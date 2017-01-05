 Атака на фундаментальную структуру нации - это акт войны, - Маккейн о кибератаках России

Кибератаки со стороны России на политические организации США с целью повлиять на президентские выборы были "актом войны". Об этом заявил сенатор Джон Маккейн, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Предполагаемые кибератаки со стороны России на политические организации США, которые, как утверждается, повлияли на президентские выборы, были "актом войны". Такое заявление сделал в среду, 4 января, сенатор Джон Маккейн, в 2008 году претендовавший на пост президента США от Республиканской партии. "Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", - добавил он. Маккейн уточнил, что он не имеет в виду нечто вроде "ядерной атаки". "Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации... это является актом войны", - сказал американский политик.
При этом избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг сомнению работу американских спецслужб в отношении возможных кибератак. Трамп на своей странице в Twitter назвал "очень странным" то, что брифинг, во время которого должны были сообщить подробности хакерских атак, был отложен до пятницы. Политик предположил, что спецслужбам требуется больше времени для сбора доказательств.
Трамп также сослался на недавнее интервью Джулиана Ассанжа, в котором основатель Wikileaks утверждает, что взломать электронную почту представителей Демократической партии мог даже "14-летний подросток". Избранный президент США напомнил, что, по словам Ассанжа, специалисты Wikileaks не получали информации о взломах от российской стороны.
Помимо этого Дональд Трамп объявил, что 11 января, в среду, проведет в Нью-Йорке большую пресс-конференцию. Его вступление в должность состоится 20 января.
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XII век до н.э., Троя.
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Русский мир, мля....
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ІМПІЧМЕНТ у США діло ДІЄВЕ .... Коронації князьків КОТРІ ІМЄЮТ націю НЕМОЖЛИВЕ У США.
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жириновский готов дерьмо есть из под Ху"ла льш бы тот его приблизил к себе, а Маккейн готов Трамна накормить дерьмом льш бы защитить демократию в США.
И во Вьетнаме в свое время Маккейн показал себя настоящим солдатом достойным великой державы даже несмотря на плен.
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http://www.unn.com.ua/uk/news/1633125-d-tramp-maye-namir-skorotiti-tsru-zmi
http://www.wsj.com/articles/lawmakers-officials-frown-on-donald-trumps-dismissal-of-u-s-intelligence-1483554450
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