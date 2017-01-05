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Все про:закон (2202) Минюст (1003) следствие (157) пенитенциарная служба (118) Высший совет правосудия (4)

 Министерство юстиции получило полномочия органа следствия

Согласно закону "О Высшем совете правосудия", который вступил в силу 5 января, Министерство юстиции Украины приобрело полномочия органа следствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Согласно закону, Государственная уголовно-исполнительная служба, входящая в состав Минюста, наравне с органами внутренних дел, органами безопасности, органами, контролирующими соблюдение налогового законодательства и государственным бюро расследований, становится органом досудебного расследования и набирает штат следователей. Также Государственная уголовно-исполнительная служба получает право ведения оперативно- розыскной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Условия инвестконкурса по продаже Лукьяновского и Львовского СИЗО обнародуют в конце января 2017 года, - Минюст

Указано, что следственные органы Минюста осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных на территории или в помещениях учреждений пенитенциарной системы.
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Совет форумчанПравила форума
 
Навіщо плодити слідчі органи, якщо влада не може контролювати навіть поліцію та СБУ? Що це за ідіотське наділення повноваженнями корумпованих судових виконавців? Що вони будуть розслідувати, їх всіх треба арештувати та закрити на довічне.
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Рейдерство к примеру ! Этим занимается Миньюст !
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Цим рішенням мафія створює повністю підконтрольну собі спецслужбу Мінюсту, яка буде працювати на інтереси мафії! Це рішення має бути зупинене!
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Миньюст працює на державу , а не на мафію ! Рейдерство - ось де мафія !
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Это значит те , кто юридически прикрывают рейдеров , готовя им документальную основу , теперь будут расследовать рейдерство . Вы , что сегодняшний .
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Це як завжди . Відібрали слідство у прокуратури , і в цей же час роздали всім на світі .
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Проблема в том, что Запад постоянно пытается навязать нам свои ценности...

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А ты хочешь , чтобы контролировал кремль , как в былые времена ? Фигушки вам , кацапьё дремучее!
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Правильный закон. Если за порядок в пенитенциарной системе отвечает Минюст.
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Такое впечатление , что здесь собрались одни профффессионалы и знатоки права ! Тоска ....
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Кажется до этого система входила в министерство внутренних дел. То есть была ментовской.
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Получается что каждый так или иначе столкнулся с дерьмом под названием "правосудие уркаины ".
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Так в школе осталось обществоведение? Давно не ходил.
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Получается, что ты ничего в этом не смыслишь и начинаешь провоцировать меня на диалог ! Нет у меня желания что - либо объяснять тебе , так как - бесполезно !

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Если бы только права Они спецы во ВСЁМ. И жнец, и чтец, и на дуде игрец.
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Министерство юстиции отвечает за наличие прав человека.
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