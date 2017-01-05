 Парубий получает зарплату в Раде 19,6 тыс гривен в месяц

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.
Должностной оклад Парубия составил 6 640 гривен, а с учетом всех надбавок, доплат и вознаграждений он заработал в декабре 19 563,66 гривны.
Первому вице-спикеру Геращенко всего за декабрь было начислено 19 742 гривны при окладе 6 474 гривны.
Зарплата Сыроид за декабрь составила 18 613,20 гривен (оклад 6 308 гривен).
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или им бесплатно комуналка за вредную работу?
на самом деле всё понятно, это бабло он перечисляет в АТО
а живет на скромную практику жены логопеда
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