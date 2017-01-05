 В вопросе кибератак Трампу придется определиться, кому он верит - разведке или России, - администрация Обамы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"С одной стороны - русские и Ассандж (основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж). С другой - 17 агентств разведки, привлеченные эксперты в киберсфере, демократы и республиканцы, а также лишь один советник господина Трампа, который выразил озабоченность вредоносной деятельностью России в киберпространстве в контексте выборов", - сказал он в среду на брифинге в Вашингтоне.
По его словам, "избранному президенту придется определиться, кому он верит". "Решение будет иметь последствия для того пути, которым он будет управлять страной", сказал Эрнест.
Он напомнил, что президент США Барак Обама поручил разведывательному сообществу подготовить совместный доклад о предположительном вмешательстве России с помощью хакерских атак в выборы 2016, 2012 и 2008 года, а также поделиться этой информацией с членами конгресса и командой избранного президента, "чтобы они поняли, насколько это серьезно".
Ранее Трамп в очередной раз назвал неосторожность причиной взлома серверов Национального комитета Демократической партии США. Избранный президент также обратил внимание на то, что основатель WikiLeaks Ассанж опроверг информацию о том, что якобы получал информацию от России.
Представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что, возможно, не стоило вводить санкции против РФ именно в том объеме, в каком их ввела администрация президента Барака Обамы. Он анонсировал консультации Трампа с представителями американской разведке сразу же после его возвращения из Нью-Йорка.
Напомним, Обама подписал указ о новых санкциях против РФ. Они коснутся шести организаций, в том числе и ФСБ. Кроме того, США выслали из страны 35 российских дипломатов.
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Вангую шо трамп полетит в импичмент раньше Никсона . там народ прагматичен и самодуров не терпит.
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Трамп уже у пуйла научился - ИХТАМНЕТ
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Більше інфо по ссилці!!
Кожен українець може стати програмістом. Стартував легендарний онлайн-курс CS50
Громадський проект масових відкритих онлайн-курсів Prometheus оголосив про набір на безкоштовний онлайн-курс Основи програмування CS50. Курс перекладений на українську мову і є легендарним курсом Гарвардського університету.
Курс CS50 Гарвардського університету вважається найкращим курсом з основ програмування в світі. Про його легендарний статус свідчить те, що в 2015 році Єльський університет відмовився від власного вступного курсу програмування для першокурсників на користь використання CS50. Станом на 2015 рік офлайн версія CS50 також є найпопулярнішим курсом за вибором в Гарвардському університеті.
Курс розрахований як на повних новачків, так і на тих слухачів, хто вже має невеликий стартовий досвід в програмуванні.
Цільова аудиторія курсу: бажаючі навчитися програмувати та отримати нову затребувану професію, демобілізовані бійці сил АТО, тимчасові переселенці та просто всі, хто хоче оволодіти програмуванням!
Одночасно з онлайн-курсом будуть відкриті безкоштовні групи офлайн-підготовки в провідних університетах десяти міст України: Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Маріуполі, Миколаєві, Кривому Розі та Вінниці. Протягом року Prometheus планує залучити до вивчення програмування 50 000 слухачів з усіх куточків України.
Керівник проекту Prometheus Іван Примаченко назвав початок реєстрації одним з найважливіших анонсів за всю історію платформи, над якою команда працювала з травня!
Курс є повністю безкоштовним. Викладач може рекомендувати навчальну літературу, щоб Ви могли глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних у межах курсу матеріалів буде достатньо для успішного його закінчення. Все що Вам знадобиться,- доступ до мережі інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.
Після завершення навчання видається сертифікат. Успішно виконайте усі завдання курсу й отримайте сертифікат Prometheus про його закінчення! Для того, щоб отримати сертифікат Гарвардскього університету вам доведеться пройти курс-оригінал на платформі eDX.
Відеолекції, завдання та форум будуть доступні в будь-який час, в тому числі після завершення курсу.
Прохання поширити новину про курс на ваших сторінках у соціальних мережах, щоб якомога більше людей змогли скористатися можливістю безкоштовного навчання на найкращому в світі курсі з основ програмування від Гарвардського університету!
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