 На Тернопольщине неизвестные напали на сельсовет

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ, в селе Иван-Пустое Борщевского района неизвестные злоумышленники разбили окна в здании сельского совета.
"Хочу отметить, что это коммунальное имущество и ремонтироваться оно тоже будет за коммунальные средства (ваши с нами средства которые могли быть потрачены на общественные цели) и я считаю, что это было бессмысленно делать. Надеемся, что виновных найдут и накажут". - сообщает местный житель.
В настоящее время собираются материалы для возбуждения производства по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
По этой статье виновнику уже грозит наказание от штрафа в пятьсот тысяч рублей до ограничением свободы на срок до пяти лет.
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виновнику уже грозит наказание от штрафа в пятьсот тысяч рублей или 221645 гривен по курсу
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