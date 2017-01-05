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 Минувшие сутки прошли без потерь. Один воин ранен в результате обстрела на Светлодарской дуге, - Мотузяник

В результате обстрела украинских позиций на Светлодарской дуге в минувшие сутки один воин получил ранение. Погибших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на традиционном брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, 1 - получил ранения в результате обстрелов наших позиций на Светлодарской дуге", - отметил он.
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без потерь..а то что сегодня в воен.госпитале умер наш боец--это не в счёт для таких пидоров как лысенко?
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Ну вот и ладненько....главное что уголек оттуда идет а туда конфетки едут...лепота...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинувшие сутки прошли без потерь. Один воин ранен в результате обстрела на Светлодарской дуге, - Мотузяник
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