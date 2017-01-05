 "Как всегда, встретили с семьей - в Украине", - Гройсман рассказал о праздновании Нового года

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству "Укринформ" рассказал, как встретил Новый год.
"Новый год, как всегда, встретили с семьей - в Украине, никуда не выезжали. Главное, возможность быть с семьей. Это очень важно, я вам скажу, когда нечасто удается такое. Вот буквально недавно был один выходной - в воскресенье. Я проснулся и где-то две трети дня провел с младшим сыном в семье. Это было просто великолепно - быть дома с семьей, с сыном. Этого очень не хватает", - рассказал Гройсман.
При этом он также рассказал, что ни разу не ходил в школу к своим детям.
"Нет, я никогда не ходил. Но хочу вам сказать, что, как-то так, и в принципе, не очень приходилось нам ходить в школу. У нас трое детей. Две дочери уже взрослые, а парень - самый молодой. Разве что родительские собрания. А так чтобы на ковер к директору или учителей, не было", - сказал он.
"Даже я, когда в школе учился, кажется, и ко мне тоже не вызывали. Я учился в школе, моя мать работала учительницей в этой же школе, и для меня это была двойная ответственность. Потому что мама рядом, то не то сделаешь, и сразу к тебе будут двойные, тройные вопрос. Поэтому не вызывали, и школу я вообще вспоминаю только с теплотой. Те школьные годы были для меня особенными. И учителя, и атмосфера в школе были хорошими, мне очень нравилось, для меня это очень волнующие воспоминания моей жизни", - добавил Гройсман.
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