EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  2684  20
Материалы по теме:
Все про:Киев (15759) Нацполиция (5338) пьянство (633) патрульная полиция (1103)

 Пьяный водитель набросился с кулаками на столичных патрульных, которые не брали взятку

Дебошира поймали и составили на него админматериалы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП Киева, водитель пытался дать взятку патрульным в столице.

Вчера ночью патрульн ый экипаж остановил автомобиль ВАЗ-2101, который нарушил ПДД на Кольцевой дороге. 43-летний мужчина за рулем имел признаки алкогольного опьянения. К тому же, в салоне авто находился ребенок - 7-летний мальчик. Никаких документов нарушитель не имел и отказался от проверки на алкотестере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина пытался вывезти с Донбасса в Винницкую область 2 гранаты и патроны, - Нацполиция. ФОТО

"Сразу после остановки водитель предложил инспекторам деньги, - сообщают в полиции, - его предупредили о том, что такие действия являются противозаконными соответствии со ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Человек не остановился и снова предложил деньги стражам порядка - на этот раз уже вдвое большую сумму".

Когда водитель понял, что подобные предложения не действуют на патрульных, он вышел из машины и попытался вместе с сыном пересечь дорогу в неустановленном месте, через 4 полосы дорожного движения. Инспекторы сразу же остановили его, после чего мужчина бросился на них с кулаками. Никакие предупреждения на него не действовали, поэтому патрульным пришлось применить к нему приемы рукопашного боя и спецсредства.

Читайте: Чиновник экологической инспекции задержан на Днепропетровщине при получении 10 тыс. грн взятки. ФОТО

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, а также прибыла мать ребенка. Проверка на алкотестере показала 1 промилле алкоголя в крови нарушителя.


На мужчину составили административные материалы по ст. 126 КУоАП (Управление без соответствующих документов) и ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения). Материалы по этому делу уже внесены в реестр по подозрению в совершении преступлений по ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и по ст. 342 УК (Сопротивление сотрудникам правоохранительных органов). Автомобиль ВАЗ-2101 эвакуировали для хранения на штрафплощадку.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А полицейские имеют право абануть дубиной такое чмо, чтобы аж глаза повылазили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ни в коем случае! Они имеют право абануть дубиной только пьяного прокурора, дупутата, судью, ну иногда, по письменному разрешению какого нибудь мажора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наверное один из борцов с коррупцией,которым везде зрада?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
где ты видел борцов с корупцией на ваз -копейка?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВАЗ 2101, а некоторые говорят, что только мажоры бухают за рулем. Да нет, любое быдло, вне зависимости от соц статуса
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Набросился с кулаками, требуя вернуть взятку.

А патрульные, типа отморозились, - "Так мы не брали, как бы.."
 показать весь комментарий
Ответить
 
смешно
От теперь проблема : отличить тех, кто берет взятки , а кто - нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сейчас ольгинские налетят под видом борьбы за народ. Скажут, что менты избили безоружного добропорядочного гражданина. Короче - это зрада и виноваты Авак и Петя. А, да, еще Пашинский и Кролик...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У мужика кришу знесло від розриву шаблону. Все життя ділився з пузатими даїшниками і їздив собі без прав під шофе. А тут така підстава) Поліцаям респект.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вообще припухли . за пьянку останавливают . денег не берут . куда мы катимся ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А отстрелить те кулаки ! петушинский казав - шо это можно !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во страна! По ипа.лу можно получить, за то что взятку не взял!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный водитель набросился с кулаками на столичных патрульных, которые не брали взятку
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боеприпасы взятка Военная прокуратура ГПУ ГСЧС ГФС Донбасс ДТП Закарпатье закон зима Киев Крым Львов Нацполиция обстрел Олесь_Александр перезахоронение прокуратура Россия СБУ смерть снегопад суд Сумы теракт Франция чиновник
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти