 Курс гривни мог бы составлять 18,5 за доллар, если бы Украина сама добывала газ, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в интервью одному из украинских изданий.
"Я видел недавно аналитику, которая показывает, что если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали за валюту, то доллар стоил бы не более 18,5 гривен", - сказал он.
Также глава правительства подчеркнул, что Кабмин взял курс на достижение энергонезависимости страны, и результат ожидается в течение следующих 3-5 лет.
Напомним, Кабинет министров Украины в конце прошлого года утвердил концепцию развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 года, предполагающую наращивание объемов добычи топлива до 27 млрд кубометров в год, что полностью обеспечит потребность страны в этом виде энергоресурсов.
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Я не дам скупить всю землю в Украине за 3 месяца, - Гройсман о создании рынка земли(1)
Для меня лично важно, чтобы люди наконец перестали чувствовать себя бедными в такой прекрасной стране, как наша, - Гройсман(257)
Рост экономики в 2017-м составит около 3%, - Гройсман(245)
Ситуация, которая сложилась с Александром Олесем, снова подняла на поверхность вопрос создания украинского пантеона в столице, - Гройсман(44)
Новогодняя загадка о Порошенко(0)
Я получил в 2016 году 4 млн грн доходов от сдачи в аренду недвижимости, - Гройсман(136)
Минские встречи Савченко, благородный "Боярышник", приключения "Адмирала Кузнецова". Лучшие ФОТОжабы уходящего года.(17)
А Гройсман ноет из-за того, что газа все же не так много, чтобы гнать его заграницу и выходить в приличную прибыль.
Мечта Гройсманов - сидеть на тёплой газовой трубе и вытаскивать из неё лярды, а народцу подкидывать кость чтоб не бузил, и стараться особо для роста экономики не нужно(короче, как в Раше). Мечта идиота - быть сырьевым придатком.
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Схоже, що Московія серйозна хвора, бо вони люд безрадний, і нема в них розумування. Коли б були мудрі вони, зрозуміли б оце, розсудили б були про кінець свій. Настане час, коли їхня нога посковзнеться, бо близький день погибелі їх, поспішає майбутнє для них.
Необхідно терміново помістити жителів 1/9 частини суші в ізолятор, поки її солдати не помили свої чоботи в Індійському океані.
Київська Русь породила Московію, вона ж її і очистить від шкідливих звичок: пити горілку склянками і закушувати млинцями з лопати!
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Во рту выросли грибы...
Ну так делайте, чтобы так было, а не 3,14здите. Языком молоть - не мешки ворочать.
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ГРОЙЦМАН!!! ЭТО УЖЕ НЕ ТОЛЬКО ОЛОХОТРОНИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, НО И БРЕД БЫВШЕГО ВИННИЦКОГО СЛЕСАРЯ!!!
У любого нормального человека, сразу возникает вопрос: почему 18.5, а не например 9.5?
Это популистские цифры, притянутые Гройцманом за уши, которые не имеют под собой - никакого экономического обоснования!!!
ВОТ ФАКТОРЫ КОТОРЫЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ВЛИЯЮТ НА КУРС ВАЛЮТ:
1. Внешнеторговый баланс страны, выпустившей валюту;
2. Макроэкономические показатели страны
3. Политика центрального банка
4. Инвестиционные решения на перспективу, то есть возможные большие контракты в определенной валюте;
5. Политическая ситуация в стране, выпустившей валюту;
6. Уровень доверия со стороны граждан страны и иностранных инвесторов.
ТАКОГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА: БРЕХЛИВОГО, НЕ РАЗБИРАЮЩЕГОСЯ В ЭКОНОМИКЕ И ФОРМИРОВАНИИ КУРСА ДОЛЛАРА, У НАС НЕ БЫЛО ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ УКРАИНЫ!!!
НО ЭТОТ ФАКТ - НЕ ВОЛНУЕТ ОФФШОРНОГО БАРЫГУ ПОСТАВИВШЕГО ГРОЙСМАНА НА ЭТОТ ВЫСОКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОСТ, ПОСКОЛЬКУ ДЛЯ НЕГО ГЛАВНОЕ СВОЙ ЧЕЛОВЕК НА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКАХ СТРАНЫ.
А ЕЩЕ ДЛЯ ПОРОШЕНКО ВАЖНО: БЫТЬ ВО ГЛАВЕ ВЛАСТИ - ДЛЯ ПРЕФЕРЕНЦИЙ СВОЕГО БИЗНЕСА, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСЕИ, И СОХРАНЕНИЯ ЭТОЙ КОРРУПЦИОННОЙ СОВКОВОЙ СИСТЕМЫ.
ПОЗОР ЭТОЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ!!!
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Поэтому, не поленился, прочитал несколько твоих "шедевральных" постов, и понял шо ты - минстецевский пейсатель.
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Ты - винницкий порохобот, такую куйню пишешь.
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