 Прах Александра Олеся необходимо вернуть в Украину, - Яценюк

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил глава "Народного фронта" Арсений Яценюк, передает Цензор.НЕТ.
"То, что произошло с прахом Александра Олеся и его жены в Праге, - шокирующая новость для всего нашего народа. Речь не о локальной или частной драме. Речь о наших национальных святынях", - написал он.
Прах Александра Олеся, убежден Яценюк, необходимо вернуть в Украину: "Похоронить Поэта и его жену надо в Киеве. Ему надо отдать высшие государственные почести".
"Эти похороны должны стать манифестом нашего национального достоинства. Уверен, что в таком мероприятии должно принять участие все руководство государства, народные депутаты, выдающиеся украинские деятели культуры, дипломатический корпус", - написал он.
После этого, подчеркнул лидер "Народного фронта", необходимо вернуться к теме защиты наших святынь за рубежом. "Государство должно проявить уважение к себе и нашему национальному присутствию в мире", - отметил Яценюк.
3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.
В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.
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Останки Бандеры, Петлюры и Коновальца должны быть перевезены в Украину, - Кириленко(287)
Порошенко поручил Минкульту организовать церемонию перезахоронения Олеся в Украине, - Цеголко(78)
Родственники Олеся согласны на перезахоронение его останков в Украине, - посол в Канаде Шевченко(57)
Гражданин Чехии, ради которого эксгумировали тело Олеся, хотел быть похороненным в другом месте, - посольство Украины в Чехии(31)
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Слова 35-го президента (1961 - 1963) США Джона Фицджеральда Кеннеди (1917-1963).
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Ещё спустя 3 века шапку Мономаха из золота и с драгоценными камнями ордынский Узбек-хан принёс в дар Ивану Калите...
Среди историков бытует мнение, что шапка Мономаха - это реликвия московско-ордынского союза, который стал залогом политического взлёта Москвы в начале XIV века.
Но князь Владимир, креститель Руси, тут вообще не пришей кобыле хвост... Не на того шапочку надели!!! Смех сквозь слёзы!
Кричат по всей вертикали власти, что не позволят фальсифицировать историю, а сами?!!
https://ru.wikipedia.org/…/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%…
ДОБАВЛЯЮ увеличенное фото головы памятника - сравните с шапкой Мономаха то, что на голове князя Владимира (это не шлем, что было бы естественнее, а именно ШАПКА МОНОМАХА): http://cdn.tvc.ru/pictures/o/180/199.jpg
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или как всегда не ответишь запоребриковый...?
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ты Путина любишь, или хотел бы видеть его в гробу...?
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почему я не пишу для тебя что он Хуйло - это чтобы ты не морозился...
за здоровье хора александрова надеюсь соточку накатил...?
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что за радость когда святыни легкодоступны и под носом,
а так они преодолевают дорогу, неудобства бывают, таможни и всё такое и тогда
радость от наконец прибытия к месту у них двойная а то и тройная)..
он завещал его там похоронить не вкурсе? читала что-то но уже забыла, ещё его пару раз прах хотели украсть и перевезти какие -то активисты, не наши,их активисты, там тоже дураков хватает, но их осудили другие паломники, вроде
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ОТДАТЬ БЫ ПОЧЕСТИ ТЕБЕ, А ТО ШО СТЫРИЛ ПОВЕНУТЬ КАЗНЕ
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Только жлобы, Рабиновичи и украинские ГНЫДЫ относятся так позорно к истеным патриотам и героям нашей родины Украины. Любой уважающий себя человек чтит память своих предков, особенно выдающихся (коротым является Олесь). Культура начинается с почтении памяти предков...
А пока вся холоповская хохлятская зомбированная биомасса порохоботов накинулась на Сеню, от которого после 'промывки' зомби мозгов и с их же помощью ROSHEN TV отсранил его от руля... Сейчас у Пети SOLO!
Что, вам лучше стало???
Да, наши ГНИДЫ такие как п..РОШЕНки, коНОньки, бУйки, пиНЧУки и т.п. получили полный контроль и успешно сливают Украину московии так же как их друганы это было 100 лет тому назад, сливая независимую Украину кремлевским НКВДистам... а тупой народишко поддакивал за шаровую гречку...
Сегодня на цензоре армия порохоботов успешно тролит всех добровольцев, волонтеров, настоящих УКРАИНЦЕВ отдающих последнюю копейку и проливающих кровь за нашу родную Украину!
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