 Боевики 52 раза за сутки обстреляли наши позиции: из 152-мм орудий били по Троицкому

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, боевики 52 раза за сутки обстреляли наги позиции.
Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях.
На Мариупольском - из минометов различных калибров они неоднократно обстреливали Водяное, Лебединское и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино неоднократно огонь вела БМП оккупантов.
На Луганском направлении по Новозванивке и Богуславской стреляли из 120 миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов.
На Донецком направлении со 152 миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого. Из 120 и 82 миллиметровых минометов противник вел огонь по Троицкому, а также по Зайцево и Луганскому. Из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.
Один нашего военнослужащий ранен.
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