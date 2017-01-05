 Боевики обстреляли из минометов Новозвановку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала " 112 Украина ".
Боевики открывали огонь со 152-мм артиллерии в районе Троицкого. На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Павлополю, Марьинке, Водяному и Новотроицком.
На донецком направлении боевики стреляли из гранатометов по Луганскому. Украинские военные не открывали огонь в ответ ночью.
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