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 Чиновник Киевского экспертно-технического центра Гоструда попался на взятке в 50 тысяч

Правоохранители за получение взятки в 50 тыс. грн задержали начальника одного из отделов ГП "Киевский экспертно-технический центр Гоструда".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

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Как отмечается, чиновник требовал денежные средства у предпринимателя за составление положительного экспертного заключения на проведение лесосечных работ.

"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий задокументирован факт получения неправомерной выгоды в два этапа на общую сумму 50 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. Чиновнику готовится уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ходатайство об избрании меры пресечения.


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Хорошее начало года! Астанавитессссь! Скоро работать будет не кому
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Сами навыдумывают всяких идиотических центров, потом за взятку туда трудоустраивают, потом доводят план по взяткам, потом ловят, потом дают взятку отпускают.
Такого идиотизма нигде в мире нет.
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экспертно-технического центра Гоструда

чем они там все занимаються?
гнать всех в шею
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Аны борутца ! А когда офшорного , (Петросяна) - авакова ,петушинского и прочую шоколадную нечисть !
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что он там делал в этом центре? и, главное, зачем? и ведь никому не приходит в голову, что, если в каких-то гос. органах постоянно берут взятки, значит а) этот орган абсолютно неэффективен и б) очевидно, был создан, чтобы что-то тормозить и соответственно собирать взятки за преодоление препятствий...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник Киевского экспертно-технического центра Гоструда попался на взятке в 50 тысяч
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