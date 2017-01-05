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Все про:киберпреступление (181) Маккейн (193) Россия (64519) США (11563) хакер (505) кибербезопасность (60)

 Атака на фундаментальную структуру нации - это акт войны, - Маккейн о кибератаках России

Россия пытается подорвать фундамент демократии, заявил сенатор

Кибератаки со стороны России на политические организации США с целью повлиять на президентские выборы были "актом войны". Об этом заявил сенатор Джон Маккейн, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Предполагаемые кибератаки со стороны России на политические организации США, которые, как утверждается, повлияли на президентские выборы, были "актом войны". Такое заявление сделал в среду, 4 января, сенатор Джон Маккейн, в 2008 году претендовавший на пост президента США от Республиканской партии. "Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", - добавил он. Маккейн уточнил, что он не имеет в виду нечто вроде "ядерной атаки". "Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации... это является актом войны", - сказал американский политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В вопросе кибератак Трампу придется определиться, кому он верит - разведке или России, - администрация Обамы

При этом избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг сомнению работу американских спецслужб в отношении возможных кибератак. Трамп на своей странице в Twitter назвал "очень странным" то, что брифинг, во время которого должны были сообщить подробности хакерских атак, был отложен до пятницы. Политик предположил, что спецслужбам требуется больше времени для сбора доказательств.

Трамп также сослался на недавнее интервью Джулиана Ассанжа, в котором основатель Wikileaks утверждает, что взломать электронную почту представителей Демократической партии мог даже "14-летний подросток". Избранный президент США напомнил, что, по словам Ассанжа, специалисты Wikileaks не получали информации о взломах от российской стороны.

Помимо этого Дональд Трамп объявил, что 11 января, в среду, проведет в Нью-Йорке большую пресс-конференцию. Его вступление в должность состоится 20 января.
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Ответная реакция будет полное противостояние конгресса США Трампу в вопросах внешней политике. Не исключено, что в случае доказаности вмешательства в выборную систему США в пользу Трампа из вне, результаты выборов ставятся под большое сомнение и импичмент Трампу обеспечен. Он даже может и не стать вовсе президентом.
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Тот самый Троянский конь, благодаря которому удалось проникнуть в Трою.
XII век до н.э., Троя.


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саманный кирпич был, будет саманный конь)
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В говне живут, говно едят, говно пьют и хотят весь мир затянуть в свое говно.
Русский мир, мля....
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Курсы элитных барменов. Казино "Roal", Лас-Вегас, штат Невада, США


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Трамп не просто усомнился в кибератаках, имея отчеты об них продолжает отвергать их. Цель - переформировать ЦРУ и поставить своих людей. Но это приведет к большому количеству врагов.
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После инагурации Трампа что-то серьезное предвидется, Трамп страшный и не предсказуемый человек.
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киньте ... США це не УКРАЇНА де донецьких БАНДЮКІВ змінюють віницькі БАГИГИ .... ЦЕ ДЕРЖАВА ... І коли у владу потрапляє НЕАДЕКВАТ він швидко прибираєтся , або приручаєтся .
ІМПІЧМЕНТ у США діло ДІЄВЕ .... Коронації князьків КОТРІ ІМЄЮТ націю НЕМОЖЛИВЕ У США.
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Трамп это барыга которого ничего не интересует кроме личного бизнеса и бизнеса его партнеров.
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это вы сейчас про кадры из компьютерной игры? или вам, в отличии от трампа, все таки предоставили доказательства?
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Обычно Али Хасан с потолка не пишет, если написал, значит эту информацию где-то вычитал.
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Есть отчеты 17 различных организаций, которые дали по приказу Обамы. Кроме того по ЦРУ Трамп уже сделал заявление. Вижу нулевой аккаунт, поэтому с таким далее не общаюсь.
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Так в чем дело?Пускай америкоские хакеры проведут атаку на эллектронную банковскую систему кацапии или слабо?
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та киньте БАРАК просрав світовий вплив США впустивши туди путьку ... Тер пробує на прощання помахать паперовим мечем ... Фундамент під слідуючі вибори . На цьому і розігріваєтся ВИЗГ КОРУПЦІЙНИХ ШОКОЛАДНИХ БАРИГ ... не більше і не менше ....
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На холмах Лос-Анджелеса неизвестные вандалы в новогоднюю ночь испортили легендарный памятный знак «Hollywood»


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Маккейн-здравомыслящий человек,он давно понял,что представлял из себя совок,и что представляет россия путинская.По идеологии,пропаганде ничего не изменилось.Те же мрази из совка правят в рашке.Рад что в Украине это вовремя поняли.И снесли к чертовой матери символику коммуняцкую.Коммуняки горите в аду.Слава Украине!Слава Нации!
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Ребята не обижайтесь,но Маккейн, такой себе американский Жириновский. И кто мне сможет ответить(правда интересно) что они, США, делали во Вьетнаме,бомбу искали или была угроза демократии?
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Ответь мне, что делает лапотная орда в Крыму,Донбассе,Осетии,Абхазии,Молдове,Таджикистане и,наконец,в Сирии? Несёт мир и демократию?Русский мир насаждает?За последние три года ордынцы стали лучше зарабатывать и жить?...Ну-ну?
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Сравнил хер с пальцем.
жириновский готов дерьмо есть из под Ху"ла льш бы тот его приблизил к себе, а Маккейн готов Трамна накормить дерьмом льш бы защитить демократию в США.
И во Вьетнаме в свое время Маккейн показал себя настоящим солдатом достойным великой державы даже несмотря на плен.
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Ну, то что Трамп в этом вопросе делает недоуменное лицо как-то и обяснимо: если он признает кибератаки, то признает, что он может и не вполне легитимный..
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Параша несет разруху и нищету,я спрашивал,что США делали во Вьетнаме? Не утруждайтесь,я не кацап)) Я люблю свою Украину и мне кажется,что Маккейн,как и херло ти виновен в войне на нашей земле! Мое право так думать!
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То же самое, что и в Южной Корее в 50-х г.г. или в Западной Германии.
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Защищали демократию. Если не знаешь это власть народа. Еще вопросы?
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Серьезное заявление. .. Главное, чтобы американцы не забывали, что у них есть непосредственная граница с расеей ну так, на случай войны ...
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Baks - знакомый ник . А Вы на подробностях раньше писали?
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"Фіня" якась - суцільне бла-бла-бла..................... Є вагомі докази кібератак і втручання у вибори - оприлюдніть ці докази і "рубаніть" кацапм доступ до світового інтернету. А то - вислали вони 35 дипломатів. Лише дали можливість Путіну продемонструвати свою "людяність" та "розсудливість"................
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Перед Трампом виникли проблеми з самого початку. Від їх справедливого вирішення залежатиме його доля.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАтака на фундаментальную структуру нации - это акт войны, - Маккейн о кибератаках России
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