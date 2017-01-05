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Все про:Кабмин (9567) Гройсман (1932) уровень жизни (16)

 Для меня лично важно, чтобы люди наконец перестали чувствовать себя бедными в такой прекрасной стране, как наша, - Гройсман

Премьер пообещал продолдать путь к повышению зарплат и пенсий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссы лкой на Фейсбук премьер-министра Владимира Гройсмана, в правительстве уверены, что Украина находится на пути к повышению уровня жизни.

- 2016 был годом, когда мы взяли курс на развитие и системные изменения. Мы сделали только первые шаги к реальному повышению уровня жизни украинцев. Рост за январь-ноябрь 2016 составил почти 9%. Пенсии повышены 8,3 миллионам пенсионеров, а это 83% от всех зарегистрированных в Украине, - пишет Гройсман, - для меня лично важно, чтобы люди наконец перестали чувствовать себя бедными в такой прекрасной стране, как наша. И я буду делать все от меня зависящее, чтобы это произошло.

Также читайте: Зарплата Гройсмана составляет 35 тыс. гривен в месяц, - госсекретарь Кабмина Бондаренко

Государственным бюджетом установлено, что с января 2017 размер минимальной заработной платы составит 3200 гривен. Впервые за годы независимости "минималка" будет равна размеру фактического прожиточного минимума. Минимальные пенсии и прожиточный минимум повысятся на 10,1% при прогнозируемой инфляции 8,1%. Это означает, что размеры зарплат, пенсий и социальной помощи будут расти быстрее, чем цены.
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Для меня лично важно, чтобы люди наконец перестали чувствовать себя бедными в такой прекрасной стране, как наша, - Гройсман

Забыл в начале добавить слово "наши" перед "люди"

