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Все про:адвокат (771) Пашинский (453) стрельба (2078)

 Прокуратура допросила Химкуса, который участвовал в конфликте с Пашинским, - адвокат

Адвокат Вячеслава Химикуса Марина Паринова потребовала допроса нардепа.

Защита Вячеслава Химикуса, пострадавшего в результате стрельбы депутата Верховной Рады Сергея Пашинского, требует от прокуратуры безотлагательного допроса депутата, передает Цензор.НЕТ. Об этом в социальной сети Facebook сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова.

Она сообщила, что 4 декабря прокуратура в течение 12 часов проводила следственные действия с Химикусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фактов применения "винтовки Пашинского" не установлено, владелец допрошен, - Горбатюк о расследованиях по Майдану


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палата № 6. Это на до же. Как же можно выбирать таких как Ляшку, пашинского. мосийчука. Барну. Парасюка. жопкиных......Слов нету одни точки и пи-пи-пи... Только один цирк закончился с жопкиным, начинается с Парасюка-Вилкула. потом пашинский и так бесконечно "законодавци". мать бы их
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пашинский еще та тормозяка, не успели в кабинеты зайти после Майдана,как это мурло улетело на вертолете за гос. счет " на охоту"
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зашита пострадавшего запятая от стрельбы пашинского
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Можливо, через тепловізор Матіоса можна легко виявити, что цей Хімікус - законспірований підполковник ГРУ ГШ РФ на секретному завданні.
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и бил его наградной бутылкой "stolychnaya" оставшейся с внедрения.
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Пострадавший в клинике. Пашинский на курорте."Термин" голимый рекоменую применить к себе
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просто пиар? в таком резонансном деле адвокаты будут пиариться, фейсбук им в помощь
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ну не одному же тебе этим заниматься, чупакабрик.
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А шо? Их до сих пор никто ни о чем не спрашивал?
Ну да... Если бы у меня в друганах был министр МВД, так и пострадавших от меня никто бы не спрашивал, как это получилось.
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От наглые холопы..небожитель отдыхают..
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Той чувак монстр, з його слів він вдарив Пашинського бутилкою по голові вже після пострілу в ногу - термінатор, бля.
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не, он больше чем терминатор. он бесстрашный терминатор - с бутылкой полез когда у пашинского уже был в руках ствол. бутылка быстрее пули, однако.
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Ну наприклад якби моя машина стала в лісі і перекрила дорогу і мені б хтось зробив зауваження про перекриття дороги я б першу чергу вибачився і зробив
би все можливе щоб звільнити проїзжу частину попросив би інших учасників руху про допомогу а не кидався б бутилкою на людей, шосьто всьо дуже попахує недобре.
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Его не допрашивать нужно, его нужно мочить
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Джамале привіт. Шкала висот зависока для цього мурла.. Шість футів відповідає 186 см..
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Він під час фотографування у своєї Тетянки на шиї сидить.
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Привіт , Брате ! Тільки но з Харкова приїхав , товару трохи на бусику привіз.Зараз пастух Шушик перебирає , та відвезу заказ.Треба трошки грошенят заробити. А потім ввечорі овець пасти за Шушика , тому що буде зайнятий. Може пізніше аж в шостій годині зайду , та поспілкуємося.А втебе як справи ? Що там наш Дніпро , виживає при нинішніх упирях ? Да , іще , не чуть там за ФК Дніпро , як вони там ?.
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В Дніпрі все так, як і у всієї країни поза межами печерських пагорбів..
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сейчас включат стиральную машину "матиос" и эта новость потеряется.
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Допрашивать нужно зажимая фаберже в двери.
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в 14 главе книги Гитлера "Майн кампф",он описывает отношения с РАБссией.самое удивительное то,что фюрер Германии совершеннно точно расписал будущее лапотников до мельчайших деталей.... 14 глава полностью посвящена РАБссии..,ай да Алоизыч..
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Хотя я его не люблю (Адика).Но некоторыми поступками его правления удовлетворен.
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пашинский должен сидеть в камере! Явное превышение необходимой самообороны - пистолет против бутылки. Да и начал быковать именно этот плешивый пидор, возомнивший себя хозяином жизни. Радует реакция граждан на подобное чмо - сразу бутылкой по тупой башке! Если оно не сядет - ни о каком доверие к рехформаторам в полиции не может быть и речи!
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ПТН ПНХ. Доверие не было как раз до майдана! Теперь то всё по другому, Живём по новому
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должен, но ...
Пашинский не сядет, а реХформаторам и не только им , глубоко фиолетово на доверие.
И так будет до тех пор пока "кузня" будет ковать бабло в их офшорный карман.
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и что все засекретили. какая такая тайна. в бытовом огнестреле.? пизнец. человек вместо того что бы помочь. начал стрелять. и это нардеп .НУ ВЫЯСНИЛИ. ПОИЗГОЛЯЛИСЬ. ПОСМЕЯЛИСЬ.ОН УЛЕТЕЛ СНИМАТЬ СТРЕСС В АЛЬПЫ НА ЗАРПЛАТУ 18000. БЫЛ Я В АВСТРИИ. -ДВА НЯ СКРОМНО ПОЖИТЬ. - где действия общества. или кому оно надо?
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Пашинский все показания дал в состоянии аффекта и всё напутал. На самом деле этот наркоман выхватил у Пашинского пистолет, сделал предупредительный в воздух, а второй - себе в ногу..
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Депутат - бандит. Украинская аксиома. К гадалке не ходи.
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Обычные украинские будни - Гандон в Альпах, Химкус с огнестрелом в больнице...
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Український часопис ‏@falledlenin 2 ч.2 часа назад
У цей день 1905 японцям була здана фортеця Порт-Артур. У полон здалися 23 тис. російськ.солдатів з усім спорядженням


