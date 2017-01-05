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 Во Львовской галерее искусств заявили о пропаже старинных книг на десятки миллионов долларов

В галерее предполагают, что артефакты разворовывались десятилетиями.

Как передает Цензор.НЕТ, из Львовской галереи искусств исчезли 95 уникальных изданий. Об этом сообщил генеральный директор галереи Тарас Возняк, пишет Zaxid.net.

Стоимость манускриптов на "черном рынке" может достичь десятков миллионов долларов.

По словам Возняка, проверка пока коснулась только кириллических старопечатных книг. "Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старинные книги на немецком, польском и других языках. Они еще больше импортопривлекательны", - рассказал он.

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В галерее сообщают, что уже обратились в СБУ и полицию.

Однако, как пишет издание "Дивись.info" со ссылкой на ГУ Нацполиции во Львовской области, из галереи искусств в последние дни не поступало сообщений об исчезновении редких изданий.

Также сегодня запланирована пресс-конференция на эту тему.
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теперь директора школ стали популярнее - им отменили декларации. через год-два каждый из них будет владеть десятками домов, машин, картин и тд.
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норма об обязательном заполнении электронных деклараций не распространяется на должностных лиц учреждений, учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

угадайте, сколько чинуш всех рангов кинется "участвовать" в АТО?
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всі і не по два рази...регулярно... мама одного мента так і каже ...мій поїхав на АТО...(машини на третій лінії оборони (під Харковом) шманати
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Это касается чинуш, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников антитеррористической операции. Так,что им не обязательно участвовать в АТО
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Они поголовно получили удостоверения Участников АТО ещё в 2014 году. А больше половины даже умудрились стать участниками боевых действий. Вы вряд ли найдёте хоть одного прокурора у которого нет таких корочек и все мусорские тузы успели "повоевать" не говоря уж о депутатах которые толпами валили в зону АТО делали там фотосессию и получали корочки.Пашинский умудрился и сам "повоевать"и сын его. Правда все они были там почему то "инкогнито". Наверное что бы никто не догадался. Дюже скромные они.
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А тепер ідіть накуй зі "своєю" іспанською вілою!

