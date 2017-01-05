 Без согласия обеих сторон ни одна белая каска не появится Донбассе, - Тука объяснил, при каких условиях появится полицейская миссия

Как передает Цензор.НЕТ, это подчеркнул заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала "112 Украина".

"Когда мы употребляем термин "полицейская миссия", это не одно и то же, что и миротворческие силы ООН. Это разные вещи. Полицейская миссия, кстати, так же, как и миротворцы, вводится только по доброй воле обеих конфликтующих сторон. Без согласия обеих сторон ни одна белая каска не появится на территории. Одна сторона - Киев, вторая - Москва", - сказал Тука.

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Ранее сообщалось, что по итогам встречи "нормандской четверки" 20 октября 2016 года стороны договорились о введении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Донбассе пройдут выборы после обеспечения безопасности в области. РФ поддержала предложение расширить миссию ОБСЕ на Донбассе.