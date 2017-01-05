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Все про:закон (2203) Высший совет правосудия (5)

 В Украине вступил в силу закон "О Высшем совете правосудия"

Новый закон значительно расширяет полномочия ВСП (Высшего совета правосудия) по сравнению с полномочиями ВСЮ (Высшего совета юстиции).

В Украине сегодня, 5 января, вступает в силу закон "О Высшем совете правосудия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Документ был опубликован в газете "Голос Украины" 4 января, днем ранее его подписал президент Петр Порошенко.

Новый закон значительно расширяет полномочия ВСП (Высшего совета правосудия) по сравнению с полномочиями ВСЮ (Высшего совета юстиции). Теперь ВСП будет принимать решения о назначении судей, о переводе судей, об отстранении судей, о даче согласия на содержание судьи под арестом. Ранее эти полномочия принадлежали парламенту.

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Кроме кадровых вопросов, ВСП будет субъектом, который принимает решение о дисциплинарной ответственности судей, которая будет осуществляться в два этапа.
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"Теперь ВСП будет принимать решения о назначении судей, о переводе судей, об отстранении судей, о даче согласия на содержание судьи под арестом. Ранее эти полномочия принадлежали парламенту."

цель создания совета полностью ясна..
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Это было бы нормально, если бы ВСП избиралось на всенародных выборах. Но у нас по конституции есть судебная система как ветвь власти, но де факто она полностью подконтрольна перзиденту и является продолжением его ветви власти.
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а когда будет конституционный трибунал, и закон об импичменте?
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Уже и не знают что придумать и куда рассадить своих родственников и кумовьев и кумушек.
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