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Участие в АТО дает индульгенцию на воровство!
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А вы подозреваете в коррупции солдат в окопах?. То что вписали Участников АТО в список людей могущих не подавать е-декларации это цинизм и преступление потому что е-декларации обязаны заполнять исключительно чиновники которые абсолютно не имеют никакого отношения к АТО но все поголовно купили такие корочки ещё в 2014 году. Вы не найдёте ни одного прокурора который не был в зоне а многие даже умудрились "повоевать на передке". И по сути они теперь стали неприкасаемыми.Вы мало найдёте чиновников и депутатов которые не светились в зоне АТО,делая фотоселфи на фоне техники и с чужим автоматом и не имеют корочек участника или даже непосредственно принимавших участие в боях.Это дополнение протянули именно для того что бы такие "вояки и патриоты" чувствовали себя спокойно.
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я их жизненного опыта знаю что никакая война, никакой патриотизм и геройства, никакого отношения к вопросу коррупции не имеет. В наших судах, прокуратуре и ментуре, огромное количество афганцев. Потому что раньше, в юр. ВУЗ им легче было поступить. И что? Они что не такие как остальные? Геройство и взяточничество это разные вещи, прекрасно дополняющие друг друга, а не взаимоисключающие. Что получилось, создали механизм для борьбы с коррупцией и начинают придумывать категории неприкасаемых? А куев, хотелось бы знать? Что это за распродажа индульгенций? Завтра кто будет освобожден от е-деклараций, заслуженные завгары, чемпионы мира по боксу, народные артисты???
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Я тоже не могу понять каким образом участие в АТО должно освобождать тебя от проверки на финансовые (или другие) преступления. Участвовал в АТО - молодец, получи за это медаль, льготу, землю....Совершил преступление - отвечай (и АТО тут не при чем)
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А Пєся Вальман, по близу, там не крутився... ????
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Когда начнётся инвентаризация в православных храмах, и выяснится пропажа Мощей Святых, вот тогда уже нужно будет искать и у НЕ ДЕКЛАРАНТОВ.
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церковь самая большая афера человечества.
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"Разворовывались десятилетиями" а "заметили" только сейчас. Ухахаха)))
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Это просто попытка себя отмазать типа.....это не мы. Никакого труда не составляет пересчитать менее 100 древних книг и повидимому самых ценных. О том что в этом музее уже нет ничего ценного наверняка давно известно кому надо. Просто воровали все и пришло время когда воровать больше нечего а значит и нет смысла в самом существовании этого музея.Пора перепрофилировать это здание музея в какой нибудь ресторан крутой.
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А что это за галлерея искусств такая и каким боком она к книгам?
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Почитав. До книг вона ніякого відношення не має.
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Уважно прочитав? Тоді поясни навіщо там є відділ по реставрації книжкових оправ? Телефон на сайті є можеш взнати подробиці.
http://new.astrawest.com.ua/index.php
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Уважно. Ніяких пояснень, нащо вони зберігають у себе книги, немає-я за це сказав.
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Мы еще очень много чему удивимся.За все время управления этими ворами.
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это ватник фуфаечку в цвета латвийского флага одел)))) в спам убогое отправляй и фсе
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Тут их и в турецких майках и даже в американских шапках - полно!
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Андрей Тарасевич
Не старайся,путин мальчиков любит,ты уже неформат
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Ну ми тут памятаємо як один з міністрів освіти, громадянин Ізраєлю Дмитро Табачник подарував колишньму презіку Януковичу рукописи з Львівських музеїв.
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наверное все ценное уже закончилось, поэтому можно сделать что-то типо инвентаризации и ах...., все пропало...вот только что тут лежало... 10 лет тому назад, а сегодня хотели посмотреть... и ах, его уже нет...если молчали и не били в колокола, значит сами работнички и приторговывали направо и налево...
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Все просто , можно красть не стесняясь , потом заяву в полицию- "Караул! Нас обокрали"
Понятно кто фолиантам ноги приделал , сами то убежать не смогли бы .
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Пинчука не спрашивали? Может взял картинки посмотреть?
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Судя по нищенскому уровню жизни в кацапии ,путлер вывозит , пока некоторые интересуются -"че там у хохлов"
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Витек любил АхмЕтову с БЕбелем на досуге почитать...может решил, так сказать, углубиться в историю...
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Не виноватая я! Зарплата маленькая. Ведь по новомодной " лохике" судьи засуживают невиновных и отпускают бандюков, а врачи на ставке у фармацевтов и в упор не видят безденежных больных, а менты грабят дома и пенсов на вокзалах - НЕ СО ЗЛА, у них просто зарплата маленькая!!! Куда мы докатились?... Представляете, сейчас какая-то то n- cкая часть наших воинов соберет вещички и просто уйдет с фронта- зарплата маленькая... Хотя она и правда херовая за их каждодневный подвиг..Но ТАМ - ЛЮДИ, ПАТРИОТЫ, страшно , что гибнет ценнейший генофонд нации. А пена и дерьмо цветет и пахнет.. Извините, что сумбурно. Больно.
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Я бы ваш пост перенесла на плакат и вышла бы с ним к Раде, подписываюсь под каждым словом.
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До задницы.. Предположительно действенный вариант на сегодня - это как минимум несколько миллионов людей под АП просто стоЯщих с одним и тем же плакатом " Порошенко - импичмент и под суд!" Ничего не нужно делать. Просто стоять и требовать. Остальные люди просто будут обеспечивать стоЯщих И пусть хач только попробует сделать разгон..Я думаю обосрётся. А сотня людей - это унижение..Это ни о чем..Дракону не какашки нужно разрубать пополам а рубить голову..имея на это многомиллионный меч ..что бы не придумали что это план "бодун" и не направили долбоёбов в шлемах на людей..
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Ну, шо там старовинного: Лаврентієвський, Новгородський літопис??? Чи Хроніка НЕСТОРА (ПВЛ)...?????? Так, то був чистої води фальсифікат у виконанні угро-тюрків Татіщева, КараМурзіна, Соловйова, і прочая, і прочая... Вони, може, й мали якусь товарну цінність, але хіба що як подарунок Януковичу чи Табачнику до дня 1Мая, чи 7Ноября. ....
Історія Києва і Лбвова була на 100% іншою. Її, до речі, прийшов час НАПИСАТИ ЗАНОВО.
А, ті книги, де була написана древніми ІСТИННА історія нашої Батьківщини, - вони (книги) були вивезені з України ще хазарянином Петром-1 та прусачкою Катериною-2 при потаканні місцевих запроданців-митрополитів.... Так, оці книги давно вже спалені північно-східними братушками угро-тюрками, чи надійно сховані в казематах Петербурга....
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Если судить по картинам, выставленным в галерее (ссылку приводили в комментариях выше), книги действительно могли быть очень ценными. Из запасников их, что-ли, крали?
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Во Львовской галерее искусств заявили о пропаже старинных книг на десятки миллионов долларов. При саветах Рембрандта п ...издили : при пэте п ...здят , то что осталось . Гы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо Львовской галерее искусств заявили о пропаже старинных книг на десятки миллионов долларов
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