 Харьковский офицер Сергей Петрищев погиб в зоне АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дозор.
Сергей Николаевич Петрищев проходил службу в 92 ОМБР.
"Лозовской городской совет и его исполнительный комитет выражает искренние соболезнования родным и близким лозовчанина Сергея Николаевича Петрищева, 1971 года, офицера 92-й отдельной механизированной бригады, 2 января погиб в зоне проведения антитеррористической операции под Марьинка. Мы склоняем головы и низко кланяемся перед нашим земляком, который защищал Украину, ее независимость и территориальную целостность", - сказано на сайте Лозовского городского совета.
Прощание с военнослужащим и чествования его памяти состоится 6 января в 11.00 на 3-м микрорайоне возле дома № 27 и в 12.00 на центральном кладбище в городе Лозовая, где бойца похоронят.
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Только за последнюю неделю мы провели в последний путь воинов из Днепра, Луганщины, теперь Харьков-Лозовая.
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ЛЮТА СМЕРТЬ ЗАГАРБНИКАМ, ПРОКЛЯТИМ КАЦАПАМ -ФАШИСТАМ !
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Українці повинні запам'ятати і передати своїм дітям правду про росіян. В історії України ніколи ніяких «братніх» відносин з московитами не було. Це фейк спецслужб колишнього СРСР, народжений в будинку на Луб'янці.
Навіть в період брежнєвського правління, українців садили в тюрми та вбивали.
Згадайте дисидента патріота вільної України В'ячеслава Максимовича Чорновола, який був двічі засуджений за свої демократичні погляди і відбував покарання в Мордовії і Якутії. 25 березня 1999 року його було вбито спецслужбами в автокатастрофі на п'ятому кілометрі траси «Бориспіль - Золотоноша».
Ми зобов'язані розповісти своїм дітям, що з початку Майдану російські ЗМІ «ЛАЙНОНЬЮС» брехливими способами намагалися дискредитувати прагнення нашого народу до свободи. Православні росіяни називали і продовжують називати українців «фашистами», «карателями», «київською хунтою», «бандерівцями» і «бандерлогами». Кисельов озвучував у вечірніх «Новинах» маячню свого Президента, що українського народу не існує, що українську мову придумали австрійці, що Майдан організували американці і знущалися над загибеллю Небесної Сотні.
У найважчий для нашої країни час - Росія анексувала Крим, убивши при цій авантюрі двох українських військовослужбовців, порушивши цим всі свої обіцянки і гарантії.
Після захоплення Кримського півострова православний агресор не заспокоївся і переслідує, знущається і вбиває кримських татар.
Отримавши на Донбасі «по зубах» і розуміючи, що без українських продуктів їм не вижити, Кремль узяв курс на так зване «примирення». Півтори тисячі тролів з Ольгино цілодобово відкладають в мережі лайно про «адіннарот» і «мижебратья».
Ми не пробачим ординцям Іловайськ, Дебальцеве, Маріуполь, ганебне судилище над Савченко і Сенцовим.
Вся історія Московії замішана на людській крови.
Москвітяне народжуються в крови, кров'ю впіваються течение свого життя и в крови вмирають.
Ми повинні забути слово «брат». Москвітяне ніколи не були українцям братами і ніколи ними не будуть.
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