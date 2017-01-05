 Чиновник Киевского экспертно-технического центра Гоструда попался на взятке в 50 тысяч

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Как отмечается, чиновник требовал денежные средства у предпринимателя за составление положительного экспертного заключения на проведение лесосечных работ.
"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий задокументирован факт получения неправомерной выгоды в два этапа на общую сумму 50 тысяч гривень", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. Чиновнику готовится уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ходатайство об избрании меры пресечения.
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Такого идиотизма нигде в мире нет.
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чем они там все занимаються?
гнать всех в шею
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