 Прокуратура допросила Химкуса, который участвовал в конфликте с Пашинским, - адвокат

Защита Вячеслава Химикуса, пострадавшего в результате стрельбы депутата Верховной Рады Сергея Пашинского, требует от прокуратуры безотлагательного допроса депутата, передает Цензор.НЕТ. Об этом в социальной сети Facebook сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова.
Она сообщила, что 4 декабря прокуратура в течение 12 часов проводила следственные действия с Химикусом.
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Ну да... Если бы у меня в друганах был министр МВД, так и пострадавших от меня никто бы не спрашивал, как это получилось.
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би все можливе щоб звільнити проїзжу частину попросив би інших учасників руху про допомогу а не кидався б бутилкою на людей, шосьто всьо дуже попахує недобре.
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Пашинский не сядет, а реХформаторам и не только им , глубоко фиолетово на доверие.
И так будет до тех пор пока "кузня" будет ковать бабло в их офшорный карман.
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У цей день 1905 японцям була здана фортеця Порт-Артур. У полон здалися 23 тис. російськ.солдатів з усім спорядженням
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Видимо мы , Украинцы, разных сортов...
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Самолет Ту-154 экстренно сел в Якутии из-за отказа двигателя http://flashsiberia.com/news/samolet-tu-154-ekstrenno-sel-v-yakutii-iz-za-otkaza-dvigatelya …
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Если иначе - то это как-то нарушает славные традиции российской авиации!
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а по всем мусорским понятиям пневматик супруги терпилы должен был быть сразу же изъят следствием и отправлен на экспертизу вслед за дарственным маузером героя революции, и уверен на 101% что он окажется не пневматиком, а "ранее пневматиком" переделанным в огнестрел с боевыми патронами
так что 263-я светит семье потерпевшего хулигана и к бабке не ходи (до 5 лет библитотеки)
щас ему адвокату предъявят это дело и предложат забрать заяву (подписать мировую) о причинении минимум средних телесных и замять дело если хочет дальше вольно клевер копытами топтать и на двух ногах (с больничкой помогут)
с Пашинского прокурорские тоже денех снимут или вкусняшку какую то, чтобы впредь мозги включал перед тем как рысачить
в нормальной стране пашинский уже сидел бы в сизо и жрал сухари до решения суда
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в смысле обычный гражданин Украины
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Очень злободневно и реально написано....от души!!!!!О чем думает каждый из нас.
РЕКОМЕНДУЮ.
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