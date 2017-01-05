 Страх и слабость плохие советники, - Елисеев ответил Пинчуку на предложение пожертвовать Крымом и Донбассом

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев прокомментировал в колонке Wall Street Journal статью бизнесмена Виктора Пинчука, в которой заявил о необходимости пожертвовать Крымом и Донбассом ради достижения мира в Украине.
"Я согласен с его благородным призывом к миру на Донбассе, но не могу согласиться с призывом к компромиссам, которые создают проблемы. Страх и слабость плохие советники. Они лишь разыгрывают аппетиты России, которые принесет еще большую агрессию и больше человеческих страданий", - написал он.
Елисеев отметил, что альтернативы европейскому и евроатлантическому курсу Украины нет.
"Отказ от европейской интеграции было бы политическим самоубийством для любого политика в Украине, особенно после Революции достоинства", - написал Елисеев.
Замглавы АП также призвал не торговать украинскими территориями, а именно Донбассом и Крымом.
"Украина выступает за местные выборы, но только на основании закона Украины и стандартов ОБСЕ. Кремлю, безусловно, хотелось бы узаконить свою гибридную оккупацию и марионеточные режимы на Донбассе украинскими руками. Но никто не должен попасть в эту ловушку", - пишет Елисеев.
Как сообщалось ранее, олигарх Виктор Пинчук опубликовал статью в Wall Street Journal, в которой заявил, что Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.
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Оглядываясь на события конца лета - начала весны 2014 года, я вспоминаю настроения людей и то, к чему они готовились. Кто-то уже ушел воевать через военкомат, кто-то сделал то же самое через систему добробатов, но большая часть - обожглась о военкоматы с их вечно похмельными и хамоватыми военкомами, да и к добробатам уж много вопросов было. Многие хорошо знали, что творилось в тылу под их флагами. Поэтому доверия не было ни к тем, ни к другим. По этой причине народ начал скупать берцы, камуфляж, разгрузки, рюкзаки. Кто-то уже заготовил каску и бронежилет и обязательно - обзавелся хорошими ножами. По слухам, многие вооружились и более серьезным образом, спрятав железо на самый крайний случай.
Все ожидали широкого вторжения противника и готовились встретить его в стенах собственных городов. Надо сказать, что чем дальше в глубь Украины продвинулся бы противник, тем меньше аналогий у него возникло с Луганском или Макеевкой. Тут они столкнулись бы с организованными группами местных жителей, которые умеют обращаться с оружием и знают, как его применить в условиях города. Потери были бы не большими, а очень большими. К тому же, многие рассматривали вооруженного противника как носителя огнестрельного оружия и боеприпасов. Тихо отправить к праотцам неприятеля- есть множество способов и все они применялись бы массовым порядком. Понятно, что результатом таких мероприятий стали бы не только трупы оккупанта, но и трофеи, которые стали бы усилением огневой мощи самообороны. Причем, тут можно говорить о том, что мотивация таких людей была не просто высокой, а что называется - абсолютной.
Люди были готовы поставить на карту все, что имеют и показать образец тотальной войны. Автору это хорошо известно, ибо сам он был готов делать все, указанное выше, хорошо сознавая рискованность мероприятия и совсем небольшие шансы увидеть нашу победу. Тем не менее, россиян тут ждал такой прием, что все морги России просто не смогли бы принять результаты такой борьбы.
Все это написано для того, чтобы создать фон для тех, кого принято называть олигархами. Эти люди никогда не собирались прижаться спиной к стене своего дома и драться до последнего врага или до последней капли крови. Они давно готовы к шухеру и на такой случай - регулярно вывозят свои деньги из Украины. Они лежат в зарубежных банках и работают на чужие экономики. Они обзавелись запасными аэродромами в цивилизованных странах и там живут на постоянной основе. То есть, они пользуются благами вменяемых европейских стран, а здесь выгрызают бабло без правил и ограничений. Это значит, что Украина им нужна не больше, чем проститутка для сутенера.
И вот, когда грянула война, практически полным составом олигархат занял позицию, условно называемую «мы - вне политики». Это значит, что им все равно, будет Украина или нет. У них есть связи в верховной власти оккупанта, и они обоснованно полагают, что смогут договориться о том, чтобы даже при оккупационной власти они могли бы играть по тем же правилам и на тех же территориях. Это вполне отчетливо продемонстрировал Ринат Ахметов и не только он. Понятно, что при таких раскладах им не нужна ни армия, ни ее возможность противостоять противнику. Они - вне политики.
Тем не менее, они позволяют себе высказываться чуть ли не от имени той Украины, которую они продолжают насиловать даже во время войны. Тот же Ахметов, ничтоже сумняшеся занимается тарифным рэкетом, при попустительстве целой кучи контролирующих органов, и это сходит ему с рук. И вот вчера всплыл Витя Пинчук, который стал знаменитым бизнесменом сразу после того, как женился на дочке действующего президента Кучмы. В этот момент у него открылся талант бизнесмена и он срубил бабло, на котором живет и жирует сейчас. Так вот он высказал недоумение по поводу того, зачем Украина ведет войну с Россией, когда можно было просто отказаться от Крыма, Донбасса и европейских ценностей. Он действительно этого не понимает, а война - негативно влияет на его бизнес.
Два исключения, которые мы видели и видим - Коломойский и Порошенко. Оба они пошли ва-банк и сделали ставку на Украину. Но ни один, ни второй не сделали того выбора, о котором мы писали в самом начале. Они оставили свои оффшорки, которые выводят деньги из Украины, они не распродали свои зарубежные имения и не вернули эти деньги в Украину, пусть в виде инвестиций. То есть, они оставили себе вариант «Б», при всей той куче положительных вещей, которые они сделали в отличие от остальных ненасытных упырей. Они не намерены идти с Украиной до конца. И то, что мы идем в одном направлении, значит только одно, они так идут временно. Вот Коломойскому уже надоело идти в этом направлении. Остался Порошенко, но он связан обязанностями и у него куда меньший выбор. Тем не менее, он такой же олигарх, как и остальные, только попавший в необычные условия.
Из всего этого напрашивается простой вывод: все непонятные и позорные вещи, которые мы сейчас наблюдаем, имеют один корень. Власть оглядывается и пытается подстелить соломку, в случае чего. Она не готова идти до конца исключительно в интересах Украины. Здесь и возникает разрыв между народом и руководством Украины. Народ не имеет и не хочет иметь варианта «Б».
http://defence-line.org/2016/12/effekt-pinchuka/
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Украина Пинчуку ничего не должна.
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