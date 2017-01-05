 Директоров школ освободили от заполнения электронных деклараций

Директоров школ и больниц освободили от заполнения электронных деклараций о доходах в соответствии с заключительными положениями закона "О Высшем совете правосудия", вступившем в силу 5 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Об этом говорится в заключительных положениях закона "О Высшем совете правосудия", вступившем в силу 5 января, передают Українські Новини. Согласно ему, норма об обязательном заполнении электронных деклараций не распространяется на должностных лиц учреждений, учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников антитеррористической операции.
Также освобождены от электронного декларирования руководители учреждений здравоохранения, кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня. Кроме того, отменена необходимость заполнять электронные деклараций для руководителей учреждений образования (кроме руководителей вузов и их заместителей), науки (кроме президента Национальной академии наук Украины (НАНУ) и национальных отраслевых академий наук, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей НАНУ и национальных отраслевых академий наук, других членов президиума НАНУ и президиумов национальных отраслевых академий наук).
Освобождены от обязательства заполнять электронные декларации руководители заведений культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания. Ранее был обнародован список топ-20 самых богатых декларантов по сумме налички.
Напомним, 1 января началась вторая волна электронного декларирования, которая окончится 1 апреля.
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Или по-вашему правильно то, что теперь заведующие медучреждениями смогут продолжать скрывать свои коррупционные доходы?
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пусть купит нормальный
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А заведующие медучреждениями и директора школ очень часто живут не по средствам, т.е. - являются коррупционерами. Их нужно проверять в обязательном порядке!
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Насчет децентралізації - прямо в точку. Плюс еще воровство в коммунальной сфере.
И жаловаться некуда . Децентрализация же - местная мафия теперь всесильна .
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Еще и за 2 гривни уголовные дела заводили (реальная история была)
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