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Все про:ВР (21252) зарплата (1607) фракция (211)

 Главы парламентских фракций зарабатывают от 12,5 от 18 тысяч гривен в месяц

Зарплата председателей фракций и групп Рады в декабре составила 12,5-18,2 тыс. гривен

Заработная плата 9 председателей фракций и депутатских групп Верховной Рады в декабре 2016 года составила от 12,5 тыс. гривен до 18,2 тыс. гривен. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Самая высокая зарплата за декабрь 2016 года начислена председателям фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко и депутатской группы "Партия "Відродження" Виталию Хомутыннику - по 18 219,37 гривен.

Председатели фракций "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк, "Народный фронт" Максим Бурбак и Радикальной партии Олег Ляшко заработали в декабре 2016 года по 17 913,92 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата Гройсмана составляет 35 тыс. гривен в месяц, - госсекретарь Кабмина Бондаренко

Зарплата сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко составила 17 852,83 гривны, депутатской группы "Воля народа" Ярослава Москаленко - 17 099,66 гривен, а еще одного сопредседателя ОБ Александра Вилкула - 14 506,83 гривен.

Самая низкая зарплата в декабре у председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Грынива - 12 485,14 гривен.

Среди всех депутатов самая большая зарплата в декабре у первого заместителя комитета Рады по вопросам науки и образования Александра Спиваковского (БПП) - 24 980,66 гривен.

Всего депутатам в декабре 2016 года было начислено 7 179 537,94 гривен зарплаты, в том числе надбавка за интенсивность труда составила 2,5 млн гривен.
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Ну це нормально, на цигарки в парламенті, а на життя у олігархів " по новому"...
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Интересно при такой зарплате откуда у них столько денег в е декларации, ну уж то ли в лотерею выиграли
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Видимо указали, что "адские" миллионы и миллиарды заработали (или получили от родителей) года до 1998. До этого времени скорее всего источник невозможно проверить.
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Да никто ничего не указывал, зачем? Кто проверять будет? Вся власть коррумпирована
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Да уж - ради таких барышей стоило выкидывать миллионы долларов на дорожку в Раду
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И шо, на "мерседесы" с "сейшелами" хватает..?
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их туда возят богатые жены-бизнесменки или же тещи. Наивное НАБУ верит.
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при наличии элементарной совести и гражданской позиции - были бы
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Заробітня платня депутата ВРУ не є основним джерелом доходів для обранця. До речі - чи будуть коли-небудь хоч які результати по розслідуванню статків е-декларацій нашими вже досить численними антикорупційними органами?
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НЕ зарабатывает, а получает!!!!! так как то, что они вытворяют работой назвать нельзЯ!!!!
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напротив каждой фамилии еще площаль задекларированного жилья бы писали
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Это прямая зряплата. Там ещё куча побочного дохода.
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Шановна громада цензора - кацапи нікуди не ділись все ті ж ольгинці серед нас і більше того, іх фінансує мінстець!!! Тому якщо ти справжній патріот а ця циніцна ватна мерзота знущаючись називає тебе кацапом - пэзразу в спам!!! Кацапські тролі не здатні вступати в дискусіі - вони здатні тільки на брехню, агресію і образи!!! І вже те що мінстець опустився до того щоб наймати кацапів говорить про те кому служить барига і його приспішники такі як пінчук, ахмет, фірташ та інші феодали!!
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Огласите их е декларации...слезу тут пробиваете за этих сук...
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бедолаги,с голоду пухнут,скоро травку жевать почнут(пока только курят),мычать с голодухи начнут,может скинемся всем народом в смс-ках по 5грн.?.....суки...пацанам на передок последнюю рубаху отдаем,а эти мрази жируют,твари.....сука когда же вас к стенке поставят?..с благоговением нажал бы курок..и не раз..желательно в режиме автоматической стрельбы.
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Сиротинушки вы наши. Как же вы концы на штанах сводите, чтоб застегнуть?
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- А ЗА ЧТО? я не против больших зарплат. я не за уравниловку. ну за что государственые мужи и жены вообще получают зарплату. - ну как только . что то государственное так и бардак. это не только сейчас. но и не меняется ж ничего. ну вот что . я устал радоваться "безотлагательным телефонным разговорам" у меня нет сил думать о переносе 250000 тел со всего мира в пантеон. просто потому что нечего кушать. я сижу на работе по 24 часа в сутки. и жду когда прийдут заказчики и покупатели. но вижу как они идут в секонд хенд
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Пора уже этих народных избранников подержать за бейцы !!!!!!!!!!
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ЗАРАБАТЫВАТЬ НЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ, А ПОЛУЧАТЬ ПОЛУЧАЮТ...

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавы парламентских фракций зарабатывают от 12,5 от 18 тысяч гривен в месяц
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