 Среди задержанных по подозрению в теракте в Стамбуле есть россияне

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
В числе задержанных в Турции 40 человек, которых подозревают в организации стрельбы в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января, оказалось несколько граждан России - выходцев из Дагестана, сообщает Doğan News Agency.
Подозреваемые в связи с террористической организацией "Исламское государство" были задержаны 4 января в турецком городе Измир. По данным издания, в том числе были задержаны 20 детей, 9 мальчиков и 11 девочек, выходцев из Восточного Туркестана, Дагестана и Киргизии.
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