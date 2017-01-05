 Прокуратура допросила Химикуса, который участвовал в конфликте с Пашинским, - адвокат

Защита Вячеслава Химикуса, пострадавшего в результате стрельбы депутата Верховной Рады Сергея Пашинского, требует от прокуратуры безотлагательного допроса депутата, передает Цензор.НЕТ. Об этом в социальной сети Facebook сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова.
Она сообщила, что 4 декабря прокуратура в течение 12 часов проводила следственные действия с Химикусом.
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Ну да... Если бы у меня в друганах был министр МВД, так и пострадавших от меня никто бы не спрашивал, как это получилось.
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би все можливе щоб звільнити проїзжу частину попросив би інших учасників руху про допомогу а не кидався б бутилкою на людей, шосьто всьо дуже попахує недобре.
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2. Жена Пашинского спокойно объехала её. Потом вернулась что бы выматюкаться.
3. Потом вылетел Пашинский с пистолетом и матами и понёсся на Химкуса.
тут уже описания разнятся.
Но ФАКТ ОСТАЁТСЯ ФАКТОМ. Пашинский мог сделать всё что угодно (обматерить и проехать мимо, вызвать полицию, предложить помощь и дотянуть бусик до ближайшего села) кроме выскакивания из машины с пистолетом. Его жизни ни чего не угрожало.
Но оно пьяное решило стать хероем с пистолетом. За что и получило бутылкой по башке. И пускай скажет спасибо что в Украине запрещены стволы, иначе был бы с простреленной головой.
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Отношение Германии к России я считаю необходимым подвергнуть особому разбору. И это - по двум причинам.
1. Эта проблема имеет решающее значение для всей вообще иностранной политики Германии в целом.
2. Эта проблема является оселком, на котором прежде всего проверяются политические способности нашего молодого национал-социалистического движения; на этом оселке мы проверяем, насколько в самом деле мы способны ясно мыслить и правильно действовать.
Я должен тут же признаться, что в особенности этот второй... (далее по тексту)
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Пашинский не сядет, а реХформаторам и не только им , глубоко фиолетово на доверие.
И так будет до тех пор пока "кузня" будет ковать бабло в их офшорный карман.
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А вот Химкусу не позавидуешь. Нападение на депутата Верховной Рады. Статья 346 ч.3 от 7-ми до 12 лет.
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У цей день 1905 японцям була здана фортеця Порт-Артур. У полон здалися 23 тис. російськ.солдатів з усім спорядженням
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Видимо мы , Украинцы, разных сортов...
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Самолет Ту-154 экстренно сел в Якутии из-за отказа двигателя http://flashsiberia.com/news/samolet-tu-154-ekstrenno-sel-v-yakutii-iz-za-otkaza-dvigatelya …
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Если иначе - то это как-то нарушает славные традиции российской авиации!
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а по всем мусорским понятиям пневматик супруги терпилы должен был быть сразу же изъят следствием и отправлен на экспертизу вслед за дарственным маузером героя революции, и уверен на 101% что он окажется не пневматиком, а "ранее пневматиком" переделанным в огнестрел с боевыми патронами
так что 263-я светит семье потерпевшего хулигана и к бабке не ходи (до 5 лет библитотеки)
щас ему адвокату предъявят это дело и предложат забрать заяву (подписать мировую) о причинении минимум средних телесных и замять дело если хочет дальше вольно клевер копытами топтать и на двух ногах (с больничкой помогут)
с Пашинского прокурорские тоже денех снимут или вкусняшку какую то, чтобы впредь мозги включал перед тем как рысачить
в нормальной стране пашинский уже сидел бы в сизо и жрал сухари до решения суда
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в смысле обычный гражданин Украины
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Очень злободневно и реально написано....от души!!!!!О чем думает каждый из нас.
РЕКОМЕНДУЮ.
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Знаете почему психу пашинскому "простили" воровство топлива Курченко?????
В средневековые времена,когда города захватывали,мародерам давалось 3 дня на разграбление в знак "благодарности",вот так и с сырожей.Ему простили за особые заслуги,кот.он кому-то оказывал вовремя Майдана.Вот интересно какие?
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Так что никого не жалко, мочить обоих.
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1. Каким образом Глок 19 попал в Украину?
2. Как были оформлены документы на само оружие и боеприпасы к нему при пересечении границы? (и таможенниками и погранцами?).
3.Для данного оружия существуют ограничения по боеприпасам (в смысле применения в черте Н.П., ) что бы не давали рикошетов. А то бывает сердечник в одну сторону оболочка пули и сам свинец в другую.
Так мне ответит Пашинский и органы регистрации МВД п.п.1,2, ну и таможня с погранцами впридачу?
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