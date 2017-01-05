 Депутатам Рады вернули более 8 млн гривен компенсации за зарубежные командировки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.
В ответе на запрос журналистов отмечается, что председатель парламента Андрей Парубий получил 73,5 тыс. гривен компенсации, его первый заместитель Ирина Геращенко - 229,6 тыс. гривен, а заместитель Оксана Сыроид - 56,2 тыс. гривен.
В 2016 году Парубий в рамках командировок посещал США, Канаду, Польшу, Турцию, Литву и дважды Италию с Францией.
Геращенко 7 раз была в командировке в Минске (Беларусь) для участия в заседании рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).
Во все командировки в Минск первый вице-спикер ездила за свой счет.
Из фракции "Блок Петра Порошенко" компенсацию из госбюджета получили 32 депутата, в том числе председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев (426 тыс. гривен) и заместитель председателя фракции Алексей Гончаренко (172 тыс. гривен).
Из фракции "Народный фронт" компенсация была выплачена 22 депутатам, в том числе председателю фракции Максиму Бурбаку (5,4 тыс. гривен) и депутату Леониду Емцу (328,5 тыс. гривен).
Во "Всеукраинском объединении "Батьківщина" компенсация была выплачена 10 депутатам, в том числе депутату Сергею Власенко (304 тыс. гривен) и заместителю председателя фракции Сергею Соболеву (277 тыс. гривен).
Также зарубежные командировки были компенсированы 10 депутатам от фракции "Объединение "Самопомощь", 8 депутатам от Радикальной партии Олега Ляшко, 6 депутатам от "Оппозиционного блока", 4 от группы "Партия "Відродження", а также 5 внефракционным депутатам.
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Что тут еще добавить.
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Как нескем,нужно я подъеду,особенно хочется подержать немного за горло Бойко и суку праваславную.
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Можешь ты давать, если никто не берет!
А в вопросе взяточничества, наоборот. Там немного иные отношения.
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Хватит и 150, даже много еще,
А то развели говно,как генералов больше,чем в армии США,а как воевать,так некому,
Так и депутаты,нахер их кормить столько?
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А у нас развели и ляшковцев и жопоблок и за бабло,т.е за життя
Нахер они там нужны?
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Предствители исполнительной власти (Президент, министры кабинета министров) - да, они представляют интересы страны на международной арене, а каким боком к заграницам законодательная власть?! Ведь кто такой депутат - это человек, которому определенная группа людей делегировала право принимать законы от их имени в Парламенте и в рамках этой функции депутат может кататься только по Украине и то исключительно по маршруту "Парламент - любимые избиратели" - ВСЕ!!!
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