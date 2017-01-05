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Все про:ВР (21252) Геращенко Ирина (782) депутат (2637) компенсации (178) Парубий (1254) финансирование (1065) Сыроид (143)

 Депутатам Рады вернули более 8 млн гривен компенсации за зарубежные командировки

100 депутатов Верховной Рады получили компенсацию из государственного бюджета в сумме 8 359 324 гривны за зарубежные командировки в 2016 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

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В ответе на запрос журналистов отмечается, что председатель парламента Андрей Парубий получил 73,5 тыс. гривен компенсации, его первый заместитель Ирина Геращенко - 229,6 тыс. гривен, а заместитель Оксана Сыроид - 56,2 тыс. гривен.

В 2016 году Парубий в рамках командировок посещал США, Канаду, Польшу, Турцию, Литву и дважды Италию с Францией.

Геращенко 7 раз была в командировке в Минске (Беларусь) для участия в заседании рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).

Во все командировки в Минск первый вице-спикер ездила за свой счет.

Из фракции "Блок Петра Порошенко" компенсацию из госбюджета получили 32 депутата, в том числе председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев (426 тыс. гривен) и заместитель председателя фракции Алексей Гончаренко (172 тыс. гривен).

Из фракции "Народный фронт" компенсация была выплачена 22 депутатам, в том числе председателю фракции Максиму Бурбаку (5,4 тыс. гривен) и депутату Леониду Емцу (328,5 тыс. гривен).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вопрос безвизового режима для украинцев не снят с повестки дня ЕС - он отложен, - Парубий. ВИДЕО

Во "Всеукраинском объединении "Батьківщина" компенсация была выплачена 10 депутатам, в том числе депутату Сергею Власенко (304 тыс. гривен) и заместителю председателя фракции Сергею Соболеву (277 тыс. гривен).

Также зарубежные командировки были компенсированы 10 депутатам от фракции "Объединение "Самопомощь", 8 депутатам от Радикальной партии Олега Ляшко, 6 депутатам от "Оппозиционного блока", 4 от группы "Партия "Відродження", а также 5 внефракционным депутатам.
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Всім дєпутанам - кави "Пономаріо"! Вони вже достойно живуть у "Вітрінє".
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Та, Витюня со своей братвой был просто ангелом..
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Вы даже не представляете сколько Витюня возвращал...
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Учти, это в гривнах, и тогда доллар был 8, а сейчас 28

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Так из-за чего тогда такой кипишь на форуме?
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не перевариваю когда кацапье про Витюню - ангела начинают травить!
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депутатам опозиционного блока за их командировки в Москву?
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Правильно,у пенсионеров забрать ,а депутатам вернуть
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МЫ, своих, не бросаем! Всякий каторжный труд должен быть оплачен

