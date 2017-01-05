 Снегопад в Украине: на Закарпатье затруднено движение по автодорогам, для грузовиков проезд закрыт

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины, 4 января из-за ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области затруднено движение транспорта на автодорогах государственного значения, в частности: М06 Киев - Чоп, Н13 Львов - Самбор - Ужгород, Н09 Мукачево - Рогатин - Львов, Р21 Долина-Хуст.
"По состоянию на 17:00 4 января в перевалах Закарпатской области движение большегрузного транспорта ограничено. Транспорт, который движется в указанных направлениях, направляется к местам временного отстоя транзитного транспорта", - сообщают спасатели.
Спасатели уже отбуксировали 50 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах Закарпатской области. В настоящее время работа по буксировке транспортных средств продолжается.
По информации ОАО ЭК «Закарпатьеоблэнерго» по состоянию на 17:00 электроснабжение во всех населенных пунктах
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Калининградский аэропорт "Храброво" третий день закрыт из-за аварии с А-320 "Аэрофлота".
Вате озвучивают, что он "выкатился с полосы". А так долго не могут его убрать из-за того, что в Калининграде нет подходящей техники. Но ничо! Вот щас привлекут Балтийский флот и жизнь наладится. Вы главное держитесь.
Правда вот на этой фотке хорошо видно, что причина аварии на самом деле в том, что кто-то сп@здил бетонные плиты, а самолет вляпался в образовавшуюся яму и подломил переднюю стойку шасси. )))
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