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Их люди и так имеют гранд-кусок колбасы на маце. Тут главное слово чувствовать. Не перестанут быть бедными, а просто чувства от гойского управления в хлам атрофируются
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Многие рабы на галерах, когда их не так часто плетью по спине лупили - тоже чувствовали себя в такие моменты счастливыми.
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пукин, жириновский, сечин, тот же якуневич с азировым - тоже такие речи регулярно толкали. Языком "ля-ля" - одно, а делами - прямо противоположное.
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В точку! Правильно! А Вы какие дела сделали, не противоположные?
С другой стороны, если человек начинает делать реальную пользу для страны,
сразу столько гройсманов найдется, чтобы налогами задушить и результат себе приписать...
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Плохие вещи про клептократию гройсмана и гройсманят говорят только шатуны и огенты крымля.
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Извиняюсь спросить: а "люди" это кто? Список в студию.
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Ага, из Glock 19 предупредительный в живот, контрольный в голову (либо в то место, что после бутылки останется).
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ну вообще то по моему это списки черной кассы партии регионов...
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А люди, это те, которые на свою мацу кладут наше сало. То й виходить, що наше сало вони замацали.
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Ну тогда пусть все офшоры закроют , и заплатят налоги алигархи .
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Будьте осторожны в ваших желаниях! Они могут сбыться! Чем тогда питаться будете при такой-то инфляции?
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Не к добру это... Значит придумали очередную давилку денег из людей.
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Сказал чувачок имеющий миллионы баксов кеша дома и УЛЫБНУЛСЯ .....
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Ну че так сразу? Он же не сказал кто для него люди, а кто быдло
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ага доляр подрос....ага так бедными или не бедными важно пан Гройсман бачити людей ????
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Теперь зато ВВП в гривнах поднимется. Пэрэмога! Опять таки как говорил Хуйло своим подданным, теперь на доллар купить можно больше
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В Киеве запустили бесплатное такси для людей с ограниченными возможностями. pic.twitter.com/9D5aqiof3h- Nepohana❄️Tetiana (@ian_tanya) 4 января 2017 г.
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если не платить квартплату. и то это не прожиточный минимум. а проедочный... и то до обеда.я далек от уравниловки и социального равенства. но реально людям должно быть трудно прожить на эти деньги. не говоря о покупках товаров произведенных украинским товаровыробником.
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В потухших глазах правды светилась святая ложь...
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При такой социально-экономической политике - людей то скоро и не будет. Ворьё, жульё, барыги (Ылита) - вот эти как раз выживут.
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когда унылые обещалки уже не действуют, в ход пошёл изощренный троллинг
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надо было чтобы лошадь справа эту фазу произносила...
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Ему больше подходит роль Гобсека в молодости.
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Чья это ваша?
И действительно, прекрасная страна) вот только большая часть народа - злыдни.
А все потому, что кто-то чересчур буквально понимает "наша страна"!
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Іноді не зрозуміло чи це піар, чи завуальований стьоб.
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Ну формулировочка конечно.... перестали ЧУВСТВОВАТЬ..... не перестали быть бедными и
обворованными а именно чувствовать ЭТО..... сахар сахар сахар.....
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Если говорить серьёзно ,то люди в Украине перестанут чувствовать себя бедными ,только тогда,когда ВСЕ такие деятели,как Гройсман почувствуют под собой не баксы в матрацах а НАРЫ !!!!
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Я так понял что грося для себя решил что главное это ТРЫНДЕТЬ ВСЯКУЮ МУЙНЮ!! а дела это такое могут и подождать!!
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Коли пан Гройсман починає говорити про благополуччя громадян України - мені мимоволі хочеться пересвідчитись, чи не поцуплено мій гаманець..
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Так він вже поцупив, в гаманці лише папірці.
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ух ты ж ебушки-воробушки :D
... чтобы перестали чувствовать себя бедными
Это мне кажется отличается от того ...чтобы люди стали больше зарабатывать.
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Это типа парафраз великого Козьмы Пруткова: "Хочешь быть счастливым - будь им!"
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типа " не хочешь быть бедным - почувствуй себя богатым?"
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Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
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Вова перестань дурь курить..... Важно для него.....лять.
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Так он пример подаёт. Дури покурил и чувствуешь себя счастливым
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Для меня лично важно, чтобы люди наконец перестали чувствовать себя бедными в такой прекрасной стране, как наша, - противоречие выходит.
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Ошибся! Гройсман говорил про людей, которых он знает, а не про граждан Украины.
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Vot, ruskije tozje zabotitsa i zasjcjisjcjajet svoji skrepi, tut s nimi bil incident -

Российские пограничники не пропускают автобусы Lux Express ...
A vot i pojevilas infa, konesjno ne tak otkrito oni eto objavili, no skrepi eto svjatoje, ah da, da u nas mozjet vikinutj iz transporta pjaniogo, jesli on kakim libo vide, hotj zapahom alkogolja mesjajet drugim pasazjiram, osobenno ruskogo

Пассажира Lux Express высадили из автобуса ... - Rīga

"Моего мужа, российского пенсионера, фирма Lux Express высадила ночью в лесу - на холоде, без знания языка, в чужой стране, - возмущается жительница Таллинна Ирина Попова. - За то, что от него пахло алкоголем! А он астматик и гипертоник, и он чудом ночью в том лесу не умер!" Правда ли, что за легкий запах спиртного вас могут высадить с международного автобуса, и деньги вам никто не вернет?

