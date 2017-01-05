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Все про:Яценюк (7611) перезахоронение (27) Народный фронт (1049) Олесь_Александр (12)

 Прах Александра Олеся необходимо вернуть в Украину, - Яценюк

Прах Александра Олеся необходимо вернуть в Украину. Государство должно проявить уважение к себе и нашему национальному присутствию в мире

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил глава "Народного фронта" Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.

"То, что произошло с прахом Александра Олеся и его жены в Праге, - шокирующая новость для всего нашего народа. Речь не о локальной или частной драме. Речь о наших национальных святынях", - написал он.

Прах Александра Олеся, убежден Яценюк, необходимо вернуть в Украину: "Похоронить Поэта и его жену надо в Киеве. Ему надо отдать высшие государственные почести".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поручил Минкульту организовать церемонию перезахоронения Олеся в Украине, - Цеголко

"Эти похороны должны стать манифестом нашего национального достоинства. Уверен, что в таком мероприятии должно принять участие все руководство государства, народные депутаты, выдающиеся украинские деятели культуры, дипломатический корпус", - написал он.

После этого, подчеркнул лидер "Народного фронта", необходимо вернуться к теме защиты наших святынь за рубежом. "Государство должно проявить уважение к себе и нашему национальному присутствию в мире", - отметил Яценюк.

Также читайте: Останки Александра Олеся перемещены в депозитарий кладбища до решения о новом месте захоронения, - МИД

3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.

В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.

Смотрите: "Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто!", - Рабинович "забыл", что поэт Олесь умер 73 года назад. ВИДЕО

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А кто этот яйценюх, которого цитируют? КТО? Он сделал чего-то полезного для Украины?
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Он сумел втюхать сетку рабицу по цене строительства китайской стены
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Да! И отвал земли со стороны РФ! Два бульдозера ров засыпят! Путь для техники из РФ!
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Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.

