 Спасатели Закарпатья продолжают ликвидировать последствия схода лавин, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций Закарпатья.
В среду из-за сильного снегопада и ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области затруднено движения автотранспорта на главных трассах.
"4 января из-за ухудшения погодных условий (интенсивные осадки в виде снега) на территории Закарпатской области затруднено движение транспорта на автодорогах государственного значения, в частности: М06 Киев - Чоп, Н13 Львов - Самбор - Ужгород, Н09 Мукачево - Рогатин - Львов, Р21 Долина-Хуст", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 8.00 четверга на перевалах Закарпатской области движение большегрузного транспорта остается ограниченным. Транспорт, который движется в указанных направлениях, направляется к местам временного отстоя транзитного транспорта. Движение легковых автомобилей продолжается.
За прошедшие сутки спасатели уже отбуксировали 87 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах Закарпатской области. Работа по буксировке продолжается, для чего в ГСЧС региона привлечено 15 единиц техники и 50 спасателей.
Электроснабжение во всех населенных пунктах обеспечено.
По информации спасателей, последствие схода лавины в Тячевском районе ликвидированы; а в Хустском районе силами государственного пожарно-спасательного поста с. Колочава и 2 единицами снегоочистительной техники Межгорского и Хустского райавтодора продолжаются.
По информации спасателей, в результате схода лавины в Хустском районе были заблокированы 6 автомобилей, в которых находилось 11 человек, которые покинули автомобили самостоятельно. Жертв и травмированных в результате происшествия нет. В настоящее время все 11 человек временно размещены в Ольшанского дома-интерната для детей-инвалидов.
Ранее сообщалось, что в результате схождения лавины в Хустском районе были заблокированы 4 автомобиля.
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