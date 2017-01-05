 Конфликт в Украине является приоритетом для Австрии во время председательства в ОБСЕ, - глава МИД Курц

Об этом заявил председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Курц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"После двух дней на Востоке Украины вернулся в Вену. Конфликт внутри и вокруг Украины является приоритетом для Австрии во время председательства в ОБСЕ ", - написал он в Facebook. Ранее Курц сообщил, что Австрия выделяет еще 2 млн евро гуманитарной помощи для жителей востока Украины.
Напомним, что 3 января главы МИД Украины и Австрии побывали на востоке Украины и увидели последствия обстрелов в Виноградном.
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Наші уроди ( влада) винна не менше за європейців, що до сих пір війну називають конфліктом та щей внутрішнім, бо у деяких уродів торгівля і гешефт понад усе...
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Зачем выдумываете...? Украинская власть называет этот "конфликт" агрессией со стороны рассеи. И официально признала рассею страной - агрессором. В том числе в заявлениях, публикациях, интервью и т.д политики и украинская власть называет эту войну - войной.
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Единственная проблема, "верхи не хотят, а низы не могут, но пока. не знают как..."
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Какой то Курц что то ляпнул, с перепоя или за деньги. Или вы не знали что такое ОБСЕ? Или для вас это в первый раз?
Украинцы! АУ! Сейчас уже 2017 год идет, у нас в стране все еще война, бля, если вы еще этого не поняли.
И вы до сих пор обращаете внимание на высказывания кого то из оттуда?
Еще начните принимать очередные "озабоченности и встревоженности" и обсуждать это, возмущаясь бездеятельностью всего мира! )))))))))
Может хватит строить из себя дебилов?
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Я сподіваюсь, що це такий жорсткий тролінг від вас/тебе...
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