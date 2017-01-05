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 Директоров школ освободили от заполнения электронных деклараций

Не будут обязаны подавать декларации также руководители больниц.

Директоров школ и больниц освободили от заполнения электронных деклараций о доходах в соответствии с заключительными положениями закона "О Высшем совете правосудия", вступившем в силу 5 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Об этом говорится в заключительных положениях закона "О Высшем совете правосудия", вступившем в силу 5 января, передают Українські Новини. Согласно ему, норма об обязательном заполнении электронных деклараций не распространяется на должностных лиц учреждений, учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине вступил в силу закон "О Высшем совете правосудия"

Также освобождены от электронного декларирования руководители учреждений здравоохранения, кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня. Кроме того, отменена необходимость заполнять электронные деклараций для руководителей учреждений образования (кроме руководителей вузов и их заместителей), науки (кроме президента Национальной академии наук Украины (НАНУ) и национальных отраслевых академий наук, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей НАНУ и национальных отраслевых академий наук, других членов президиума НАНУ и президиумов национальных отраслевых академий наук).

Освобождены от обязательства заполнять электронные декларации руководители заведений культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания. Ранее был обнародован список топ-20 самых богатых декларантов по сумме налички.

Напомним, 1 января началась вторая волна электронного декларирования, которая окончится 1 апреля.
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Правильно. В бюджете денег нет - ищите сами...
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Мафія захищає себе як може! Владу в Україні захопила мафія!
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...... Іншими словами... нічого перевіряти домашні завдання, учнів.... Яку оцінку оплатив, те і маєш....
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там в законе бред был и правильно что его подправили. Например, по старому закону декларацию был обязан подавать даже любой заведующий лабораторией научного учреждения с окладом в 2500-3000 грн.
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я думаю, що майно яким володіють ті "жебраки" не заробиш за 10 000 років.
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завлаб - это обычный научный сотрудник, кандидат наук, часто до 40-45 лет живущий в общаге или малосемейке))))
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И? Ну так и заполнил бы декларацию - это не требует финансовых вливаний.
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Вартість посади завлаба областної лікарні в Одесі коштує 50 тис. доларів.
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И что плохого в том, чтобы заведующий подал такую декларацию?
Или по-вашему правильно то, что теперь заведующие медучреждениями смогут продолжать скрывать свои коррупционные доходы?
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Офигеть, директоров школ как раз и надо бы проверить. А то на выборах бабок понаотмывали, в свое время.
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Окуеть, у нас главврач ЦРЛ (бывший) местный олигарх, сеть магазинов, рестораны, кафе...
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что правильно? Они местные олигархи, особенно главврачи. Не возникает вопрос за какой куй, при зарплате в 4000 грн, у них сети магазинов, ресторанов и т.д.?
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Добрые родители деток добровольно поблаготворительствовали.
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да сейчас уже нет. Распил безбожный начался. Деньги на местные органы спустили, а где им их отмывать как не на школах и больницах?
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встречаешь врача с золотым фонендоскопом, дай хоть 100грн за прием.
пусть купит нормальный
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ну не директора школ главные олигархи,есть кем заниматься повыше
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а в чем проблема? У них нет трех часов что бы заполнить декларацию?
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Да это верно,но почему у меня как родителя (сыну 13 лет)требуют деньги на разные фонды бо грошей не выстачаэ,а дирехтор ездит на джипе и отдыхает в оао?
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Чушь. Нужно бороться с коррупционерами везде, а не только с главными.
А заведующие медучреждениями и директора школ очень часто живут не по средствам, т.е. - являются коррупционерами. Их нужно проверять в обязательном порядке!
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Для чого знати людям звідки у бідних деректорів шкіл мерседеси та вілли
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Какая то странная борьба с коррупцией ... то есть руководители школ, больниц и соц учреждений будут продолжать брать взятки и воровать безнаказанно . Шо за брэд ?!!
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Особенно если учесть что в связи с "децентрализацией", на местах начался усиленный распил бабла в виде ремонтов школ и больниц. Я думаю что это основная причина. Уж очень это мешало основной идеи "децентрализации"!
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к вашему сведению директора школ уже 5 лет как сдают декларации к 1 апреля и они хранятся в личном деле.так что никакого бреда.нашли коррупционеров особенно среди директоров сельских школ
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Отлично. дайте им еще неприкосновенность и те кто не попал в Верховную Зраду будут драться за то чтобы стать директором школы или больницы.
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ТАКИХ БЛАНКІВ НЕМАЄ , ЩОБ ПОМІСТИЛОСЬ ВСЕ НАГРАБОВАНЕ - ІНОМАРКИ , КВАРТИРИ .. ДАЧІ ..
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Освобождены от обязательства заполнять электронные декларации руководители заведений культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания...


