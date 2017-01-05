 Курс гривни мог бы составлять 18,5 за доллар, если бы Укриана сама добывала газ, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в интервью одному из украинских изданий.
"Я видел недавно аналитику, которая показывает, что если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали за валюту, то доллар стоил бы не более 18,5 гривен", - сказал он.
Также глава правительства подчеркнул, что Кабмин взял курс на достижение энергонезависимости страны, и результат ожидается в течение следующих 3-5 лет.
Напомним, Кабинет министров Украины в конце прошлого года утвердил концепцию развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 года, предполагающую наращивание объемов добычи топлива до 27 млрд кубометров в год, что полностью обеспечит потребность страны в этом виде энергоресурсов.
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