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Все про:Австрия (314) Донбасс (11722) Донецкая область (3486) гуманитарная помощь (711)

 Разминирование, гуманитарная помощь и поддержка объектов жизнедеятельности, - в Донецкой ВГА рассказали, куда направят австрийские деньги

Основные направления деятельности озвучил замглавы ВГА.

Как передает Цензор.НЕТ, замглавы Донецкой ВГА Евгений Вилинский в эфире " 112 Украина " рассказал, куда будут направлены средства гуманитарной помощи от Австрии.

"Я думаю, они будут направлены как можно быстрее. Основные направления деятельности - разминирование, гуманитарная помощь у линии фронта, поддержка объектов жизнедеятельности", - сказал он.

Вилинский подчеркнул, что визит председателя ОБСЕ Курца на Донбасс является свидетельством того, что Украина остается в центре внимания европейских политиков.

"Это был очень знаковый визит. Австрия с 1 января председательствует в ОБСЕ, председатель прибыл в Украину. Это еще одно свидетельство, что ситуация в Украине остается в центре внимания европейских политиков. И особенно был полезен сопровождавший очень большой пул около двух десятков западных СМИ, которые сами могли увидеть разрушения, пообщаться с жителями", - сказал он.

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"Мы были с министрами на КПВВ "Пищевик" и общались с жителями Виноградного, Мариуполя, он посещал объекты, где работают организации по предоставлению помощи. Важно было, что он своими глазами убедился, что происходит. Визит был важен для обеих сторон, мы обсуждали не только безопасность, но и дальнейшее развитие Донецкой области. По вооруженной миссии Курц сказал, что это на повестке дня ОБСЕ, ведутся серьезные дискуссии внутри, и это будет политическое решение. Окончательного решения еще нет", - добавил Вилинский.
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А не в нерухомість, машини і офшори кількох чиновників? Ну звісно))
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Уверен, что его мнение поменяется и Курц уже не будет говорить прежние слова (желающие найти его слова полистают статьи Цензора о Курце).
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Наивные австрийские парни..) Неважно КУДА они эти бабки направят , важно КУДА они в итоге придут .
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Разминирование проводят или для коридоров для наступающих войск или в случае победы над врагом собственной территории. Первый вариант отпадает, бо они хором воют про выполнение йэдыных безальтэрнатывных минских договорняков. Про второй вариант и речи быть не может без выполнения первого. Вывод. Разминирование - это диверсия по разрушению имеющихся инженерных заграждений, направленная на ослабление обороны
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"Я думаю, они будут направлены как можно быстрее.Источник: http://censor.net.ua/n422222

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"Разминирование, гуманитарная помощь и поддержка объектов жизнедеятельности" - как раз те сферы деятельности, где без труда транш будет разворован. А почему бы не оказать адресную помощь?
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Гордому народу Дамбаца не потрібні гейропейські подачки!

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На эти австрийский деньги, Пашинский ещё разок слетает на австрийские горные курорты ..
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как раз туда, где невозможно их отследить! впрочем, как всегда!
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угу, угу. Тут не подкопаешься. Чуть что все деньги ушли на разминирование. Уже который миллиард пошел на разминирование...
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Не надо ничего рассказывать. Мы уже и так знаем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазминирование, гуманитарная помощь и поддержка объектов жизнедеятельности, - в Донецкой ВГА рассказали, куда направят австрийские деньги
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