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Хороший вопрос что делать? Раньше надо было думать, когда за эту власть голосовали
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причем здесь голосовали? проще прощего списать все на электорат . донбасню. пенсию. охендовского. н а кого то там. неизвестно где то берущихся. и неизвестно кем ворующих. что делать с теми кто так голосует. кто это все терпит. этож они доводят страну до ручки. И ВОТ МЫ ВЯСНИЛИ . ЧТО РАНЬШЕ НАДО БЫЛО ДУМААТЬ. --ВОТ ВЫЯСНИЛИ. А СЕЙЧАС ЧТО ДЕЛАТЬ. КУДА ДЕТЬ % 80 НАСЕЛЕНИЯ. ????.
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Сейчас на Путина все можно свалить! Самый лучший выход!!! А если честно выхода пока не видно, лидер нужен, ну где его взять, когда каждый кто попадает в раду хочет не хочет становится вором
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это кацапам лидер нужен, нам главное не мешать!
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Так сейчас и не мешает никто, видишь творят что хотят, ворую сколько душа пожелает
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-да. ВЫЯСНИЛИ ЧТО И ПУТИН ВИНОВАТ. ВОТ УЖЕ ТРИ ГОДА КАК ОН ХУЙЛО. -НУ ВЫЯСНИЛИ . НУ КОГДА МЫ НАЧНЕТ ЭТО ВСЕ ИСПРАВЛЯТЬ. ну что еще должно произойти . что ? ЧТО ВЛАСТЬ РАЗВРАЩАЕТ. ТАК Я ОБ ЭТОМ ПИШУ ЕЩЕ СО ВРЕМЕН КПСС. ЧТО ОНИ НЕ УМЕЮТ РУКОВОдИТЬ ? ТАК И ТАК БЫЛО ЯСНО. чТО НИКТО НЕ п ОмОЖЕТ?- И ТАК ЯСНО. БЫЛО. . .. вот что делать?. менять на новых? так где их взять?-или если вузы торгуют ипломами. и нахоятся на 600 местах в рейтингах. то что они наклепали специалистов. за 25 лет?-нет же. потому что взятки не дают за знание. значит толком и специалистов среди молодежи не найдется. --растить новых -долго. звать варягов-гордость. пить водку не по карману. для снятия стресса.
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Юрий Примак
Как нескем,нужно я подъеду,особенно хочется подержать немного за горло Бойко и суку праваславную.
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ВСЕМ депутатам выписать командировки на зону! Бесплатные! Проследить за созданием ими в камерах тесных семей с социально близкими уголовниками. Вот тогда наступит покращення!
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Самому не смешно, кто им выпишет? те кто выписывают сами деньги получили за свои командировки
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Надеюсь что журналюги обнародуют список кому и сколько вернули? Или вбрасывать наживку для пиара неотвечая за свои слова это норма нашего СМИ?
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Ну обнародуют и что? Можешь посмотреть е-декларации там ясно видно кто и сколько
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Туризм народних обранців повинен бути оплачений народом, який їх вибрав.. Живемо по-новому!
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Не треба знов всю відповідальність вішати на "глупый народ". В нас вибори не чесні. Це як звинувачувати потерпілого у програші в "напёрстки". Тільки там потерпілий сідає грати в цей лохотрон добровільно, а в Україні участь в такому лохотроні - громадянський обов'язок.
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Ну да... гречку они вынужденно берут... а потом, случайно удивляются, как несправедлива жизнь!
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Сколько открыто производств по "давальщикам" гречки? А ведь эту гречку раздаёт в основном власть. А виноват - нищий народ, который её взял.
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Да виноват. У каждого своя вина. Один дает, второй берет (да ладно если бы просто брал, а и голосует-отрабатывает) и оба нарушают закон. Так что они друг друга стоят.
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Ну давай поглубже тогда копнём, в первопричину так сказать. Без дачи гречки (взятки) возможно ли её (взятки) получение? Так на ком лежит бОльшая вина и общественная опасность?
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В этом случае на том кто берет. Пока сука не захочет, кобель не вскочит...
Можешь ты давать, если никто не берет!
А в вопросе взяточничества, наоборот. Там немного иные отношения.
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Ну так раздача гречки - это то же самое взяточничество, пусть и не отражённое именно в таком виде в УК. Хотя нужно обязательно.
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Живем по новому! Народ по копейкам собирает на форму и оборудование для фронта. А депутаты у нас эдемская каста.
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В году - 365 дней, командировочные за кордон 1033,50 грн, максимально 377 тыс.грн. Даже если учесть транспортные расходы, возникает вопрос: ОНИ в Украине бывают?
,
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Вообще нафига 450 жлобов в Раде?
Хватит и 150, даже много еще,
А то развели говно,как генералов больше,чем в армии США,а как воевать,так некому,
Так и депутаты,нахер их кормить столько?
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Любый український народе, дякуємо вам, що цінуєте работу народних обранців!