Слова 35-го президента (1961 - 1963) США Джона Фицджеральда Кеннеди (1917-1963).
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"...Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто! Зато сейчас давайте "переховаем"... (с) Рабинович
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А Яценюка і Рабіновіча потрібно повернути до Ізраїлю
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от доллара отвлекают? ну надо же тебе! как вы их раскусили, гениально!
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Перепутали 2-х Владимиров - князя Владимира, крестителя Руси, и князя Владимира Мономаха
Ещё спустя 3 века шапку Мономаха из золота и с драгоценными камнями ордынский Узбек-хан принёс в дар Ивану Калите...
Среди историков бытует мнение, что шапка Мономаха - это реликвия московско-ордынского союза, который стал залогом политического взлёта Москвы в начале XIV века.
Но князь Владимир, креститель Руси, тут вообще не пришей кобыле хвост... Не на того шапочку надели!!! Смех сквозь слёзы!
Кричат по всей вертикали власти, что не позволят фальсифицировать историю, а сами?!!
https://ru.wikipedia.org/…/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%…
ДОБАВЛЯЮ увеличенное фото головы памятника - сравните с шапкой Мономаха то, что на голове князя Владимира (это не шлем, что было бы естественнее, а именно ШАПКА МОНОМАХА): http://cdn.tvc.ru/pictures/o/180/199.jpg
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поддерживаю поступившее предложение - а ты против этого...?
или как всегда не ответишь запоребриковый...?
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чтобы долго с тобой не трыньдеть кацап, спрошу одно:
ты Путина любишь, или хотел бы видеть его в гробу...?
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долго обдумывал ответ кацап, ну ясно ты любишь Путина...
почему я не пишу для тебя что он Хуйло - это чтобы ты не морозился...
за здоровье хора александрова надеюсь соточку накатил...?
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Любят нынешние НИЧТОЖЕСТВА пиариться хоть на прахе, хоть на костях! «На патриотизм стали напирать - видимо, проворовались»
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Ну ты же пиаришься здесь на имени Яценюка ,так почему ему нельзя?
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У него нет родни. Если бы была ,то платила бы за могилу.
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Правильно, а прах цадика Рабби Нахмана (Брацлавского) из Умани в Израиль. Каждый должен покоится у себя на исторической Родине...
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вы в уме?? к нему слетаются паломники каждый год! Умань им рада как родным
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сирень 3bd64252 - так я за Хасидов и переживаю - мотаются туда сюда в такую даль... Нельзя же нам только о себе думать...
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ну.. так же им интереснее,
что за радость когда святыни легкодоступны и под носом,
а так они преодолевают дорогу, неудобства бывают, таможни и всё такое и тогда
радость от наконец прибытия к месту у них двойная а то и тройная)..
он завещал его там похоронить не вкурсе? читала что-то но уже забыла, ещё его пару раз прах хотели украсть и перевезти какие -то активисты, не наши,их активисты, там тоже дураков хватает, но их осудили другие паломники, вроде
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сирень 3bd64252 - вот видите...таможня, границы и другие формальности... - молодым может и интересно, но мы должны и о пожилых подумать...Вообщем пора вмешаться МИДу ...и решить как лучше...А Уманцам пора уже перестать паразитировать на костях святого и начать заниматься чем нибудь другим...
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Может сначала о живых нетрудоспособных подумать?
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дай денег. яцек. и не только прах вернем. и не ушибся камикадзе при катапультировании. самолет только из пике не вывел. я вообще сидел гдето там и молча пил текилу. нет же лезут назад. покеровать. ну хоть бы одно вадло удавилось от стыда . шо презы . шо премьеры.
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лучше верните в Украину мир, стабильность и порядок! можно так же зацепить по дороге реальную хунту, которая постреляет нынешних уродов и достанет, не важно откуда бывших!
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в Днепре пока все такие терпящие!но терпение ни разу не резиновое...
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Ваше терпение заканчивается на границе монитора. За монитором пшшшшшшииииик.......пустой звук.
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Ок !!! У Вас есть план ,как вернуть мир и стабильность ? Хочется услышать мнение эксперта. Хоть и цензоровского ,но хоть что-то. Спасибо.
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на статус эксперта я не просился, а вам я смотрю все нравится, что в стране творится? янык сейчас локти грызет и на жопе волосы рвет))) то, что творила его "семья" - просто детские шалости))) а кто не согласен с линией нынешней шоколадной партии - агент кремля, та "розхытуе политычну ситуацию"!))
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Как же ? Вы же бросаетесь здесь заявлениями про мир и стабильность. Значит знаете ,как это исправить.
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Прах Александра Олеся, убежден Яценюк, необходимо вернуть в Украину: "Похоронить Поэта и его жену надо в Киеве. Ему надо отдать высшие государственные почести".
ОТДАТЬ БЫ ПОЧЕСТИ ТЕБЕ, А ТО ШО СТЫРИЛ ПОВЕНУТЬ КАЗНЕ
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Сеня абсолютно прав! пУЙло довольно что быдломасса так повелась на )(YЙло's RT TV.

Только жлобы, Рабиновичи и украинские ГНЫДЫ относятся так позорно к истеным патриотам и героям нашей родины Украины. Любой уважающий себя человек чтит память своих предков, особенно выдающихся (коротым является Олесь). Культура начинается с почтении памяти предков...

А пока вся холоповская хохлятская зомбированная биомасса порохоботов накинулась на Сеню, от которого после 'промывки' зомби мозгов и с их же помощью ROSHEN TV отсранил его от руля... Сейчас у Пети SOLO!

Что, вам лучше стало???
Да, наши ГНИДЫ такие как п..РОШЕНки, коНОньки, бУйки, пиНЧУки и т.п. получили полный контроль и успешно сливают Украину московии так же как их друганы это было 100 лет тому назад, сливая независимую Украину кремлевским НКВДистам... а тупой народишко поддакивал за шаровую гречку...

Сегодня на цензоре армия порохоботов успешно тролит всех добровольцев, волонтеров, настоящих УКРАИНЦЕВ отдающих последнюю копейку и проливающих кровь за нашу родную Украину!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрах Александра Олеся необходимо вернуть в Украину, - Яценюк
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