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 "Не собиралась", - Ле Пен о запрете въезда в Украину

Кандидат в президенты Франции прокомментировала возможный запрет СБУ.

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен и не собиралась посещать Украину. Такое заявление сделала пресс-служба Ле Пен в ответ на возможный запрет ее вьезда в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Марин Ле Пен не собиралась туда (в Украину - ред. ). Этот вопрос будет решаться через дипломатические каналы, когда она станет президентом Французской Республики, - говорится в сообщении пресс-секретаря в ответ на запрос журналистов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ле Пен отрабатывает одолженные у Путина деньги, - Чубаров о заявлении кандидата в президенты Франции про Крым

3 января кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной".

3 января руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук сообщил, что СБУ может запретить въезд в Украину кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен.

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Хотелось бы чтобы она туда рванула , будет прикольно если ей въезд в США запретят .
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С чего бы? Там уже куча европейцев побывала. И даже парламентарии. США против них санкции не вводили. Они ж демократы - запрета на въезд не объявляли.
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Почитайте итальянские газеты про тех итальянцев и французские про тех французов что побывали , ну разве что она согласится разменять поездку в Крым на , пусть гипотетическое , но президенство .
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Вы поосторожней.....вам ещё деньги просить у ней придётся
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Эта шмара сама подставляет, кто бы заплатил. Деньгы дает МВФ ,а не каждый проходящий.
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Ну що ж - "молодці"............. Пропіарили цю Ле Пен тай годі. А якщо вона дійсно стане президентом? Тоді що???
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А Украіні з Лепен, коли стане президентом, буде стільки ж користі, як з Депердьє.
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Глупая лягушатница думает, что чем больше будет прислуживать Путину, он ей долг простит. Надейся, дура. Кацапы, они такие - поманят рублем, введут в долги, хрен отработаешь.
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Станет оно президентом,или нет - в любом случае профессиноальные проститутки и кухарки в политике это зло. О отношение к ней должно быть как к проститутке, какую бы оно должность не занимало.
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))) Можна їй дати на пару лямів більше, нехай на кацапів гавкає.
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Запретить ей въезд в Украину навсегда, не смотря кем она там будет. Мы должны в конце то концов себя уважать!
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Такие запреты - показательны в воспитательных целях для всех остальных Чтобы законы соблюдали.
Только когда Украина стала всячески протестовать против ездунов в Крым, только тогда иностранцы прекратили поездки туда. Так что это действенно !!!
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Цікава жіночка. На маню захарову подібна. А французи в оригінальності перевершать американців, якщо оберуть її презом. Видно у світі щось зрушилось в оцінці нормального, може кацапня дійсно якусь таємну психозброю застосовує...
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Невзоров недавно прекрасно высказался:

"...
Дело в том, что она вдруг взяла и признала Крым. Но ничего удивительного в этом нет. Я думаю, что поскольку французские банки отказали ей в финансировании предвыборной кампании, она сейчас будет готова на всё что угодно. Она может подмести Красную площадь, она готова будет выколотить все ковровые дорожки в Кремле и даже, возможно, если ей поставят такое условие, она может совершить акт оральной любви с Царь-пушкой.
При этом не сомневаюсь, что денег ей, конечно, не дадут, но пообещают. Я представляю себе эту дивную сцену. Вот потом в предвыборном штабе в самый раскаленный момент приходит телеграмма от Дмитрия Анатольевича Медведева с известным традиционным текстом «Денег нет, но вы держитесь», портрет Дмитрия Анатольевича и горшок с анютиными глазками.
Притом, что Ле Пен как-то стремительно совершила карьеру: из нормальной политической проститутки она превратилась просто в какую-то политическую трассовую девку, «плечевую». Это падение, и это, вероятно, будет оценено французскими избирателями, если ее вообще кто-то допустит до выборов....рейтинги у нее растут микроскопично. Денег у нее пока нету, никто ей их не даст. А там вот так просто, на фу-фу. Хотя она делает вид, что ей нужно всего 6 миллионов евро. Ради этого готова мыть Красную площадь сутками и стирать портянки всем кремлевскому гарнизону. Но, тем не менее, вряд ли этот номер, вообще, пройдет."
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Деюре Крым - это Украина. Так что если не собиралась, то и не надо начинать.
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Нужно ей ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД В УКРАИНУ,
Это будет ей минус на выборах,будут ее упрекать,что
Она идиотка ,оппоненты быстро раскрутят тему.
Так что и Уераина в какой- то мере может влиять на выборы
Всяких дебилов за границей.
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Пока Ле Пен никто и звать ее никак ,это одно дело.Но если французы ее полюбят, поверят и изберут президентом,это ж совсем другое дело. Подружаться семьями с Трампом ,отменят санкции с раши и торговать начнут .И останется Украина и ее народ у разбитого корыта, как та бабка из хорошей сказки.
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а щас от франции той бабке у корыта какой гешефт?
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Из-за всех этих терактов белые французы могут её и выбрать.
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Представляю как она страдает от невозможности попасть в Украину.
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она не будет президентом Франции,не в первый раз эта лезет и в этот раз не исключение
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Конечно, "не собиралась", - оно тебе надо... Просто "отрабатывала бабки", которые "клиент" заплатил. Ну то и кто ты после этого, Мариша? Да, да... Только перед этим словом еще надо добавить "политическая"! Хотя... Все "тонкости" твоей биографии для большинства людей "покрыты мраком", а посему восможно, что перед "оседланием" политического Олимпа ты "оседлывала" других "жеребцов"... Кто знает...
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Эта мужеподобная тётка с чоловичым призвыщем - не представит Украине никаких проблем, потому что: 1) глупа, как всякая тётка, 2) ввязалась не в своё дело, используя былой авторитет и деньги своего папашки, а также тот фактор, что нынешние "мужчины" практически все "с протухшими яйцами", поэтому окружающим их тёткам ничего не остаётся как "дуреть", потеряв ориентиры в пространстве и времени; и 3) еще в прошлом году эта францеза могла представить интерес для мировой бесприданницы - Московии, однако с появлением женоподобного Фийона на горизанте московитских денежных опоссумов, - францеза уже отправлена в утиль-сырьё...
Украинцы, НЭ шершэ ля фам, а шэршэ ля дам
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Есть еще Марион Ле Пен. Вот она точно станет президентом в ближайшем будущем.


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Треба оголосити лягушатникам гібридну війну.
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В Булонском лесу таких шмар по 3шт. на 10метров. И стоят недорого
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Вот так тебе курица. Ни Сорочинский ярмарок, ни Свято маланки, ни смачну филижанку кавы зи свижою шпальтою у мисти Лева. Сиди в своей францяше засраше
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Не собиралась", - Ле Пен о запрете въезда в Украину
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