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 Конфликт в Украине является приоритетом для Австрии во время председательства в ОБСЕ, - глава МИД Курц

Конфликт внутри и вокруг Украины - приоритет для Австрии во время председательства его представителя в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом заявил председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Курц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"После двух дней на Востоке Украины вернулся в Вену. Конфликт внутри и вокруг Украины является приоритетом для Австрии во время председательства в ОБСЕ ", - написал он в Facebook. Ранее Курц сообщил, что Австрия выделяет еще 2 млн евро гуманитарной помощи для жителей востока Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса, - Курц

Напомним, что 3 января главы МИД Украины и Австрии побывали на востоке Украины и увидели последствия обстрелов в Виноградном.



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Україну розводять як лоха. Спочатку на переговорах були два путінських кидали Франція та Німеччина, а тепер на сцену вийшов ще один кидала - Австрія. Всі разом будуть вмовляти український нарід здатись путіну! А от йух вам!
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Мне "нравится" "конфликт В Украине", а не России с Украиной, а точнее, российско-украинская война. Уже по тому, как он формулирует, можно себе представить, как он будет "председательствовать". Слепые ОБСЕшники станут еще и глухими.
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Ща тебе раскажут,шо все отлично и по плану




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Мне? )))) Смешной ты!))) Мне рассказывать не надо, ибо у меня есть глаза, а главное- мозги. Кстати, этого Покемона вообще не читаю.)))))
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Який найух конфлікт? Війна, нестардатна, артилерійська з дрг і особливою жорстокістю мля, а не конфлікт... Поки що не застосовуються ракети, авіація, хімічна і бактеріологічна зброя -- але це війна, а не конфлікт...
Наші уроди ( влада) винна не менше за європейців, що до сих пір війну називають конфліктом та щей внутрішнім, бо у деяких уродів торгівля і гешефт понад усе...
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Ліщук Андрій - какой вы нервный однако..., у нас даже не конфликт.., а просто АТО.. Или ты своему Президенту не веришь ??? А вот Австрия верит.. У нас и торговля и транспорт с Россией работает... Ты наверное приезжий?
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Ліщук Андрій. "( влада) винна не менше за європейців, що до сих пір війну називають конфліктом та щей внутрішнім,
Зачем выдумываете...? Украинская власть называет этот "конфликт" агрессией со стороны рассеи. И официально признала рассею страной - агрессором. В том числе в заявлениях, публикациях, интервью и т.д политики и украинская власть называет эту войну - войной.
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Почему мы постоянно на кого то надеемся, перекладываем ответственность на кого либо? Мы похожи на бомжа на улице. Постоянно что то у кого то просим и обвиняем его, если нам не дадут то чего мы хотим. На меморандум можно забить, прокатили нас не слабо, с безвизом похоже тоже. Сами должны порядок навести дома, а вот памятник граблям просто необходимо на Майдане поставить. После того как мы избрали второй раз Леню космоса, я не дивляюсь почему у нас пеци-вити в Президентах и сброд уродов вместо нормального Парламента. У меня все.
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100500% моего согласия. Классно сказал!
Единственная проблема, "верхи не хотят, а низы не могут, но пока. не знают как..."
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Я уже писал где то. Пока не повыздыхают все комсомольцы-коммунисты, у нас ничего не выйдет путнего. Недавно был в Дримтауне и смотрел на молодняк лет 16-18 на роликах и коньках. Не курят, не бухают, активные, лица приветливые и веселые. Вот в них я вижу будущее страны, а мы совки так и будем доживать как в совке и вечно чего то просить и ждать что кто то вместо нас все сделает.
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А при чем тут мнение ОБСЕ? Чего вы все возбудились?

Какой то Курц что то ляпнул, с перепоя или за деньги. Или вы не знали что такое ОБСЕ? Или для вас это в первый раз?
Украинцы! АУ! Сейчас уже 2017 год идет, у нас в стране все еще война, бля, если вы еще этого не поняли.

И вы до сих пор обращаете внимание на высказывания кого то из оттуда?

Еще начните принимать очередные "озабоченности и встревоженности" и обсуждать это, возмущаясь бездеятельностью всего мира! )))))))))
Может хватит строить из себя дебилов?
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Ну как чего возбудились,послушай климкина,пэтра,там все сводится на обсе ,только они могут разобратся , помочь,проконтролировать,хотя мы то понимаем,шо это гебешная бесполезная,даже слишком вредная для нас организация
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Это мы так "гибридно" воюем. Давно пора привыкнуть делить эти заявы на 100. Кстати, в последнее время у ниших можновладцив хватает ума хоть как-то действовать в интересах Украины и даже проявлять твердость в вопросах войны и типа "мира".
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Лео Кот,
Я сподіваюсь, що це такий жорсткий тролінг від вас/тебе...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонфликт в Украине является приоритетом для Австрии во время председательства в ОБСЕ, - глава МИД Курц
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