 Под колесами поезда на Николаевщине погиб монтер ремонтной бригады, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Николаевской области.
В среду, 5 января, в Баштанский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Явкино", под колесами скоростного поезда сообщением "Киев - Херсон", погиб 48-летний монтер ремонтной бригады.
"По предварительным данным, погибший в составе бригады работал на железнодорожном переезде", уточняется в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия.
Сведения о происшествии внесены в Единый учет, предварительная квалификация по признакам ст.291 УК Украины "Нарушение действующих на транспорте правил".
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