 Главы парламентских фракций зарабатывают от 12,5 от 18 тысяч гривен в месяц

Заработная плата 9 председателей фракций и депутатских групп Верховной Рады в декабре 2016 года составила от 12,5 тыс. гривен до 18,2 тыс. гривен. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.
Самая высокая зарплата за декабрь 2016 года начислена председателям фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко и депутатской группы "Партия "Відродження" Виталию Хомутыннику - по 18 219,37 гривен.
Председатели фракций "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк, "Народный фронт" Максим Бурбак и Радикальной партии Олег Ляшко заработали в декабре 2016 года по 17 913,92 гривен.
Зарплата сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко составила 17 852,83 гривны, депутатской группы "Воля народа" Ярослава Москаленко - 17 099,66 гривен, а еще одного сопредседателя ОБ Александра Вилкула - 14 506,83 гривен.
Самая низкая зарплата в декабре у председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Грынива - 12 485,14 гривен.
Среди всех депутатов самая большая зарплата в декабре у первого заместителя комитета Рады по вопросам науки и образования Александра Спиваковского (БПП) - 24 980,66 гривен.
Всего депутатам в декабре 2016 года было начислено 7 179 537,94 гривен зарплаты, в том числе надбавка за интенсивность труда составила 2,5 млн гривен.
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04/01/2017 - 14:14
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