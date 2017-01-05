 В Украине вступил в силу закон "О Высшем совете правосудия"

В Украине сегодня, 5 января, вступает в силу закон "О Высшем совете правосудия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Документ был опубликован в газете "Голос Украины" 4 января, днем ранее его подписал президент Петр Порошенко.
Новый закон значительно расширяет полномочия ВСП (Высшего совета правосудия) по сравнению с полномочиями ВСЮ (Высшего совета юстиции). Теперь ВСП будет принимать решения о назначении судей, о переводе судей, об отстранении судей, о даче согласия на содержание судьи под арестом. Ранее эти полномочия принадлежали парламенту.
Кроме кадровых вопросов, ВСП будет субъектом, который принимает решение о дисциплинарной ответственности судей, которая будет осуществляться в два этапа.
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цель создания совета полностью ясна..
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