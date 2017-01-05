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Все про:обстрел (5038) ранение (1273) Донбасс (11718) Антитеррористическая операция (15477)

 Боевики 52 раза за сутки обстреляли наши позиции: из 152-мм орудий били по Троицкому

Один воин получил ранение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, боевики 52 раза за сутки обстреляли наги позиции.

Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях.

На Мариупольском - из минометов различных калибров они неоднократно обстреливали Водяное, Лебединское и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино неоднократно огонь вела БМП оккупантов.

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На Луганском направлении по Новозванивке и Богуславской стреляли из 120 миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов.

На Донецком направлении со 152 миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого. Из 120 и 82 миллиметровых минометов противник вел огонь по Троицкому, а также по Зайцево и Луганскому. Из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.

Один нашего военнослужащий ранен.

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Интересно, кто нибудь проверяет такую информацию про обстрелы ? Или опять цензор гонит?
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Расчищают площадку для выборов в ордло, согласно перемирию.
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Австриец Курц так Климкину и сказал , мы расширим....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики 52 раза за сутки обстреляли наши позиции: из 152-мм орудий били по Троицкому
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