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странно видеть удивление в постах. але, народ, вы ищите логику в житті по-новому?!
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Директоров школ освободили от заполнения электронных деклараций.... Воно й не дивно, самі "моральні", "інтелегентні" і керівники виборчих штабів "НАШИХ"... які можуть бути питання ????
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Это решение или глупое или преступное. Я лично знаю директора гимназии, который дважды в год летает с женой на дорогие курорты, поменял квартиру, купил новую машину и пр... За какие шишы? Его официальная зарплата однозначно не позволит такие затраты. К тому же он организовал откровенные поборы с родителей. И так практически во всех школах, я уверен. Что же касается главврачей больниц, то это те еще коррупционеры и взяточники. Тоже создают систему вымогательств, к тому же почти все они повязаны с минздравом. Недавно внучку мою чуть не угробили, твари, выписали с пневмонией, в другой больнице спасли. А этим херам ничего не было, покрывали их как могли. Вообще любой гражданин должен подавать декларацию, ну а госчиновник - в обязательном порядке. А то привыкли жить в мутной воде, где никто никого не контролирует, потому и воруют наши твари в воровской банде при власти миллиардами.
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это совковый менталитет он шишка, часто без авторитета в коллективе, а ты гомно.
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директора школ ежегодно с 2013 года подают декларацию и она хранится в отделе кадров . Пишите в НАБУ если есть повод, они придут и проверят.
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прикормка елеторату .Це все одно що наркоману дати ширку на оздоровлення,а п"яниці горілкую. Нова корупційна політика від влади ворюг!!!!!
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вот я не пойму, прописываем декларацию должны подавать ВСЕ руководители и члены их семей, потому что у нас даже на детских площадках умудряются бабло скосить, ЖЕКи пилят школы пилят, медики пилят, а потом пенсия маленкая и зарплаты куй хватает ...официально он без работный а у него домина на 300 кв и 4 машины и у налоговой не возникает вопрос откуда, зато как бабок на базаре гонять то они специ.
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Напрасно, эта категория лиц очень даже вароватое!
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Да, по хорошему все ГОССЛУЖАЩИЕ (получающие деньги из госбюджета и предприятий с государственной формой собственности) вплоть до технички и дворника должны повадать декларацию доходов. А со временем (через 2-5 лет) и все жители страны.
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Почти все и подают - только в бумажной форме, а не в электронной
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так і в чому проблема? - нехай тепер подають в електронній.
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проблема в том, что каждому из 3-3.5 млн, кого раньше вписали в этот закон, надо получить электронный ключ, собрать для этого кучу копий документов, и все чтобы подать декларацию. А в бумажной форме эта же декларация просто хранится на предприятии и выдается правоохранительным органам по запросу.
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А в Мариуполе и начальник рыбинспекции такую фигню не заполняет. А это местечко такое рыбное! В основном- золотые рыбки ловятся.
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Для Serg Transkarpathian Особенно если учесть что в связи с "децентрализацией", на местах начался усиленный распил бабла в виде ремонтов школ и больниц. Я думаю что это основная причина. Уж очень это мешало основной идеи "децентрализации"!
Насчет децентралізації - прямо в точку. Плюс еще воровство в коммунальной сфере.
И жаловаться некуда . Децентрализация же - местная мафия теперь всесильна .
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Це справжня зрада! Половина директорів шкіл нашого міста вого часу були членами ПР, і не просто числилися ригами для галочки, а брали участь у мерзотних ригівських оборудках з розпилом бюджетних коштів, фальсифікації виборів, влаштування примусових мітингів для вчителів на підтримку ригоаналів.
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неплохая попытка сарказма, но это пока мы не увидим список: сколько директоров школ состоят в тех ли иных связях с народными избранниками.
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В Мариуполе- такая же фигня. Даже должности их помню: районные координаторы. О, как!
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Хотите прикол . Недавно узнал от одного товарища что работники службы спасения , простые спасатели и пожарные ( не руководящее звено ) тоже оказывается должны заполнять электронную декларацию . Я в шоке !! . Нахрена это ещё и им ,, живущим лишь на зарплату . ? Как простой работяга - спасатель может подозреваться в коррупции .? Он что , имеет доступ к кормушке . ??? Нонсенс ..
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заполнение декларации это не наказание, а обычная практика во всем мире.
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Та я и не думаю что это наказание . Просто странно как то ,, директорам и главврачам заполнять декларации не надо , а работягам живущим на зарплату прям крайне необходимо . ! Я думаю что кому - кому но простым людям эту декларацию нужно подавать уже в последнюю очередь .
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Даже рядовые Гос.служащие всегда заполняли декларации!!
Еще и за 2 гривни уголовные дела заводили (реальная история была)
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Тогда зачем вообще нужны эти декларации. Самые корумпированные и опять не при делах. Даже читать новости не хочется. Противно. Одни " реформы"
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Сдаётся мне, шо рошеновская камарилья приготовилась к последнему большому деребану ! Земля ! Потому как украсть у НАРОДА больше нечего ! А отмена деклараций с д-ров школ и глав врачей отвлечёт весь народный гнев ! Ведь там есть кому предъявить ! А дальше пойдут рассказки о борьбе с коррупцией на местах мол в них всё зло , а мы тут сверху ни причём - это всё они !
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на рахунок директорів шкіл ше так-сяк, а от власників лікарень чого? Це ж корупційні гнізда
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Нет слов, б.... Директора школ - особая каста неприкасаемых. Когда в прошлом году требовал зачислить своих детей в школу без "благодийных внескив" , то встретился с сопротивлением всех вплоть до министерского уровня. И все эти щелки из разных звеньев Министерства Освиты хором утверждали, что приказать что-либо Директору Школы права не имеют! Нынешний Директор Школы плоть образа прощелыги хама из страшных сказок Андерсена. Очень удачное решение про отмену деклараций! Еще один гвоздь в гроб образования как такового в Украине. Очень Жаль! А своих детей буду готовить к учебе в Польше, тут, в коррумрированном болоте, ловите нечего!
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глав.врачи и директора школ как раз на взятках и сидят и доят всех поборами в "фонды". очередное покращення
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДиректоров школ освободили от заполнения электронных деклараций
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