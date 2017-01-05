 Пьяный водитель набросился с кулаками на столичных патрульных, которые не брали взятку

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП Киева, водитель пытался дать взятку патрульным в столице.
Вчера ночью патрульн ый экипаж остановил автомобиль ВАЗ-2101, который нарушил ПДД на Кольцевой дороге. 43-летний мужчина за рулем имел признаки алкогольного опьянения. К тому же, в салоне авто находился ребенок - 7-летний мальчик. Никаких документов нарушитель не имел и отказался от проверки на алкотестере.
"Сразу после остановки водитель предложил инспекторам деньги, - сообщают в полиции, - его предупредили о том, что такие действия являются противозаконными соответствии со ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Человек не остановился и снова предложил деньги стражам порядка - на этот раз уже вдвое большую сумму".
Когда водитель понял, что подобные предложения не действуют на патрульных, он вышел из машины и попытался вместе с сыном пересечь дорогу в неустановленном месте, через 4 полосы дорожного движения. Инспекторы сразу же остановили его, после чего мужчина бросился на них с кулаками. Никакие предупреждения на него не действовали, поэтому патрульным пришлось применить к нему приемы рукопашного боя и спецсредства.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, а также прибыла мать ребенка. Проверка на алкотестере показала 1 промилле алкоголя в крови нарушителя.
На мужчину составили административные материалы по ст. 126 КУоАП (Управление без соответствующих документов) и ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения). Материалы по этому делу уже внесены в реестр по подозрению в совершении преступлений по ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и по ст. 342 УК (Сопротивление сотрудникам правоохранительных органов). Автомобиль ВАЗ-2101 эвакуировали для хранения на штрафплощадку.
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А патрульные, типа отморозились, - "Так мы не брали, как бы.."
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От теперь проблема : отличить тех, кто берет взятки , а кто - нет
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