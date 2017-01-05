 Для меня лично важно, чтобы люди наконец перестали чувствовать себя бедными в такой прекрасной стране, как наша, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссы лкой на Фейсбук премьер-министра Владимира Гройсмана, в правительстве уверены, что Украина находится на пути к повышению уровня жизни.
- 2016 был годом, когда мы взяли курс на развитие и системные изменения. Мы сделали только первые шаги к реальному повышению уровня жизни украинцев. Рост за январь-ноябрь 2016 составил почти 9%. Пенсии повышены 8,3 миллионам пенсионеров, а это 83% от всех зарегистрированных в Украине, - пишет Гройсман, - для меня лично важно, чтобы люди наконец перестали чувствовать себя бедными в такой прекрасной стране, как наша. И я буду делать все от меня зависящее, чтобы это произошло.
Государственным бюджетом установлено, что с января 2017 размер минимальной заработной платы составит 3200 гривен. Впервые за годы независимости "минималка" будет равна размеру фактического прожиточного минимума. Минимальные пенсии и прожиточный минимум повысятся на 10,1% при прогнозируемой инфляции 8,1%. Это означает, что размеры зарплат, пенсий и социальной помощи будут расти быстрее, чем цены.
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Зарплата Гройсмана составляет 35 тыс. гривен в месяц, - госсекретарь Кабмина Бондаренко(172)
Рост экономики в 2017-м составит около 3%, - Гройсман(242)
Я получил в 2016 году 4 млн грн доходов от сдачи в аренду недвижимости, - Гройсман(136)
На местном уровне должны научиться качественно управлять публичными финансами, - Гройсман(80)
"Не давайте вешать себе на уши лапшу", - Кучеренко о бизнесе Гройсмана(2)
"Мы проведем Евровидение-2017 в Киеве на высшем уровне!", - Гройсман(78)
Стипендии будут не менее чем у 40-45% студентов, - Гройсман(83)
Забыл в начале добавить слово "наши" перед "люди"
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С другой стороны, если человек начинает делать реальную пользу для страны,
сразу столько гройсманов найдется, чтобы налогами задушить и результат себе приписать...
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И действительно, прекрасная страна) вот только большая часть народа - злыдни.
А все потому, что кто-то чересчур буквально понимает "наша страна"!
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обворованными а именно чувствовать ЭТО..... сахар сахар сахар.....
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... чтобы перестали чувствовать себя бедными
Это мне кажется отличается от того ...чтобы люди стали больше зарабатывать.
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И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
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Российские пограничники не пропускают автобусы Lux Express ...
A vot i pojevilas infa, konesjno ne tak otkrito oni eto objavili, no skrepi eto svjatoje, ah da, da u nas mozjet vikinutj iz transporta pjaniogo, jesli on kakim libo vide, hotj zapahom alkogolja mesjajet drugim pasazjiram, osobenno ruskogo
Пассажира Lux Express высадили из автобуса ... - Rīga
"Моего мужа, российского пенсионера, фирма Lux Express высадила ночью в лесу - на холоде, без знания языка, в чужой стране, - возмущается жительница Таллинна Ирина Попова. - За то, что от него пахло алкоголем! А он астматик и гипертоник, и он чудом ночью в том лесу не умер!" Правда ли, что за легкий запах спиртного вас могут высадить с международного автобуса, и деньги вам никто не вернет?
Vot balti fosjizdi, to sjto ruskij bujanil eto norma a to sjto dlja bezopasnosti drugih pasazjirov vikinuli iz avtobusa, eto fasjizdi. , Tak mi ljubim rjuskih.
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"И весь следующий день он добирался на перекладных до дома, - рассказывает жена Виктора. - Вместо того, чтобы утром прибыть уже в Москву. Теперь лежит, болеет и к нам на "дикий Запад" больше не хочет". :D
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Проблема , не в том, что мы не можем накормить бедных, а в том, что богатые не могут нажраться!!!
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Я без мыслей об народе Не могу прожить и дня!..
Утром мажу бутерброд -- Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
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Да, должны чувствовать себя не бедными, а нищими.
Интересно, у кого же уровень жизни вырос на 9%?
Ну хотя бы из присутствующих на форуме кто-то может этим похвалиться?
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то щетинился как еж,
он, гад, над нами издевался,
сумасшедший, что возьмешь...
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