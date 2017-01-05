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Все про:конфликт (589) Донбасс (11722) Тука (422)

 Без согласия обеих сторон ни одна белая каска не появится Донбассе, - Тука объяснил, при каких условиях появится полицейская миссия

Полицейская миссия может быть введена на Донбасс только с согласия двух сторон - Киева и Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, это подчеркнул заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала "112 Украина".

"Когда мы употребляем термин "полицейская миссия", это не одно и то же, что и миротворческие силы ООН. Это разные вещи. Полицейская миссия, кстати, так же, как и миротворцы, вводится только по доброй воле обеих конфликтующих сторон. Без согласия обеих сторон ни одна белая каска не появится на территории. Одна сторона - Киев, вторая - Москва", - сказал Тука.

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Ранее сообщалось, что по итогам встречи "нормандской четверки" 20 октября 2016 года стороны договорились о введении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Донбассе пройдут выборы после обеспечения безопасности в области. РФ поддержала предложение расширить миссию ОБСЕ на Донбассе.

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Там в той якутии вообще обезумели от говна. Стоит только себе представить, как оно будет выглядеть и вонять весной...
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Я бы сказал,что там появятся белые каски только при одном условии,если кто-то их покрасит .
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представляю, едет через границу колонна техники свинособак и стоит европейский обсос с пицталетиком, разговор примерно следующий:
- Привет Йохан!
- Привет Ванья, счастливого пути!
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Тука зовсім поїхав? Моска каже "ихтамнет". І в будь якому випадку Москва - агрессор. Навіщо принижуватися?
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Одна сторона - Киев, вторая - Москва", - сказал Тука.
больше не наливать...
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РФ не сторона конфликта..........
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Признана агрессором Генассамблеей ООН...
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и это правильно.это ватный поц который решил по тролить...теперь в спаме ...дрочит
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вам не надоело 3 года мечтать о белых касках........они фейсбук не читают
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Порешают всё взрослые дятьки из Москвы и Вашингтона-вы тут каким боком?

или проведением нового референдума на полуострове. :D ..........заранее проигрышный вариант
Украина на это не пойдёт
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Мордва, а чья
подпись стоит под Минск-2?
Правильно
- Зурабов, официальное действующее лицо РФ

От
Украины подписывал всего лишь уполномоченный от власти.
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Аннексия Россией Крыма должна быть легитимизирована путем выплаты компенсаций Украине или проведением нового референдума на полуострове.
Об этом заявил бывший помощник экс-госсекретаря США Томас Грэм, который является кандидатом на должность нового посла США в России, передает "Голос Америки".
По его словам, проблему Крыма необходимо решать в ближайшее время, не откладывая на десятилетия. В этом США могут помочь РФ, говорит он.
Читайте:
В Раде обвинили ОБСЕ в скрытом признании аннексии Крыма
В то же время, решение должно быть приемлемым для Киева, Москвы, Вашингтона и Брюсселя, отметил Грэм. В течение следующих 5-10-и лет проблема может быть решена, добавил он.
Как сообщал "Обозреватель", российские войска без опознавательных знаков захватили Крым в марте 2014 года, после чего РФ аннексировала украинский полуостров. В ответ страны Запада ввели ряд экономических санкций. ООН признала Крым временно оккупированной территорией Украины. Сначала президент России Путин утверждал, что российская армия не участвовала в оккупации, но потом признался.http://obozrevatel.com/politics/70219-amerikanskij-diplomat-dal-retsept-po-voprosu-kryima-kompensatsiya-ili-novyij-referendum.htm
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По проведению референдума в украинском Крыму: Законами Украины референдум должен быть проведен на всей территории Украины.
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Нужно, к чертям собачьим , Россию вышвырнуть
из ООН, из за Украины , как в 1939 году , СССР вышвырнули из Лиги Наций за
Финляндию !!!


