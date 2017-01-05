EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Экономика
  1447  25
Все про:налоги (2271) Налоговый кодекс (1377) ГФС (2202)

 ГФС на 2017 год увеличила число крупных налогоплательщиков почти в 1,5 раза

Государственная фискальная служба приказом №1036 от 26 декабря 2016 года утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2017 год, который содержит 2512 позиций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГФС.

Читайте также: Налоговики в Харькове разоблачили руководителей фармацевтической компании, уклонившихся от уплаты налогов в особо крупном размере

"С 1 января 2017 года, в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс (закон от 21 декабря 2016 №1797-VIII), крупный налогоплательщик - это юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает 1 млрд грн (было 500 млн грн - ред.) или общая сумма платежей, уплаченных в государственный бюджет Украины... за такой же период превышает 20 млн грн (было 12 млн грн - ред.)", - говорится в сообщении.

Реестр крупных налогоплательщиков на 2017 год содержит на 45,6% больше предприятий, чем в году минувшем, когда в нем было 1725 позиций.

В частности, в него вошли Торгово-промышленная палата, Полтавский турбомеханический завод, Алчевский коксохимический завод и "Нафтохимик Прикарпаття", однако одновременно был исключен другой НПЗ из группы "Приват" - НПК "Галичина".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Не может быть высоких пенсий в стране, где 50% людей либо не платят налоги, либо платят их не в полном объеме, - Розенко. ВИДЕО

"Реестр наибольший за все годы: местные бюджеты не пострадают, а вот как справиться Офису (крупных налогоплательщиков) с такой нагрузкой", - написал в комментарии к такому сообщению ГФС один из пользователей Facebook, на странице которого указано, что он является старшим аудитором в ГФС. Однако затем он отредактировал этот пост, убрав сомнения в способности Офиса справиться с выросшей нагрузкой.

Как сообщалось, в 2016 году налоговые поступления от крупных налогоплательщиков выросли на 32% по сравнению с прошлым годом - до 215 млрд грн.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А сколько ГФС стёрла малых и средних налогоплательщиков?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
11 тысяч предпринимателей, за период четыре последних дня. Тока сегодня ИНФА была, на УКРНЕТе. Говорят, что они были неправильные какие-то .
 показать весь комментарий
Ответить
 
То что вы назвали не налогоплательщики, и даже не бизнесмены. Денег у них нет на налоги. А бизнес хотят вести. Так бывает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это закрывшиеся фопы переоформились в крупных налогоплательщиков. насралов как в воду смотрел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выбросив в теневыми рынок семьи, которые себя сами кормили. Уничтожив МАФЫ в угоду крупным торговым сетям. Все страны развиваются за счёт СРЕДНЕГО КЛАССА, малого бизнеса- а наши идиоты строят совок . Дальше смотрим историю советского союза- посадки за фарцовку, за расчеты в долларах-ВОТ КУДА ПРИВЕДЕТ БЕЗГРАММОТНАЯ ПОЛИТИКА
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При тупой экономической политике -'ФСЕЗАПРЕТИТЬ"-самый легкий путь к катастрофе. Кому это на руку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так они не так говорят. Они говорят что безнесом не занимаются и потому не должны платить сбор в 700 гривен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не надо сравнивать наш малый и средний бизнес и "их". У нас основную массу "бизнесменов" составляют торгаши у них - производители продукции. Торгаши экономику не поднимут они лишь раздувают добавленную стоимость на чужой продукт (в т.ч. изготовленный за границей)
 показать весь комментарий
Ответить
 
ГФС на 2017 год увеличила число крупных налогоплательщиков почти в 1,5 раза - а Гидрометеослужба увеличила количество осадков
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понял и более того - Алчевский коксохим там увидел и не увидел других предприятий с дыры. А ты заголовок читал ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ты попробуй читать не только заголовки:
крупный налогоплательщик - это юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает 1 млрд грн (было 500 млн грн - ред.) или общая сумма платежей, уплаченных в государственный бюджет Украины... за такой же период превышает 20 млн грн (было 12 млн грн - ред.)

Ну как, дошло? или для дебильных шуток понимание не обязательно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мистер очевидность, а ну еще что из мудрого выдай.... ну в смысле что нибудь другое процитируй, раз кроме цитирования другое не под силу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Попробуй читать статьи самостоятельно, без моей помощи
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наполеон? .... Не, мелковато будет - Император вселенной, не меньше. Спасибо, постараюсь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В списке есть ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ", которая по показателям 2016года не удовлетворяла критериям больших плательщиков (это мне доподлино известно).
Почему такая огромная организация с огромными оборотами выпала из больших плательщиков - большой вопрос к руководству этой организации
Почему вопреки этому, налоговая решила включить их в реестр больших плательщико - тоже большой вопрос, но уже к налоговой
 показать весь комментарий
Ответить
 
Инфляция увеличилась, а следовательно выручка (и другие связанные показатели) у предприятий выросли. Поэтому они и попали в этот несчастный реестр.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Основа развитого общества - средний класс, который уничтожается в пользу олигархов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
(20млн*5), 3,7млн$ / год.

перевожу на понятный:
количество фиктивных победителей тендеров увеличилось х1.5
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Нафтогаз України" за підсумками 2016 р. заплатить до держбюджету 60 млрд грн,http://ua.interfax.com.ua/news/general/394982.html. Раніше Нафтогаз був завжди збитковий і щороку з бюджету погашали його борги.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГФС на 2017 год увеличила число крупных налогоплательщиков почти в 1,5 раза
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боеприпасы взятка Военная прокуратура военнослужащие ГПУ Гройсман ГСЧС ГФС депутат Донбасс Донецкая область задержание Закарпатье закон Кабмин Львов Нацполиция обстрел Олесь_Александр перезахоронение прокуратура Россия СБУ смерть снегопад суд теракт чиновник
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти