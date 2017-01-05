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 В результате теракта возле мечети в Багдаде погибли не меньше 6 человек

В результате взрыва заминированного автомобиля, припаркованного возле мечети на восточной окраине Багдада в четверг погибли по меньшей мере шесть человек и 15 ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранителей и медиков.

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"По меньшей мере шесть человек погибли и 15 получили ранения от взрыва бомбы в автомобиле, припаркованном возле мечети на восточной окраине Багдада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что атака произошла в районе Аль-Обайд, населенном преимущественно шиитскими мусульманами.

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В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
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ответка от Бози летит на мордор?

Когда упадет ,не грех будет и нам приложиться .
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1. А имел ли он право это спм делать если фодалы отрицкют право людей на самозащиту??
2. Что будет воину за то что обидел грабителя и нарушил его право отобрав его нож?? Это ж не пашинская падла стреляющая в людей
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате теракта возле мечети в Багдаде погибли не меньше 6 человек
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