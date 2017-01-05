 Без согласия обеих сторон ни одна белая каска не появится Донбассе, - Тука объяснил, при каких условиях появится полицейская миссия

Как передает Цензор.НЕТ, это подчеркнул заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала "112 Украина".
"Когда мы употребляем термин "полицейская миссия", это не одно и то же, что и миротворческие силы ООН. Это разные вещи. Полицейская миссия, кстати, так же, как и миротворцы, вводится только по доброй воле обеих конфликтующих сторон. Без согласия обеих сторон ни одна белая каска не появится на территории. Одна сторона - Киев, вторая - Москва", - сказал Тука.
Ранее сообщалось, что по итогам встречи "нормандской четверки" 20 октября 2016 года стороны договорились о введении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Донбассе пройдут выборы после обеспечения безопасности в области. РФ поддержала предложение расширить миссию ОБСЕ на Донбассе.
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- Привет Йохан!
- Привет Ванья, счастливого пути!
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больше не наливать...
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или проведением нового референдума на полуострове. :D ..........заранее проигрышный вариант
Украина на это не пойдёт
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подпись стоит под Минск-2?
Правильно
- Зурабов, официальное действующее лицо РФ
От
Украины подписывал всего лишь уполномоченный от власти.
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Об этом заявил бывший помощник экс-госсекретаря США Томас Грэм, который является кандидатом на должность нового посла США в России, передает "Голос Америки".
По его словам, проблему Крыма необходимо решать в ближайшее время, не откладывая на десятилетия. В этом США могут помочь РФ, говорит он.
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В то же время, решение должно быть приемлемым для Киева, Москвы, Вашингтона и Брюсселя, отметил Грэм. В течение следующих 5-10-и лет проблема может быть решена, добавил он.
Как сообщал "Обозреватель", российские войска без опознавательных знаков захватили Крым в марте 2014 года, после чего РФ аннексировала украинский полуостров. В ответ страны Запада ввели ряд экономических санкций. ООН признала Крым временно оккупированной территорией Украины. Сначала президент России Путин утверждал, что российская армия не участвовала в оккупации, но потом признался.http://obozrevatel.com/politics/70219-amerikanskij-diplomat-dal-retsept-po-voprosu-kryima-kompensatsiya-ili-novyij-referendum.htm
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из ООН, из за Украины , как в 1939 году , СССР вышвырнули из Лиги Наций за
Финляндию !!!
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Киев покровитель торговли с ДНР
Тука возможно в теме
Белые
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Русские крестьяне пьют чай, 1911 г.
Балы, красавицы, лакеи, юнкера,
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки.....
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Что нужно знать о вооруженной миссии ОБСЕ:
Кремль подтвердил слова Порошенко о вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.
Вопрос о введении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс не является срочным: сначала нужен закон о выборах - Меркель.
М.Сайдик: вопрос о введении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс не обсуждался.
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из ООН, из за Украины , как в 1939 году , СССР вышвырнули из Лиги Наций за
Финляндию !!!
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Прогноз боевой ситуации от военкора Дмитрия Стешина.
"Дмитрий Стешин: с Украиной решили разобраться по «грузинскому сценарию». Недоговороспособность украинских властей вынудит Россию разобраться с хунтой «по грузинскому сценарию». Об этом в своем политическом прогнозе на 2017 год сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Военкор пишет, что «благодаря имеющемуся инсайду» можно предположить, что с нынешним украинским режимом «решили разобраться по «грузинскому сценарию», а потом заслушать их «мирные инициативы и предложения» уже вне рамок усопшего «Минска». «Будет пролита большая кровь - наша кровь, в ответ будет пролито еще больше, по самые административные границы Донецкой и Луганской областей», - поясняет Стешин, отмечая, что «такой вариант укладывается в испытанную концепцию «кремлевского политического дзюдо»: «мирное предложение с выходом на консенсус - отказ партнеров - удар по голове - не очень выгодное предложение - очередной отказ...".
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