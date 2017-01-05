EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  2140  108
Все про:Новый год (651) праздник (1473) Гройсман (1935)

 "Как всегда, встретили с семьей - в Украине", - Гройсман рассказал о праздновании Нового года

Праздник он провел с сыном.

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству "Укринформ" рассказал, как встретил Новый год.

"Новый год, как всегда, встретили с семьей - в Украине, никуда не выезжали. Главное, возможность быть с семьей. Это очень важно, я вам скажу, когда нечасто удается такое. Вот буквально недавно был один выходной - в воскресенье. Я проснулся и где-то две трети дня провел с младшим сыном в семье. Это было просто великолепно - быть дома с семьей, с сыном. Этого очень не хватает", - рассказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата Гройсмана составляет 35 тыс. гривен в месяц, - госсекретарь Кабмина Бондаренко

При этом он также рассказал, что ни разу не ходил в школу к своим детям.

"Нет, я никогда не ходил. Но хочу вам сказать, что, как-то так, и в принципе, не очень приходилось нам ходить в школу. У нас трое детей. Две дочери уже взрослые, а парень - самый молодой. Разве что родительские собрания. А так чтобы на ковер к директору или учителей, не было", - сказал он.


"Даже я, когда в школе учился, кажется, и ко мне тоже не вызывали. Я учился в школе, моя мать работала учительницей в этой же школе, и для меня это была двойная ответственность. Потому что мама рядом, то не то сделаешь, и сразу к тебе будут двойные, тройные вопрос. Поэтому не вызывали, и школу я вообще вспоминаю только с теплотой. Те школьные годы были для меня особенными. И учителя, и атмосфера в школе были хорошими, мне очень нравилось, для меня это очень волнующие воспоминания моей жизни", - добавил Гройсман.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Зрадодрочеры ,когда был Яценюк, вы ныли. Теперь Гройсман и снова вонь. Так КТО вам нужен??? Но хоть при деле сидите на цензоре, штаны не зря протираете


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Oни были бы рады Азирову, но он у себя дома, т.е. в Австрии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По чём опиум у Порошенка ? Чем он вас, бесов, кормит ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё наоборот: моно- и бисахариды необходимы для нормального функционирования.
Безграмотный ты, как и все тролли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Украине жизнь была бы нормальная, если бы украинцы выгнали жидов вон, менталитет которых - мародерствовать на горе людей..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Как всегда, встретили с семьей - в Украине", - Гройсман рассказал о праздновании Нового года
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боеприпасы взятка Военная прокуратура ГПУ Гройсман ГСЧС ГФС Донбасс Донецкая область Кабмин Киев Крым Нацполиция НБУ обстрел оккупация Олесь_Александр перезахоронение прокуратура расследование Россия СБУ смерть снегопад суд теракт чиновник электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти