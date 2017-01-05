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 Политика Украины, Экономика
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Все про:газ (8573) гривня (1761) Кабмин (9568) курс (2023) Гройсман (1935)

 Курс гривни мог бы составлять 18,5 за доллар, если бы Украина сама добывала газ, - Гройсман

Курс гривни на сегодняшний день мог бы составлять не более 18,5 грн/долл., если бы Украина добывала достаточно своего газа, а не покупала иностранный.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в интервью одному из украинских изданий.

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"Я видел недавно аналитику, которая показывает, что если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали за валюту, то доллар стоил бы не более 18,5 гривен", - сказал он.

Также глава правительства подчеркнул, что Кабмин взял курс на достижение энергонезависимости страны, и результат ожидается в течение следующих 3-5 лет.

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Напомним, Кабинет министров Украины в конце прошлого года утвердил концепцию развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 года, предполагающую наращивание объемов добычи топлива до 27 млрд кубометров в год, что полностью обеспечит потребность страны в этом виде энергоресурсов.


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У Украины достаточно запасов газа для обеспечения нужд для населения. Далеко не у каждой европейской страны хватает своего газа даже для этого.
А Гройсман ноет из-за того, что газа все же не так много, чтобы гнать его заграницу и выходить в приличную прибыль.
Мечта Гройсманов - сидеть на тёплой газовой трубе и вытаскивать из неё лярды, а народцу подкидывать кость чтоб не бузил, и стараться особо для роста экономики не нужно(короче, как в Раше). Мечта идиота - быть сырьевым придатком.
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Багато чого могло б бути, якби усі в школі училися
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До такого даже "проФФессор" не додумался бы.
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По версии журнала The Banker, Эльвира Набиуллина стала лучшим председателем Центробанка года в Европе. Она бы сделала курс гривны по пиисять
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А мог бы 8 если бы США ежемесячно давали Вам денег, больше чем вы физически можете украть.
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Якби в усіх в Україні було по лімону $,а в Гройсмана не було,то курс нікого би не цікавив,окрім Гройсмана.
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Демагогия, вот когда Гросман и другие сволочи перестанут воровать, тогда возможно и станет такой курс.
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Тролям з вулиці з Савушкіна з Банд-Петербурга, ФСБ РФ надiслало нову методичку: «Порошенко вже не алкоголік!», «Куля в лоб» вже не Прем'єр». Пiтерській куратор дав команду «мочить» и злословіть пана Гройсмана.
Схоже, що Московія серйозна хвора, бо вони люд безрадний, і нема в них розумування. Коли б були мудрі вони, зрозуміли б оце, розсудили б були про кінець свій. Настане час, коли їхня нога посковзнеться, бо близький день погибелі їх, поспішає майбутнє для них.
Необхідно терміново помістити жителів 1/9 частини суші в ізолятор, поки її солдати не помили свої чоботи в Індійському океані.
Київська Русь породила Московію, вона ж її і очистить від шкідливих звичок: пити горілку склянками і закушувати млинцями з лопати!

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Если верить вам, на Цензоре одни кремлевские тролли. Из 200 комментариев только вы защищаете Гройсмана.
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Антипка, тебя и всех остальных наших сограждан перед новым годом ограбили на 150 млрд грн. Кто-то наказан за это? Кто-то всерьез возмущался? Московия нас ограбила?
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Если бы да кабы
Во рту выросли грибы...

Ну так делайте, чтобы так было, а не 3,14здите. Языком молоть - не мешки ворочать.
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Курс гривни мог бы составлять 18,5 за доллар, если бы Украина сама добывала газ, - Гройсман
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ГРОЙЦМАН!!! ЭТО УЖЕ НЕ ТОЛЬКО ОЛОХОТРОНИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, НО И БРЕД БЫВШЕГО ВИННИЦКОГО СЛЕСАРЯ!!!

У любого нормального человека, сразу возникает вопрос: почему 18.5, а не например 9.5?

Это популистские цифры, притянутые Гройцманом за уши, которые не имеют под собой - никакого экономического обоснования!!!

ВОТ ФАКТОРЫ КОТОРЫЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ВЛИЯЮТ НА КУРС ВАЛЮТ:

1. Внешнеторговый баланс страны, выпустившей валюту;

2. Макроэкономические показатели страны

3. Политика центрального банка

4. Инвестиционные решения на перспективу, то есть возможные большие контракты в определенной валюте;

5. Политическая ситуация в стране, выпустившей валюту;

6. Уровень доверия со стороны граждан страны и иностранных инвесторов.

ТАКОГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА: БРЕХЛИВОГО, НЕ РАЗБИРАЮЩЕГОСЯ В ЭКОНОМИКЕ И ФОРМИРОВАНИИ КУРСА ДОЛЛАРА, У НАС НЕ БЫЛО ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ УКРАИНЫ!!!

НО ЭТОТ ФАКТ - НЕ ВОЛНУЕТ ОФФШОРНОГО БАРЫГУ ПОСТАВИВШЕГО ГРОЙСМАНА НА ЭТОТ ВЫСОКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОСТ, ПОСКОЛЬКУ ДЛЯ НЕГО ГЛАВНОЕ СВОЙ ЧЕЛОВЕК НА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКАХ СТРАНЫ.

А ЕЩЕ ДЛЯ ПОРОШЕНКО ВАЖНО: БЫТЬ ВО ГЛАВЕ ВЛАСТИ - ДЛЯ ПРЕФЕРЕНЦИЙ СВОЕГО БИЗНЕСА, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСЕИ, И СОХРАНЕНИЯ ЭТОЙ КОРРУПЦИОННОЙ СОВКОВОЙ СИСТЕМЫ.

ПОЗОР ЭТОЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ!!!
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Ну так газ и сильно влияет на внешнеторговый баланс.
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Думал ты - заблудившийся.

Поэтому, не поленился, прочитал несколько твоих "шедевральных" постов, и понял шо ты - минстецевский пейсатель.
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А если бы еще и работали как японцы или китайцы по 12 часов.И без отпуска в 21 день.
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а когда мы покупали газ по 500 баксов, почему доллар стоил 8?
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Весь мир живет за счет внешних и внутренних заимствований.
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А щас, типа: не получаем займов?

Ты - винницкий порохобот, такую куйню пишешь.
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Гройсман дебіл. Юля зараз тебе порве, як Тузік ганчірку за такий ляп. Газу внутрішньої добичі вистачає для населення. А у рашкованов нехай купують підприємці для своїх потреб.
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Вова барыга, нахрена они берут на баланс импортный газ, который потребляют частные предприятия, распоряжайся украинским газом и он будет стоить меньше 18 долляров......он рассуждает как директор рынка . Своего, в достаточном количестве, нет а торговать очень хочется.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКурс гривни мог бы составлять 18,5 за доллар, если бы Украина сама добывала газ, - Гройсман
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