 Снегопад в Украине: на Закарпатье затруднено движение по автодорогам, для грузовиков проезд закрыт

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины, 4 января из-за ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области затруднено движение транспорта на автодорогах государственного значения, в частности: М06 Киев - Чоп, Н13 Львов - Самбор - Ужгород, Н09 Мукачево - Рогатин - Львов, Р21 Долина-Хуст.

"По состоянию на 17:00 4 января в перевалах Закарпатской области движение большегрузного транспорта ограничено. Транспорт, который движется в указанных направлениях, направляется к местам временного отстоя транзитного транспорта", - сообщают спасатели.

Спасатели уже отбуксировали 50 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах Закарпатской области. В настоящее время работа по буксировке транспортных средств продолжается.