 В результате теракта возле мечети в Багдаде погибли не меньше 6 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранителей и медиков.
"По меньшей мере шесть человек погибли и 15 получили ранения от взрыва бомбы в автомобиле, припаркованном возле мечети на восточной окраине Багдада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что атака произошла в районе Аль-Обайд, населенном преимущественно шиитскими мусульманами.
В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
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Когда упадет ,не грех будет и нам приложиться .
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известный аналитик прогнозирует события 2017 года
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2. Что будет воину за то что обидел грабителя и нарушил его право отобрав его нож?? Это ж не пашинская падла стреляющая в людей
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