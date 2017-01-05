 Нацбанк объявил аукцион по покупке до 100 млн долларов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко, размещенном на сайте регулятора.
"На этой неделе на межбанковском валютном рынке наблюдается временное избыточное предложение иностранной валюты, сформировавшееся в результате совпадения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе", - отметил Пономаренко.
В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни.
"Как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее", - отметил Пономаренко.
Напомним, вчера, 4 января, в связи с наличием избыточного предложения валюты на рынке в первый торговый день в новом году объявил дополнительный аукцион по покупке за гривни до $20 млн.
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Если укреплять курс, то начнёт уменьшаться экспорт, что приведёт к росту курса!
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Вначале создался ажиотаж вкладчиков снимающих гривну, что потянуло курс вверх и НБУ пришлось продавать $, а теперь произошел обратный откат!
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