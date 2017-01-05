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Все про:газ (8573) гривня (1761) Кабмин (9568) курс (2023) Гройсман (1933)

 Курс гривни мог бы составлять 18,5 за доллар, если бы Укриана сама добывала газ, - Гройсман

Курс гривни на сегодняшний день мог бы составлять не более 18,5 грн/долл., если бы Украина добывала достаточно своего газа, а не покупала иностранный.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в интервью одному из украинских изданий.

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"Я видел недавно аналитику, которая показывает, что если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали за валюту, то доллар стоил бы не более 18,5 гривен", - сказал он.

Также глава правительства подчеркнул, что Кабмин взял курс на достижение энергонезависимости страны, и результат ожидается в течение следующих 3-5 лет.

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Напомним, Кабинет министров Украины в конце прошлого года утвердил концепцию развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 года, предполагающую наращивание объемов добычи топлива до 27 млрд кубометров в год, что полностью обеспечит потребность страны в этом виде энергоресурсов.


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В мережі порівняли дві події співставивши два фото зроблені з різницею майже у два десятиліття:
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Якби влада побудувала за рік два термінали зрідженого газу в Грузі та в Одесі і побудувала б в себе на суднобудівних заводах кілька газовозів, то ми б мали дешевий азербайджанський газ і не залежали б від Газпрому і транзит російского газу через Україну взагалі можна було б припинити! Але влада нічого не робила і зараз нічого не робить і тому курс долара необгрунтовано високий, і тому ми досі качаємо путіснький газ в ЄС і допомагаємо путіну заробляти гроші, і тому ми досі залежні в енергетиці від маніяка путіна! Ключова проблема - ідіотизм та нікчемність української влади, а може вони не ідіоти а просто працюють на путіна?
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поинтересуйся курсом доллара в японии или италии
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Пане Гройсман - а яким був би курс гривні, якби НБУ не очолювався "кращим банкіром" Всесвіту?
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А если бы Украина добывала ещё золото, алмазы, нефть....То и доллары бы ей не нужны были.
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Курс доллара мог бы быть 1 грн если бы такие как грося сидели бы по тюрьмам!!
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"Я видел недавно аналитику"(с) Эх, господин Гройсман, я каждый день вижу столько разной аналитики, что лучше бы я её не видел... Ну, там типо если бы у бабушки шо-то там выросло, то она бы стала дедушкой.
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Так доллар относительно недавно без всякого газа по 8 был..
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Курс гривни мог бы составлять и меньше если бы вы "не барыжили" бюджетом!
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Міг би..... Аби гонтарєва не викупала по 100 млн $
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Вообще то Украина добывает свой газ. Только такие 3.14дарасы как гройсман и ему подобные, у нас его воруют... Племяша барыги голубцов пропаших поел ? Шо оно за бред несет ...
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тариф на газ мог бы быть 2 грн,буть Тимошенко премьером.а так при глаголящем Гройсмане и 7 скоро мало будет...
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сколько можно этому дебилу трындеть ни о чём???((((((( а если б посадили бахматюка -за дельта банк-колому-за приват и десятки других хазяйвово банков куда Украина влила 100 млрд грн и БЕЗ толку-всё стыряли-скольк был бы курс? Гройсман не хочет сказать?
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А Украина разве не добывает газ? Или Кулявлоба пачкой бумаг перед носом Азарова зря тряс, что он сделает газ для населения по $60? Да и вообще Украина на закупку газа тратит в десятки раз меньше чем некоторые вывозят в Панамские офшоры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКурс гривни мог бы составлять 18,5 за доллар, если бы Укриана сама добывала газ, - Гройсман
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