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Дороговато, но ничего не поделаешь-платить надо.
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В Америке вообще 2 партии и развиваются лучше всех в мире
А у нас развели и ляшковцев и жопоблок и за бабло,т.е за життя
Нахер они там нужны?
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Правильно, Ляшко, Юлю и Пецю в штаты! Хватит им так хорошо жить!
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шото гадьку не вижу в списке трудящихся?
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По моему субьективному мнению на зарплату депутата живет только казак Гаврилюк
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Какая польза от этих командировок украинцам ? Лично я оплачивать это не собираюсь.
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ну если честно, некоторым депутатам, как, например, Гончаренко, Бурбак и др., надо было бы доплачивать, чтобы не позорили Украину перед другими странами.
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Лучшего издевательства и подъебки над народом и не придумаешь...
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Управление государством - есть ПОЧЁТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ГРАЖДАН в ущерб личным интересам и свободному времени. ОБЯЗАННОСТИ не должны оплачиваться и не оплачивались в настоявших РЕСПУБЛИКАХ (не стоить путать с современными декорациями) . А ГРАЖДАНЕ - это свободные, состоявшиеся, грамотные, неглупые, дееспособные, совершеннолетние и ОБЕСПЕЧЕННЫЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ люди, которые не работают за "зарплату", а имеют ДОХОДЫ и ПРИБЫЛИ от трудовой деятельности (собственного или коллективного дела).
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Да уж, "ну и цены..." хотелось бы взглянуть на ихние чеки и билеты, плюс ресторанные счета.
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Их чеки и счета смотреть нет желания, а вот на натюрмортр с участием фонарного столба, взглянул бы с нескрываемым удовлетворением
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http://censor.net.ua/news/422224/dlya_menya_lichno_vajno_chtoby_lyudi_nakonets_perestali_chuvstvovat_sebya_bednymi_v_takoyi_prekrasnoyi
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шопинг на дешевые распродажи перед новым годом... ну пусть поездят, разве ж нам жалко? нам не жалко...это ж наши ребята и почти все бедные, как мыши...
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Шановна громада цензора - кацапи нікуди не ділись все ті ж ольгинці серед нас і більше того, іх фінансує мінстець!!! Тому якщо ти справжній патріот а ця циніцна ватна мерзота знущаючись називає тебе кацапом - пэзразу в спам!!! Кацапські тролі не здатні вступати в дискусіі - вони здатні тільки на брехню, агресію і образи!!! І вже те що мінстець опустився до того щоб наймати кацапів говорить про те кому служить барига і його приспішники такі як пінчук, ахмет, фірташ та інші феодали!!
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Але ми, не кацапи, тож сміття треба виносити з хати. На це, маємо право! Вони (кацапи), не мають!
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Езда на халяву за кордон - далеко не предел мечтаний депутата зрады. Они все, как один мечтают о повышении благосостояния украинцев, без этого даже черная икра в буфете в рот не идет
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ТАК! А НА КОЙ ЛЯХ, ИМ ОГРОМНЫЕ ЗАРПЛАТЫ??? ПУСТЬ ЖИВУТ НА МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ (увидят проблемы)! ВЕДЬ ВСЁ КОМПЕНСИРУЕТСЯ! А ОНИ ЕЩЁ И ПРОГУЛИВАЮТ РАБОТУ!
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А что за безработного Сеню так скромно умолчали - или в Европу и штаты он летал за свои?!
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Лично я не могу понять Каким боком у депутатов вообще могут быть заграничные командировки?!
Предствители исполнительной власти (Президент, министры кабинета министров) - да, они представляют интересы страны на международной арене, а каким боком к заграницам законодательная власть?! Ведь кто такой депутат - это человек, которому определенная группа людей делегировала право принимать законы от их имени в Парламенте и в рамках этой функции депутат может кататься только по Украине и то исключительно по маршруту "Парламент - любимые избиратели" - ВСЕ!!!
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Ну чого ви шумите? Вони ж для нас стараються, ночей в "Хілтонах" не досипають, устриці у французьких ресторанах не доїдають.)))
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Секс-тур авкакова и герлы с глубоко засунутым потенциалом тоже я оплачивать должна
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Совсем ох*ели козлы ! Что за пидарасная страна !?????
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Это про какую страну говоришь, про свою или про Украину?
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Ну поетому не спрашивайте почему бензин по 25 гривень за литровую баночку. Ети вещи взаимосвязанные.
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...,бездуховные особи...недочеловечки,тунеядцы.бездельники,которые в стране, в которой пенсионер получает 1000 грн ,а преподаватель или врач, чуть более двух тысяч позволяют себе прокатывать миллионны денег из народного кармана.ничего не решая для улучшения благополучия,мира економического развития, страны и ее народа...
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Тяжелый это труд, зарубежные поездки... А, главное, какой полезный для страны...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутатам Рады вернули более 8 млн гривен компенсации за зарубежные командировки
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