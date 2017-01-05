EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  135  7
Все про:ВР (21252) Геращенко Ирина (782) зарплата (1607) Парубий (1254) Сыроид (143)

 Парубий получает зарплату в Раде 19,6 тыс гривен в месяц

Заработная плата председателя Верховной Рады Андрея Парубия за декабрь 2016 года составила 19,6 тыс. гривен, его первого заместителя Ирины Геращенко - 19,7 тыс. гривен, а зампредседателя Оксаны Сыроид - 18,6 тыс. гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Парубия составил 6 640 гривен, а с учетом всех надбавок, доплат и вознаграждений он заработал в декабре 19 563,66 гривны.

Первому вице-спикеру Геращенко всего за декабрь было начислено 19 742 гривны при окладе 6 474 гривны.

Зарплата Сыроид за декабрь составила 18 613,20 гривен (оклад 6 308 гривен).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутатам Рады вернули более 8 млн гривен компенсации за зарубежные командировки

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сколько интересно он за газ из этих 19 платит?
или им бесплатно комуналка за вредную работу?
на самом деле всё понятно, это бабло он перечисляет в АТО
а живет на скромную практику жены логопеда
 показать весь комментарий
Ответить
 
давайте поможем, кто по десятке, кто по сотке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аж 19 тыс. грн.! Третье должостное лицо в государстве! Афигеть! Это много? Да у него только "представительские расходы" должны быть больше!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он "комендант" Майдана, ему можно. Вот только жаль те ребята с майдана, которые под Иловайском, Дебальцево, Саур-Могилой... полегли за него порадоваться не смогут.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий получает зарплату в Раде 19,6 тыс гривен в месяц
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боеприпасы взятка Военная прокуратура военнослужащие ГПУ Гройсман ГСЧС ГФС депутат Донбасс Донецкая область задержание Закарпатье закон Кабмин Львов Нацполиция обстрел Олесь_Александр перезахоронение прокуратура Россия СБУ смерть снегопад суд теракт чиновник
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти