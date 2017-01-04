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 К вечеру боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ до 45, - Матюхин

По состоянию на вечер 4 января боевики 45 раз обстреляли позиции сил АТО.

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина", предает Цензор.НЕТ.

"На эту минуту уже 45 обстрелов. В целом за день, с 00:00 и до сих пор из минометов вели огонь на всех направлениях", - сообщил Матюхин в 22:18.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донецком направлении боевики из 120 и 82 мм минометов вели огонь по Троицкому и Зайцево, - пресс-центр штаба АТО

Он подтвердил, что украинские военнослужащие ответили на провокации боевиков и в дальнейшем также будут отвечать, если представители незаконных вооруженных формирований будут вести огонь непосредственно по позициям ВСУ.

В ответ на вопрос, изменилась ли ситуация после визита главы ОБСЕ Себастьяна Курца, он сказал: "Пока он находился там, было 5 или 7 обстрелов. Как только он уехал, количество обстрелов увеличилось примерно в три раза".

Читайте: В декабре боевики 500 раз применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение, - Полторак

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