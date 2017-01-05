 Министерство юстиции получило полномочия органа следствия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Согласно закону, Государственная уголовно-исполнительная служба, входящая в состав Минюста, наравне с органами внутренних дел, органами безопасности, органами, контролирующими соблюдение налогового законодательства и государственным бюро расследований, становится органом досудебного расследования и набирает штат следователей. Также Государственная уголовно-исполнительная служба получает право ведения оперативно- розыскной деятельности.
Указано, что следственные органы Минюста осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных на территории или в помещениях учреждений пенитенциарной системы.
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