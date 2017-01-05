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 Политика Украины, Экономика
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Все про:аукцион (142) валюта (3001) НБУ (4116)

 Нацбанк объявил аукцион по покупке до 100 млн долларов

Национальный банк Украины объявил аукцион по покупке до 100 млн долларов, увеличив максимальный объем с 40 млн долл. в связи с временным избытком предложения валюты над спросом на нее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко, размещенном на сайте регулятора.

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"На этой неделе на межбанковском валютном рынке наблюдается временное избыточное предложение иностранной валюты, сформировавшееся в результате совпадения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе", - отметил Пономаренко.

В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни.

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"Как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее", - отметил Пономаренко.

Напомним, вчера, 4 января, в связи с наличием избыточного предложения валюты на рынке в первый торговый день в новом году объявил дополнительный аукцион по покупке за гривни до $20 млн.
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Совет форумчанПравила форума
 
Та походу кому-то деньги (в смысле доллары) срочно понадобились. Ведь эти аукционы только на бумаге "для всех". А в реальной жизни покупают те, кому "положено". Ну или "от кого положено" ... Лерке.
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Можно сделать 1 к 1 на пару неделя, а потом все, совсем все
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не, такое не реально в этом году, может следущий? Советую голосовать за Петра поэтому
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"страна советов" из-за "советчиков" и сдохла.
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никаких проблем, сначала доводишь курс до 1 к 100 а потом устраиваешь деноминацию в 100 раз, как в беларуси
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У дураков вообще проблем нет. Они их создают.
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и чо?тогда зрада будет ее в задницу целовать?
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Не скупали бы и доллар пошел бы вниз ... му.аки !
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что-то мне подсказывает, что она давно уже слиплась
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И как кредиты в конце года отдавать европейцам? Гривню они не берут чего-то.
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Тем, кто держит сбережения в долларах? С какого?
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Тем у которых нет сбережений и они работают фактически за еду
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А это точно ВСЕ украинцы? И что значит "простые"-те, кто не в состоянии заработать себе на жизнь?
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Те кто получают субсидию ! Не обижай украинцев они не виноваты что один гам.юк опустил их уровень жизни в 4 раза !
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ну не всем же так фартит шибать у сцэця копейки
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Высрался? А по теме новости даже хрюкнуть не в состоянии?
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Есть такой параметр, как платежный баланс страны!
Если укреплять курс, то начнёт уменьшаться экспорт, что приведёт к росту курса!
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в этом суть ! вся экономика сейчас работает на крупный бизнес экспортеров а 95 процентов населения в жо.е работает за еду !
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Если ты покупаешь валютные товары или отечественные, но которые произвели с использованием импортной техники, хлеб например, его убирают на Джон Дирах и гербициды с Китая используют, то те кому ты отдал свои грн тут же покупают валюту . НЕ покупай такие товары!
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На останок обміняти фантики на гроші, і приготувати ізраїльські паспорти
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Хто зображений на 100-гривневіц купюри, Ваню?
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Бля... Гривня летит к е-Беням, а нацбанк играет против неё. Это чёзанах?!
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Гривна за вчера и сегодня укрепилась на 80 копеек. Еще не отошел от боярышника ты, видать
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те самые, которые вы изволили продать стэцю за 20 центов твердых?
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Я тоже не понял. И ещё я не понял: закрыты три ресурса, где оговаривался курс доллара на разных рынках. Это были просто паблики Одессы, Мариуполя. Их сегодня чья-то заботливая рука прикрыла. Зачем???
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Дайте ей скорее силётки. Пусть она успокоится.
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Украинцы выстроились в очередя.Особенно пенсы.
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Не, скупают доллар пока дешевый... значит будет подорожание доляра
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Доллар, в обменнике в Мариуполе, сегодня- 27,25. А в трех банках- 27,50. А в одном- 27,65... И я чего-то растерялся.
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Опа! Обязан добавить: это если сдать! И жена сдала сотку... И за цифры- отвечаю.
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Люди уже баксы с загашников повынимали, потому что гривны кончились, а эти гонтарева сейчас напечатает бумажек, а аукцион выиграет.
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Переизбытка валюты в Украине не бывает, бывают периодические шоп туры лерки аблигации
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Вот и вся приватизация Привата!
Вначале создался ажиотаж вкладчиков снимающих гривну, что потянуло курс вверх и НБУ пришлось продавать $, а теперь произошел обратный откат!
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Старая схема. Фантики в доллары, доллары потом по офшорах, да еще и голося при этом , что "пэрэмога".
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москлів не питають в нас ходять гривні за фантіками в рашу.
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Вчера сделала " подножку" жабе и усугубила " панические настроения в стране"- закрыла депо в Привате, купила баксов, закатала в банку. Поужинала с аппетитом, спала спокойно.
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Людям вже нема за шо купувати ті долари, та й перед святами, в основному здають, валюту.
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Огласите условия,моя жена после 32летнего стажа и по сей день не могущая его подтвердить даже к обращению к п.Москалю который нифга не среагировал даже на своем офциальном сайте тоже хочет участвоать в аукцционе, и моей ставой будет вся пенсия моей жены в размере 920 гривен.И я надеюсь что она выиграет.А уверен потому что наше справедливе и защищаюещее каждого нищего не отдаст этот лот кому попало и максимальная ставка моей жены будет недосягаемая для честных участников аукциона так как кто заплатит больше чем я то обрекут свою семью на голодую смерть.
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Может стоит внимательно статью прочитать? Это лот на покупку валюты Нацбанком))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацбанк объявил аукцион по покупке до 100 млн долларов
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