 "Не собиралась", - Ле Пен о запрете въезда в Украину

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен и не собиралась посещать Украину. Такое заявление сделала пресс-служба Ле Пен в ответ на возможный запрет ее вьезда в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Марин Ле Пен не собиралась туда (в Украину - ред. ). Этот вопрос будет решаться через дипломатические каналы, когда она станет президентом Французской Республики, - говорится в сообщении пресс-секретаря в ответ на запрос журналистов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ле Пен отрабатывает одолженные у Путина деньги, - Чубаров о заявлении кандидата в президенты Франции про Крым

3 января кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной".

3 января руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук сообщил, что СБУ может запретить въезд в Украину кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен.