 ГФС на 2017 год увеличила число крупных налогоплательщиков почти в 1,5 раза

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГФС.
"С 1 января 2017 года, в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс (закон от 21 декабря 2016 №1797-VIII), крупный налогоплательщик - это юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает 1 млрд грн (было 500 млн грн - ред.) или общая сумма платежей, уплаченных в государственный бюджет Украины... за такой же период превышает 20 млн грн (было 12 млн грн - ред.)", - говорится в сообщении.
Реестр крупных налогоплательщиков на 2017 год содержит на 45,6% больше предприятий, чем в году минувшем, когда в нем было 1725 позиций.
В частности, в него вошли Торгово-промышленная палата, Полтавский турбомеханический завод, Алчевский коксохимический завод и "Нафтохимик Прикарпаття", однако одновременно был исключен другой НПЗ из группы "Приват" - НПК "Галичина".
"Реестр наибольший за все годы: местные бюджеты не пострадают, а вот как справиться Офису (крупных налогоплательщиков) с такой нагрузкой", - написал в комментарии к такому сообщению ГФС один из пользователей Facebook, на странице которого указано, что он является старшим аудитором в ГФС. Однако затем он отредактировал этот пост, убрав сомнения в способности Офиса справиться с выросшей нагрузкой.
Как сообщалось, в 2016 году налоговые поступления от крупных налогоплательщиков выросли на 32% по сравнению с прошлым годом - до 215 млрд грн.
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крупный налогоплательщик - это юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает 1 млрд грн (было 500 млн грн - ред.) или общая сумма платежей, уплаченных в государственный бюджет Украины... за такой же период превышает 20 млн грн (было 12 млн грн - ред.)
Ну как, дошло? или для дебильных шуток понимание не обязательно?
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Почему такая огромная организация с огромными оборотами выпала из больших плательщиков - большой вопрос к руководству этой организации
Почему вопреки этому, налоговая решила включить их в реестр больших плательщико - тоже большой вопрос, но уже к налоговой
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перевожу на понятный:
количество фиктивных победителей тендеров увеличилось х1.5
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