все сроки истекли) 2, Принять законы об оккупированных территориях со всеми прелестями, настоящей линией фронта и полной блокадой, исками во все международные инстанции, как от государства, так и от пострадавших граждан, граждан принимать только в одну сторону, через фильтры на предмет лояльности и материальным и жилищным обеспечением (лучше деньги на патриотов потратить, чем на зарплаты захарам , моторылам и прочим упырям), можно да же в конституцию прописать, ( так ФРГ в свое время по ГДР поступили) хотела ДЫРА с Лугандоном особый статус в Конституции , получат, статус временно недоступных, а за одно и Крым получит. Ну а дальше обстоятельно готовиться к войне, и давить русню через международные дипломатические, юридические, экономические и др. институты. Да еще хорошо бы дип. отношения разорвать, а посредниками, для передачи ультиматумов хуйлу, попросить например Швейцарию, у них нормально получается, вон персы так с саудитами общаются и ни че (так там даже ни кто ни на кого не нападал, но посольства выслали, гордость имеют, а Климкин до сих пор ручку лошади жмет, просто позор какой то). И самое главное пора Пете (как гаранту) определиться, он воюет с агрессором (я не в коем случае не призываю к сиюминутным штурмам, русня должна дозреть), или барыжничает, Я верю у нас все получится. СЛАВА УКРАИНЕ!
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Порошенко приветствовал новые соглашения о перемирии в Донбассе.

Порошенко призвал Россию обеспечить соблюдение режима перемирия в Донбассе в новогодние и рождественские праздники.
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Ето уже выглядит как гордость что у нас рекордные обстрелы...
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За три года в луганДон Украина поставила эл. энергии и воды , больше чем на миллиард $, не получив оттуда ни цента, кто за это заплатил ? Правильно ...... мы украинцы (смотри коммунальные платежки), деньги за все это там собираются плотвой и захаром регулярно (попробуй не заплати), куда они идут? Правильно на зарплаты всяким добровольцам-ополченцам и прочим абхазам, чтобы стреляли по нам и не бубнили (ну и конечно на карман тем же плотвам и захарам). Где берут эти деньги всякие "путинвведивойска" и прочие организмы-коллаборационисты? Правильно...... в том числе из пенсий и пособий, которые платим им мы, Украинцы (я уже не говорю о покупке у них угля, часть эл. энергии из которого мы на халяву поставляем в луганДон). ПРЕМИЮ ДАРВИНА В СТУДИЮ! ЗАНАВЕС!
Пс. Пока наш Харант и Ко честно не признают что даже памперс привезенный красным крестом в луганДон стреляет по нам автоматным патроном, будут гибнуть наши бойцы-патриоты и гражданские Украинцы.
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Рекорд взят...так нам теперь уря кричать или как...
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Дебилы..закройте нах все переходы и поставтье бетонную стену!
Хватит гробить пацанов!
Сволочи!
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А сколько угля там купленно и электричества поставленно...тоже рекордное количество....
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да,туда на Донбассе поставляется вся электроэнергия,вода...и халява,чего кацапы всегда рады.....а тут в Украине люди не могут заплатить за коммунальные услуги,просто еле на продукты денег хватает,вот их и прессуют госслужбы.....а Шо слабо,на Донбассе этим службам понты показать??))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки зафиксировано рекордное количество обстрелов со стороны боевиков в 2017 году, - сводка АТО
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