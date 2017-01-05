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Все про:задержание (4748) Россия (64517) теракт (1931) терроризм (19616) Турция (1738)

 Среди задержанных по подозрению в теракте в Стамбуле есть россияне

Среди задержанных в Турции множество детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

В числе задержанных в Турции 40 человек, которых подозревают в организации стрельбы в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января, оказалось несколько граждан России - выходцев из Дагестана, сообщает Doğan News Agency.

Подозреваемые в связи с террористической организацией "Исламское государство" были задержаны 4 января в турецком городе Измир. По данным издания, в том числе были задержаны 20 детей, 9 мальчиков и 11 девочек, выходцев из Восточного Туркестана, Дагестана и Киргизии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийца российского посла в Турции с октября собирал о нем информацию, - Anadolu
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Вся надія на молоде покоління-певне серед учителвів Маруполя,та і не тільки,вати +100500.
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Ну и не сенсация.путин-гангстер и его банда по всему миру орудуют и гадят.Слава Украине!
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отпускники, заблудились, и ваще ихтамнет. )
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Турки странноватые посоны. То спецназ сидел и ждал в автобусе пока их не подорвут. И никто не вышел узнать зачем к ним вплотную припарковали старое ведро. В ночном клубе ублюдок расстреливает молодых и здоровых янычар, как баранов и никто уёбку башку бутылкой не развалил. Колбасники молодцы, после того как челенжер подавил людей, как жаб, обнесли ярмарку бетонным ограждением. Оперативно, всего лишь пару десятков человек погибло. Спецслужбы работают, сотрудники начеку лежат.
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