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Так чого все ж таки перекрили дорогу, ну не вірю я шо якби просто заглохла машина перекрила дорогу і вийшла люба людина спитала в чому справа почалась би стрільба і махання пляшками.
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Речь идёт о ЛЕСНОЙ дороге, где нет обочины и тачки проезжают раз в 18 лет, да и то в поисках приключений.
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Так шо якшо заглох на дорозі то починаєш посилати всіх хто їде а якщо хтось робить зауваження бєш пляшкою по голові, чи ти віриш шо він пляшкою вдарив вже після потрілу в ногу?
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Явное превышение самообороны. Обычный Украинец уже был бы в камере. Пашинский же, в Австрии.
Видимо мы , Украинцы, разных сортов...
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Надеюсь "экстренно сел" так же как и Ил-18 недавно? Развалившись на три куска и сгорев?
Если иначе - то это как-то нарушает славные традиции российской авиации!
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это быдло с депутатской неприкосновенностью просто обязано сидеть в тюрьме по трем статьям за снайперскую винтовку на Майдан за рейдерство и грабеж Украины и за вооруженное нападение на гражданина Украины. А иначе народ и так не очень доверяющей власти совсем не поймет правоохранительные органы.
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не знаю что там будет с Пашинским (ничего не будет на самом деле)
а по всем мусорским понятиям пневматик супруги терпилы должен был быть сразу же изъят следствием и отправлен на экспертизу вслед за дарственным маузером героя революции, и уверен на 101% что он окажется не пневматиком, а "ранее пневматиком" переделанным в огнестрел с боевыми патронами
так что 263-я светит семье потерпевшего хулигана и к бабке не ходи (до 5 лет библитотеки)
щас ему адвокату предъявят это дело и предложат забрать заяву (подписать мировую) о причинении минимум средних телесных и замять дело если хочет дальше вольно клевер копытами топтать и на двух ногах (с больничкой помогут)
с Пашинского прокурорские тоже денех снимут или вкусняшку какую то, чтобы впредь мозги включал перед тем как рысачить

в нормальной стране пашинский уже сидел бы в сизо и жрал сухари до решения суда
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тоже терпила
в смысле обычный гражданин Украины
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Банду геть!!! Пашинські мають сидіти в тюрмах!!!)
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"Обозреватель" блог Сергея Пояркова.....Г.вно в шоколаде или пашинский сдохни.
Очень злободневно и реально написано....от души!!!!!О чем думает каждый из нас.
РЕКОМЕНДУЮ.
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Ау избиратели-работодавцы этих больных на голову. Посмтрите. что они творят "наши законодавцы-клиптоманы" только народ посмеялся на допкиным. не успел забыть эту хохму. тут тебе пашинский с геращенком чудят. В цирк ходить не надо. Почему народ должен терпеть это быдло до конца каденции;
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в советское Перестроечное время,у будучи алкоголиком, после получки или аванса часто в очередях толкался с собутыльникам за пляшкой горилкы.Стою однажды курю,подходят три хмыря типа крутые,орут на всю очередь : таааак пацанва...,рассыпались быстро,мы спешим типа....,ну некоторые мужики расступились котрые уже мякнули по стопке второй,я стою.подходят эти хмыри и гутарють, : Батя, ты чё не понял базар? щас на нитки размотаем...,отошел быстро..ну я немного занервничал..,псинул..,двоих положил акурратно паралельно ларьку алкашному,третьего обнял нежно и говорю : братан пойдём со мной бухнем, мне сегодня 40 лет,юбилей как никак... вот так я отметил свой Денчик с крутым бандюком как оказалось 1986 Перестроечного года...
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