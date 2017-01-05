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Все про:эксгумация (30) перезахоронение (28) Олесь_Александр (13)

 Эксгумация останков Олеся была вынужденной, гроб прогнил, - украинский поверенный в Чехии Гошовский

Эксгумация останков поэта Александра Олеся (Кандыбы) была вынужденной, так как гроб прогнил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Чехии Зиновий Гошовский в эфире Еспресо.TV.

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"Эксгумация была вынужденной. И это объяснял гендиректор управления пражских кладбищ. Александр Олесь был похоронен в 1944 году, его жена - в 1948-м, гробы полностью прогнили, поэтому останки провалились. Когда открыли гроб, это выяснилось. Поэтому останки должны были поднять наверх и переместить их", - отметил Гошовский.

По его словам, останки удалось увидеть и даже сфотографировать украинской стороне. Далее договорились о том, чтобы останки писателя сохранили в депозитарии.

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Как сообщалось, 3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.

В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.
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Шоб проверить не прогнил ли гроб? Таки прогнил оказуецца. Это ж обычная практика на кладбищах - проводить плановый техосмотр гробов
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Нужно, к чертям собачьим , Россию вышвырнуть
из ООН, из за Украины , как в 1939 году , СССР вышвырнули из Лиги Наций за
Финляндию !!!


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Может и Бандеру забрать в Украину из Германии,
Что бы свинособаки его не оскверняли,кацапни там много.
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У нас их еще больше.
Там осквернением занимаются только особенно повернутые на голову, а у нас осквернить могилу Бандеры будет чуть ли не святой обязанность для каждого кацапа
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Что за отмазка? а то непонятно, что за 60 лет все прогниет и просядет? пожтому даже памятники в первый год не ставят. Короче - обосрались, а теперь говно по щекам размазывают.
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Почему по барабану?! Выкопали как раз по инициативе родственников (внуков), которые в этой могиле хотят захоронить своего отца, а платить за могилу Олеся они не хотят
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Вот так посмотришь что делают с останками, так уже и могилы не захочется. Лучше уже тогда пусть сжигают и прах по ветру развеют, чем так.
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Не зрозумів, а припинення оплати на утримання поховання - тут ні до чого???
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Цікаве формулювання -"гроб прогнил", ну і Що? Чи хтось вважає ,що повинно статись на протязі 70 років навпаки ??? Це- є звичайний процес розкладання ..Кумедне формулювання! Без дипломатичних слів скажу прямо -Це звичайна неповага до України!
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И зачем это рассказывать всем? Делайте молча свою работу.
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И так будет со всеми?

Мама рОдная, работы - НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ!
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Некачественные гробы, панимаешь, выпускали. И сто лет не прошло, а уже пришел в непридатнисть
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Ага, спасибо за разъяснение - всего лишь плановый тех осмотр гробов.
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))))))) Гроб прогнил ))) Настолько гнилых отмазок я давно не слышал. Гробы из дерева, имеют свойство гнить. Так что, все могилы сейчас раскапывать? Я с большой вероятность утверждаю, что в соседней могиле гроб тоже прогнил, могут раскопать и посмотреть.
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Из-за прогнившего гроба чуть не разорвали дипотношения с Чехией....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭксгумация останков Олеся была вынужденной, гроб прогнил, - украинский поверенный в Чехии Гошовский
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