 Эксгумация останков Олеся была вынужденной, гроб прогнил, - украинский поверенный в Чехии Гошовский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Чехии Зиновий Гошовский в эфире Еспресо.TV.
"Эксгумация была вынужденной. И это объяснял гендиректор управления пражских кладбищ. Александр Олесь был похоронен в 1944 году, его жена - в 1948-м, гробы полностью прогнили, поэтому останки провалились. Когда открыли гроб, это выяснилось. Поэтому останки должны были поднять наверх и переместить их", - отметил Гошовский.
По его словам, останки удалось увидеть и даже сфотографировать украинской стороне. Далее договорились о том, чтобы останки писателя сохранили в депозитарии.
Как сообщалось, 3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.
В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.
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из ООН, из за Украины , как в 1939 году , СССР вышвырнули из Лиги Наций за
Финляндию !!!
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Что бы свинособаки его не оскверняли,кацапни там много.
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Там осквернением занимаются только особенно повернутые на голову, а у нас осквернить могилу Бандеры будет чуть ли не святой обязанность для каждого кацапа
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Мама рОдная, работы - НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ!
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Гробов не напасешься...
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