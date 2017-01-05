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Все про:Тернопольщина (305) хулиганство (228) сельсовет (35)

 На Тернопольщине неизвестные напали на сельсовет

В здании повреждены окна.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ, в селе Иван-Пустое Борщевского района неизвестные злоумышленники разбили окна в здании сельского совета.

"Хочу отметить, что это коммунальное имущество и ремонтироваться оно тоже будет за коммунальные средства (ваши с нами средства которые могли быть потрачены на общественные цели) и я считаю, что это было бессмысленно делать. Надеемся, что виновных найдут и накажут". - сообщает местный житель.

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В настоящее время собираются материалы для возбуждения производства по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

По этой статье виновнику уже грозит наказание от штрафа в пятьсот тысяч рублей до ограничением свободы на срок до пяти лет.
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"По этой статье виновнику уже грозит наказание от штрафа в пятьсот тысяч рублей" - шо за нах???
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"... пятьсот тысяч рублей..." - это что за ху*ня? Блядь, за*бали уже кацапы хреновы.
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Тернопольщина уже в России.......
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Тут - про "... пятьсот тысяч рублей ....... "................... там - про "українську окупацію".......... Не до добра це все..............
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бутусов понабирав неуків котрі і в школі не вчилися
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каких на хрен рублей ? Тернопольская область она что у же в Расее ?
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...А якщо "Ватра" буде по 20 грн. вуйко буде палити сільраду...
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Представляю, если бы так нашлепал. Ну, о рублях. Из спама бы не вылез... Ну и вспоминали бы мне это, непременно.
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У Бутусова работает агент Кремля. Разработали операцию, внедрили, а он так на мелочи прокололся.
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а может там все такие у Бутусова и он сам такой?
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окончание статьи переписать

виновнику уже грозит наказание от штрафа в пятьсот тысяч рублей или 221645 гривен по курсу
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Где статейку клепали, не за паребриком ли ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Тернопольщине неизвестные напали на сельсовет
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