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Все про:разведка (1437) Россия (64516) санкции (5762) США (11562) хакер (504) Трамп (392) кибербезопасность (59)

 В вопросе кибератак Трампу придется определиться, кому он верит - разведке или России, - администрация Обамы

Решение, которое примет избранный президент США Дональд Трамп по поводу предполагаемой злонамеренной деятельности России в киберсфере во время избирательной кампании, может иметь политические последствия для Трампа, считает пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"С одной стороны - русские и Ассандж (основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж). С другой - 17 агентств разведки, привлеченные эксперты в киберсфере, демократы и республиканцы, а также лишь один советник господина Трампа, который выразил озабоченность вредоносной деятельностью России в киберпространстве в контексте выборов", - сказал он в среду на брифинге в Вашингтоне.

По его словам, "избранному президенту придется определиться, кому он верит". "Решение будет иметь последствия для того пути, которым он будет управлять страной", сказал Эрнест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦРУ готовит доклад о влиянии "российских хакеров" на выборы в США

Он напомнил, что президент США Барак Обама поручил разведывательному сообществу подготовить совместный доклад о предположительном вмешательстве России с помощью хакерских атак в выборы 2016, 2012 и 2008 года, а также поделиться этой информацией с членами конгресса и командой избранного президента, "чтобы они поняли, насколько это серьезно".

Ранее Трамп в очередной раз назвал неосторожность причиной взлома серверов Национального комитета Демократической партии США. Избранный президент также обратил внимание на то, что основатель WikiLeaks Ассанж опроверг информацию о том, что якобы получал информацию от России.

Также читайте: Трамп собирается отменить ряд решений Обамы в первый же день на посту

Представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что, возможно, не стоило вводить санкции против РФ именно в том объеме, в каком их ввела администрация президента Барака Обамы. Он анонсировал консультации Трампа с представителями американской разведке сразу же после его возвращения из Нью-Йорка.

Напомним, Обама подписал указ о новых санкциях против РФ. Они коснутся шести организаций, в том числе и ФСБ. Кроме того, США выслали из страны 35 российских дипломатов.
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Что то у меня чуйка, что Трампу кердык скоро... Не даром давно ходят пророчества - что последний презик США будет черным, а всего их будет 44. Трамп 45 - грохнут его по ходу, или импичмент... Вот тогда все и закрутится по взрослому...
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SoToNaUnTheDarK 0609f262 - неа, реально читал предсказания, когда еще Обамы и на горизонте не было..Сам удивился, что цвет кожи совпал..
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не помню...кажется расшифровку Настордамуса - там много версий ... Мне вот эта попалась..
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Тоже читал. И тоже давно. И по моему это было предсказание Ванги.
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большинство предсказаний от имени ванги делала лубянка. сочувствую.
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США это земля закона , на чей земле стоишь и того закон .
Вангую шо трамп полетит в импичмент раньше Никсона . там народ прагматичен и самодуров не терпит.
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С другой - 17 агентств разведки, привлеченные эксперты в киберсфере, демократы и республиканцы, а также лишь один советник господина Трампа, который выразил озабоченность вредоносной деятельностью России в киберпространстве в контексте выборов",Источник: http://censor.net.ua/n422205

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Трамп уже у пуйла научился - ИХТАМНЕТ
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стыцы не дадут сесть на голову себе...даже в кино
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Занервничали джеймсбонды Договоритесь. Определится он. Поедете всем скопом в Ирак химическое оружие искать.
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И результат выбора Трампа известен. Представим что администрация Трампа говорит: Да, мы верим что были кибератаки со стороны российских хакеров, и верим что было вмешательство на результат выборов президента США.
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http://uainfo.org/blognews/1448978629-kozhen-ukrayinets-mozhe-stati-programistom-startuvav-onlayn-kurs.html
Більше інфо по ссилці!!

Кожен українець може стати програмістом. Стартував легендарний онлайн-курс CS50

Громадський проект масових відкритих онлайн-курсів Prometheus оголосив про набір на безкоштовний онлайн-курс Основи програмування CS50. Курс перекладений на українську мову і є легендарним курсом Гарвардського університету.

Курс CS50 Гарвардського університету вважається найкращим курсом з основ програмування в світі. Про його легендарний статус свідчить те, що в 2015 році Єльський університет відмовився від власного вступного курсу програмування для першокурсників на користь використання CS50. Станом на 2015 рік офлайн версія CS50 також є найпопулярнішим курсом за вибором в Гарвардському університеті.

Курс розрахований як на повних новачків, так і на тих слухачів, хто вже має невеликий стартовий досвід в програмуванні.

Цільова аудиторія курсу: бажаючі навчитися програмувати та отримати нову затребувану професію, демобілізовані бійці сил АТО, тимчасові переселенці та просто всі, хто хоче оволодіти програмуванням!

Одночасно з онлайн-курсом будуть відкриті безкоштовні групи офлайн-підготовки в провідних університетах десяти міст України: Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Маріуполі, Миколаєві, Кривому Розі та Вінниці. Протягом року Prometheus планує залучити до вивчення програмування 50 000 слухачів з усіх куточків України.

Керівник проекту Prometheus Іван Примаченко назвав початок реєстрації одним з найважливіших анонсів за всю історію платформи, над якою команда працювала з травня!

Курс є повністю безкоштовним. Викладач може рекомендувати навчальну літературу, щоб Ви могли глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних у межах курсу матеріалів буде достатньо для успішного його закінчення. Все що Вам знадобиться,- доступ до мережі інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Після завершення навчання видається сертифікат. Успішно виконайте усі завдання курсу й отримайте сертифікат Prometheus про його закінчення! Для того, щоб отримати сертифікат Гарвардскього університету вам доведеться пройти курс-оригінал на платформі eDX.

Відеолекції, завдання та форум будуть доступні в будь-який час, в тому числі після завершення курсу.

Прохання поширити новину про курс на ваших сторінках у соціальних мережах, щоб якомога більше людей змогли скористатися можливістю безкоштовного навчання на найкращому в світі курсі з основ програмування від Гарвардського університету!
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Ну вот почему великодержавные не выслали в ответ тоже 35 дипломатов? Куда подевалось величие? Ща бы уже однозначно договариваться было бы не с кем.
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Если тремпель поверит асанжу,даже не так,скажет шо верит,то это будет прокол века и палево тысячилетия
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Трамп не будет в этом вопросе вообще определяться до вступления в должность. Признав что были хакерские атаки из России которые ему обеспечили победу он признает нелегитимность выборов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ вопросе кибератак Трампу придется определиться, кому он верит - разведке или России, - администрация Обамы
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