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Все про:железная дорога (929) Николаевская область (736) смерть (4309)

 Под колесами поезда на Николаевщине погиб монтер ремонтной бригады, - Нацполиция

на железнодорожной станции "Явкино" на Николаевщине, под колесами скоростного поезда сообщением "Киев – Херсон", погиб 48-летний монтер ремонтной бригады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Николаевской области.

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В среду, 5 января, в Баштанский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Явкино", под колесами скоростного поезда сообщением "Киев - Херсон", погиб 48-летний монтер ремонтной бригады.

"По предварительным данным, погибший в составе бригады работал на железнодорожном переезде", уточняется в сообщении.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия.

Сведения о происшествии внесены в Единый учет, предварительная квалификация по признакам ст.291 УК Украины "Нарушение действующих на транспорте правил".
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Уж кто-то, а железнодорожники должны знать правила техники безопасности. Печально...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод колесами поезда на Николаевщине погиб монтер ремонтной бригады, - Нацполиция
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