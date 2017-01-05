 Минувшие сутки прошли без потерь. Один воин ранен в результате обстрела на Светлодарской дуге, - Мотузяник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на традиционном брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, 1 - получил ранения в результате обстрелов наших позиций на Светлодарской дуге", - отметил он.
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