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Почему только из-за Украины? Наберется обвинений против россии намного больше.
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Москва скажет - ихтамнет, значит только одна сторона остается - украинская. Логично.
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Без согласия обеих сторон ни одна белая каска не появится Донбассе, - более актуальный вопрос: если жизнь на Марсе, чем белые каски.
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Москва покровитель терроризма
Киев покровитель торговли с ДНР
Тука возможно в теме
Белые
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Нужна полная блокада Донбасса с нашей стороны, чтоб стоимость оккупации стоила России под 5 млрд. долларов в год, тогда вопрос решиться быстро.
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Ну тогда ещё проще отказаться от этих территорий, это одно и то же, они только этого и ждут.
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От территорий отказываться нельзя, но нужно отказаться от пророссийского населения, которое там живет, пусть Россия забирает этих людей "этническое русское население" и переселяет на свою территорию, только так можно завершить этот конфликт.
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Нужно всем партнерам Украины дать понять, что это единственное верное решение "гражданского конфликта" и давить Россию экономически, пока власть кремля на это не согласиться, убрать русских с Донбасса и Крыма.
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Сподівання влади на те, що проблема ордло буде вирішена міфічними "білими касками" або "озброєною поліційною місією ОБСЄ" є спробою сховати голову в пісок та виправдати свою власну імпотенцію та жагу до збагачення на крові воїнів ЗСУ.Проблему ордло можуть вирішити тільки українці з чесною, відповідальною та патріотичною українською владою. Все решта - пуста трата часу та життів..
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одна сторона КИЕВ ,вторая москва.правильно сказал.или кто то думает что лугандон принимает самостоятельно хоть какие то решения??? Тука озвучил то о чем думают и говорят все нормальные люди,кроме ватыконечно.
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ALF nt ‏@Julius_ALF 12 ч.12 часов назад
Русские крестьяне пьют чай, 1911 г.
Балы, красавицы, лакеи, юнкера,
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки.....


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Про грузинский чай того времени нет сведений. Если есть у Вас, то напишите. Жду, а если нет, то сделаю выводы.
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Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Сказал бы так и все бы поняли
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Не, Тука все же из параллельной реальности.

Что нужно знать о вооруженной миссии ОБСЕ:
Кремль подтвердил слова Порошенко о вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.
Вопрос о введении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс не является срочным: сначала нужен закон о выборах - Меркель.
М.Сайдик: вопрос о введении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс не обсуждался.

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Тука , про які обидві сторони йдеться на території України ?? Тука ти знаєш Договір 1975 р . про непорушність кордонів ??
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Когда-нибудь археологи раскопают сотни тонн захороненных продуктов и будут гадать, что бы это значило и и что тогда было...
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Все вопросы решаются в Москве и Вашингтоне, остальные за бортом.
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Нужно, к чертям собачьим , Россию вышвырнуть
из ООН, из за Украины , как в 1939 году , СССР вышвырнули из Лиги Наций за
Финляндию !!!


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Повторяю, выход один: тайный пакт Климкина-Лаврова. Россия выходит из донбасса, а мы не признаем оккупацию Крыма, но и не скандалим по этому поводу. Иначе будем воевать и хоронить наших ребят еще 10 лет на радость барыге и хуйлу, которые будут пиариться и зарабатывать на на нашей крови.
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в расеи дохера чего сказали.оставь свой детский лепет.
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все тайное становится явным.любые договоры с Раисей не стоят бумаги на которой они написаны.Выход это сильная УКРАИНА.
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финита ля комедия! :D

Прогноз боевой ситуации от военкора Дмитрия Стешина.

"Дмитрий Стешин: с Украиной решили разобраться по «грузинскому сценарию». Недоговороспособность украинских властей вынудит Россию разобраться с хунтой «по грузинскому сценарию». Об этом в своем политическом прогнозе на 2017 год сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Военкор пишет, что «благодаря имеющемуся инсайду» можно предположить, что с нынешним украинским режимом «решили разобраться по «грузинскому сценарию», а потом заслушать их «мирные инициативы и предложения» уже вне рамок усопшего «Минска». «Будет пролита большая кровь - наша кровь, в ответ будет пролито еще больше, по самые административные границы Донецкой и Луганской областей», - поясняет Стешин, отмечая, что «такой вариант укладывается в испытанную концепцию «кремлевского политического дзюдо»: «мирное предложение с выходом на консенсус - отказ партнеров - удар по голове - не очень выгодное предложение - очередной отказ...".
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Только лишь Украина не Грузия. Поэтому вы умоетесь кровью в 10 раз больше. Как результат прямой агрессии сама россия будет захвачена в этот момент Китаем.
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главное, что бы на всех хероев хватило автобусов для поездки домой
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Вижу, что пошли личные угрозы. Но это бан. Прощайте.
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Ваших кацапских хероев только в мобильных крематориях катают , это в лучшем случае .
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Но спасибо за показ звериного оскала "Комсомольской правды". Эта газета должна быть запрещена в Украине.
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свинья, у вас по всем сми одна ненависть, надо же свиней отвлечь от процветания после майдана
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Та не буде там ніякої озброєної місії - невже не зрозуміло?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБез согласия обеих сторон ни одна белая каска не появится Донбассе, - Тука объяснил, при каких условиях появится полицейская миссия
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