 Харьковский офицер Сергей Петрищев погиб в зоне АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дозор Сергей Николаевич Петрищев проходил службу в 92 ОМБР."Лозовской городской совет и его исполнительный комитет выражает искренние соболезнования родным и близким лозовчанина Сергея Николаевича Петрищева, 1971 года, офицера 92-й отдельной механизированной бригады, 2 января погиб в зоне проведения антитеррористической операции под Марьинка. Мы склоняем головы и низко кланяемся перед нашим земляком, который защищал Украину, ее независимость и территориальную целостность", - сказано на сайте Лозовского городского совета.

Прощание с военнослужащим и чествования его памяти состоится 6 января в 11.00 на 3-м микрорайоне возле дома № 27 и в 12.00 на центральном кладбище в городе Лозовая, где бойца похоронят.