Vot balti fosjizdi, to sjto ruskij bujanil eto norma a to sjto dlja bezopasnosti drugih pasazjirov vikinuli iz avtobusa, eto fasjizdi. , Tak mi ljubim rjuskih.
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Otbilo zjelanije u odnogo Russo turisto :D
"И весь следующий день он добирался на перекладных до дома, - рассказывает жена Виктора. - Вместо того, чтобы утром прибыть уже в Москву. Теперь лежит, болеет и к нам на "дикий Запад" больше не хочет". :D
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Особисто я сприймаю Гройсмана по факту, як потенсійного громадянина Ізраіля, котрого поставили для зовнішнього управління Україною. Що він має на увазі під наша країна потрібно уточнити.
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Вот как раз об этом :
Проблема , не в том, что мы не можем накормить бедных, а в том, что богатые не могут нажраться!!!
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Прекратите воровать и страна сразу почувствует
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Только вражеский шатун и огент крымля может предлагать такой сложный и практически неосуществимый вариант для винницких патриотов!!!
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Зря ты, Федя, для меня Мой народ -- моя родня.
Я без мыслей об народе Не могу прожить и дня!..
Утром мажу бутерброд -- Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
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Слова.......слова...... Трындеть - не мешки тягать.
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Я тоже могу, в процентах! Легко. Гривна, в последние две недели улетела вниз на 6%. Вот так вот- легким касанием. И есть чуйка- это не предел!
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они виноваты не в том что украли до них!! они виноваты в том что они не поменяли эту систему воровства, а просто ее возглавили и продолжили так сказать дела предшественников но токо уже в своих интересах!!
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руся,языком лялякать-не м ешки ворочать...где факты,что они возглавили?и почему не в прокуратуре эти факты?
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фактов вагон и еще один вагон. токо те кто не хотит видеть тот их не видит. А почему не в прокуратуре?! так и ежу понятно почему! потому что там луценко рулит!!
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лично я не подавал но подавал Лещенко например Нэйм то же подавал точно всех и не упомню...
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они утвердят закон что все кто миллионер считаются не людьми?
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"для меня лично важно, чтобы люди наконец перестали чувствовать себя бедными"

Да, должны чувствовать себя не бедными, а нищими.
Интересно, у кого же уровень жизни вырос на 9%?

Ну хотя бы из присутствующих на форуме кто-то может этим похвалиться?
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ты не паверишь!, все твои. гребанные папередники. говорили ТОЖЕ САМОЕ!!!
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Он то плакал, то смеялся,
то щетинился как еж,
он, гад, над нами издевался,
сумасшедший, что возьмешь...
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Четко сформулировал: "...перестали чувствовать себя бедными..". Не решился сказать: "...перестали быть бедными..."
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То есть отобьет нам все чувства. Печально.
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Да ладно вам на премьера-то гнать! Вы чё, думаете, что вместо шоб коньяк потягивать, он долгие зимние вечера за компом коротает, вам рождественские пожелания в фейсбуке строча? Постебался походу с него помощничек. Причем, нодо сказать, тонко. Малацца.
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Для меня лично важно, чтобы люди наконец перестали чувствовать себя бедными в такой прекрасной стране, как наша, - Гройсман А для этого надо поднимать каждый квартал минимальную зарплату в 2 раза и тогда останутся работать только гройсман и рева.
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І трохи нижче стаття, у гройсмана зп 35 косих, ось звідки 3,5 косих для населення, тоді підніміть собі до 70-ти, може і в нас буде 7 косих зп.
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так с какого числа давать начнут. может покупатели появятся в магазинах
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Вчера ездил на Троещинский рынок, так там покупателей почти не было.
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Гаврила был хорошим парнем.Гаврила счастье обещал.
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Это он о себе, меньше миллиарда - это же нищий и "оборванец", кореша-олигархи засмеют и милостыню подавать будут!
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Поки що вона ваша але чи надовго ? Бо шнурок,мило господарське,балту,кілок вже заготовив...
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цинизм порожденный безнаказаностью просто поражает бакс на продаже 28,90.
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Анонс в 3.5 мінімалка, нормальний розвід, вирахуємо податки, змиремося на те, що нас переведуть на неповний робочий день, ось і маємо і шило і мило, тільки не в наших руках.
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Грося своїми заявами нагадує свого колегу по цеху Дімку Айфона.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля меня лично важно, чтобы люди наконец перестали чувствовать себя бедными в такой прекрасной стране, как наша, - Гройсман
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