 "Не собиралась", - Ле Пен о запрете въезда в Украину

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен и не собиралась посещать Украину. Такое заявление сделала пресс-служба Ле Пен в ответ на возможный запрет ее вьезда в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Марин Ле Пен не собиралась туда (в Украину - ред. ). Этот вопрос будет решаться через дипломатические каналы, когда она станет президентом Французской Республики, - говорится в сообщении пресс-секретаря в ответ на запрос журналистов.
3 января кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной".
3 января руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук сообщил, что СБУ может запретить въезд в Украину кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен.
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Только когда Украина стала всячески протестовать против ездунов в Крым, только тогда иностранцы прекратили поездки туда. Так что это действенно !!!
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"...
Дело в том, что она вдруг взяла и признала Крым. Но ничего удивительного в этом нет. Я думаю, что поскольку французские банки отказали ей в финансировании предвыборной кампании, она сейчас будет готова на всё что угодно. Она может подмести Красную площадь, она готова будет выколотить все ковровые дорожки в Кремле и даже, возможно, если ей поставят такое условие, она может совершить акт оральной любви с Царь-пушкой.
При этом не сомневаюсь, что денег ей, конечно, не дадут, но пообещают. Я представляю себе эту дивную сцену. Вот потом в предвыборном штабе в самый раскаленный момент приходит телеграмма от Дмитрия Анатольевича Медведева с известным традиционным текстом «Денег нет, но вы держитесь», портрет Дмитрия Анатольевича и горшок с анютиными глазками.
Притом, что Ле Пен как-то стремительно совершила карьеру: из нормальной политической проститутки она превратилась просто в какую-то политическую трассовую девку, «плечевую». Это падение, и это, вероятно, будет оценено французскими избирателями, если ее вообще кто-то допустит до выборов....рейтинги у нее растут микроскопично. Денег у нее пока нету, никто ей их не даст. А там вот так просто, на фу-фу. Хотя она делает вид, что ей нужно всего 6 миллионов евро. Ради этого готова мыть Красную площадь сутками и стирать портянки всем кремлевскому гарнизону. Но, тем не менее, вряд ли этот номер, вообще, пройдет."
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Это будет ей минус на выборах,будут ее упрекать,что
Она идиотка ,оппоненты быстро раскрутят тему.
Так что и Уераина в какой- то мере может влиять на выборы
Всяких дебилов за границей.
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Украинцы, НЭ шершэ ля фам, а шэршэ ля дам
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