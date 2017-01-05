 Во Львовской галерее искусств заявили о пропаже старинных книг на десятки миллионов долларов

Как передает Цензор.НЕТ, из Львовской галереи искусств исчезли 95 уникальных изданий. Об этом сообщил генеральный директор галереи Тарас Возняк, пишет Zaxid.net.
Стоимость манускриптов на "черном рынке" может достичь десятков миллионов долларов.
По словам Возняка, проверка пока коснулась только кириллических старопечатных книг. "Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старинные книги на немецком, польском и других языках. Они еще больше импортопривлекательны", - рассказал он.
В галерее сообщают, что уже обратились в СБУ и полицию.
Однако, как пишет издание "Дивись.info" со ссылкой на ГУ Нацполиции во Львовской области, из галереи искусств в последние дни не поступало сообщений об исчезновении редких изданий.
Также сегодня запланирована пресс-конференция на эту тему.
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угадайте, сколько чинуш всех рангов кинется "участвовать" в АТО?
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7 друзей Оушена
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Це вона. Почитай.
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http://new.astrawest.com.ua/index.php
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Не старайся,путин мальчиков любит,ты уже неформат
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Понятно кто фолиантам ноги приделал , сами то убежать не смогли бы .
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Історія Києва і Лбвова була на 100% іншою. Її, до речі, прийшов час НАПИСАТИ ЗАНОВО.
А, ті книги, де була написана древніми ІСТИННА історія нашої Батьківщини, - вони (книги) були вивезені з України ще хазарянином Петром-1 та прусачкою Катериною-2 при потаканні місцевих запроданців-митрополитів.... Так, оці книги давно вже спалені північно-східними братушками угро-тюрками, чи надійно сховані в казематах Петербурга....
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