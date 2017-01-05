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Все про:обстрел (5039) Донбасс (11722)

 Боевики обстреляли из минометов Новозвановку

Ночью в зоне АТО пророссийские боевики совершили 8 обстрелов, из 120-мм минометов обстреляли Новозвановку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала " 112 Украина ".

Боевики открывали огонь со 152-мм артиллерии в районе Троицкого. На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Павлополю, Марьинке, Водяному и Новотроицком.

На донецком направлении боевики стреляли из гранатометов по Луганскому. Украинские военные не открывали огонь в ответ ночью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики 52 раза за сутки обстреляли наши позиции: из 152-мм орудий били по Троицкому
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а чого ви ще чекали....?цi гнiди путенськi i на далi будуть вести обстрiли.....тiльки точечнi удари високоточною зброiею ,все, бiльше гнiди нiчого не зрозумiють!!!! а так будуть гинути нашi брати та мирняк.....
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